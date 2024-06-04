Мои заказы

Гастрономический квест «Мексика в Москве»

Познакомьтесь с мексиканской кухней и культурой в Москве. Два часа приключений, дегустаций и новых знакомств в центре столицы
Погружение в мексиканскую культуру без выезда из Москвы - это возможно! Гастрономический квест предлагает уникальную возможность попробовать аутентичные блюда и напитки, посетить атмосферные бары и заведения, узнать больше о традициях и особенностях мексиканской кухни. Два гида проведут вас по маршруту, насыщенному вкусами и впечатлениями.

В завершение вы получите карту лучших мексиканских мест столицы, чтобы продолжить гастрономическое путешествие самостоятельно
5
5 отзывов

5 причин купить этот квест

  • 🌮 Уникальная мексиканская кухня
  • 🍹 Дегустация аутентичных напитков
  • 👥 Новые знакомства и общение
  • 🗺 Карта лучших мексиканских мест
  • 🎲 Увлекательный квест в центре Москвы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в гастрономическом квесте - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно перемещаться между заведениями. В эти месяцы можно насладиться прогулками по центру Москвы без погодных ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой и ранней весной мероприятие тоже доступно, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»

Что можно увидеть

  • Центральные улицы Москвы

Описание квеста

Путешествие в Мексику займёт 2 часа. Мы будем гулять по центру Москвы, играть в несложный, но увлекательный квест, заходить на мескаль и такос в атмосферные бары и классные забегаловки, знакомиться друг с другом и с мексиканской кухней.

Вы научитесь отличать текилу от мескаля, а такос от эмпанадос. Разберётесь в популярных мексиканских закусках и определитесь, какие начинки вам особенно по душе. В подарок мы преподнесём вам карту самых классных мексиканских заведений Москвы, чтобы вы могли устраивать себе мини-путешествия чаще!

Организационные детали

  • Основное время мы будем находиться в помещении. Переходы между заведениями небольшие, в пределах 1-2 станций метро, однако не забывайте одеваться по погоде.
  • Если вы не пьёте алкоголь, сообщите нам заранее: мы подберём безалкогольную альтернативу
  • В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья и Алина
Дарья и Алина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 151 туриста
Привет! Мы Даша и Алина — основательницы гастрономического проекта. И больше всего на свете мы любим… ЕДУ! Любим готовить, есть и даже играть с едой. Ради неё мы можем совершать
читать дальшеуменьшить

невероятные поступки: например, отучиться на повара, купить морозильный ларь и съесть смертельно опасных осьминогов (чистая правда!). Наша любовь заметна в каждом нашем мероприятии, и мы хотим дарить её всему миру, объединяя абсолютно разных людей за одним столом! О чём наши экскурсии? В первую очередь об атмосфере, в которой люди делятся впечатлениями, узнают других и себя, пробуют новое с помощью такого инструмента, как вкусная еда.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
И
Посетили гастропрогулку в мае с подругами….

"Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает,
читать дальшеуменьшить

задаёт вопросы, всё неплохо. Я бы отметила минусы - еды немного, можно было бы ещё заказывать что-то типа чипсов, или похожего недорогого(чтобы укладываться в бюджет), но мне лично хотелось бы ещё чем-нибудь хрустеть, закусывая коктейли. Последнее заведение было наиболее аутентично, и вишенкой на торте было общение с официантом, который рассказывал о своих впечатлениях о поездке в Мексику. И здесь тоже нужно было бы к крепкому алкоголю (пусть это и 30-50гр) чуть больше закуски. Но экскурсия была не для того, чтобы напиться, а прикоснуться к другой культуре питания, кругозор расширился и это плюс.

Посетили гастропрогулку в мае с подругами….
Вам был полезен этот отзыв?
Лилита
Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно
Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно
Вам был полезен этот отзыв?
Ирина
Мне очень понравился мексиканский гастроквест! Это отличная возможность необычно провести вечер, попробовать интересные блюда, познакомиться с новыми людьми и побывать в аутентичных заведениях. Алина и Даша - настоящие гастроэнтузиасты. Чувствуется,
читать дальшеуменьшить

что они любят в еде всё: есть, готовить, исследовать, экспериментировать, пробовать, делиться фуди-историями. И устраивать гастрономические квесты!) В процессе экскурсии мы отвечали на несложные вопросы о мексиканской кухне - всё это в легком дружеском формате. Вообще, вся прогулка проходит в неформальном ключе - как дружеские посиделки. Даша и Алина создают душевную открытую атмосферу, в которой хорошо всем. Отдельно хочу отметить выбор мест - все три заведения, которые мы посетили, очень разные. Каждое прекрасно по-своему - есть и тайный бар, и более классическое место, и уютный аутентичный ресторанчик в переулке. Я люблю этническую кухню, но для меня все места стали открытием. Уже жду возможности посетить их снова! Очень рекомендую всем этот гастроквест - мне он помог по-новому посмотреть на гастрономическую Москву в прекрасной компании.

Вам был полезен этот отзыв?
Елизавета
Интересный формат! Бронировала для мужа как подарок на день рождения, Алина договорилась с официантами и практически в каждом заведении мужа поздравляли и дарили какие-то вкусняшки) Было интересно, нашли для себя новые заведения, в которые 100 процентов вернемся! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Это самая подходящая экскурсия для такой морозной погоды! Понравился нестандартный формат этого мероприятия: и интересный рассказ о самой мексиканской кухне, о московских заведениях, которые готовят мексиканские блюда, о стране, о путешествиях. Это получилось легко, вкусно, необычно и неутомительно. В общем, Даше и Алине наша огромная благодарность за такое мероприятие, и надеемся на новые "гастрономические" встречи.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Гастрономический квест «Мексика в Москве»»

Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Пешая
3.5 часа
16 отзывов
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия «Артефакты Москвы»
Погрузитесь в мир старинных артефактов Москвы, расшифруйте тайные знаки и насладитесь прогулкой по историческим улицам столицы
Начало: У метро Кузнецкий мост
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от 1200 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пешая
2.5 часа
12 отзывов
Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест «Москва Булгакова»
Пройти по местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, и раскрыть символизм его произведений
Начало: На Триумфальной площади
13 авг в 18:00
15 авг в 11:00
от 8500 ₽ за всё до 5 чел.
Городской квест: «Москва, я люблю тебя…»
Пешая
2 часа
-
5%
5 отзывов
Квест
до 7 чел.
Городской квест: «Москва, я люблю тебя…»
Исследовать Москву в интерактивном формате и узнать о реальных историях любви из 19 века
Начало: У м. «Театральная»
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 7600 ₽8000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Пешая
1.5 часа
17 отзывов
Квест
до 12 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Юные исследователи откроют секреты древней Москвы, найдут магические кристаллы и услышат легенды. Подарите детям незабываемое приключение
Начало: У метро «Охотный Ряд»
16 авг в 10:30
22 авг в 10:30
от 7200 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 15 000 ₽ за группу