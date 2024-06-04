Погружение в мексиканскую культуру без выезда из Москвы - это возможно! Гастрономический квест предлагает уникальную возможность попробовать аутентичные блюда и напитки, посетить атмосферные бары и заведения, узнать больше о традициях и особенностях мексиканской кухни. Два гида проведут вас по маршруту, насыщенному вкусами и впечатлениями.



В завершение вы получите карту лучших мексиканских мест столицы, чтобы продолжить гастрономическое путешествие самостоятельно

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в гастрономическом квесте - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно перемещаться между заведениями. В эти месяцы можно насладиться прогулками по центру Москвы без погодных ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой и ранней весной мероприятие тоже доступно, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.

Сейчас август — это идеальное время.