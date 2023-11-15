Гастрономический квест «Мексика в Москве»

Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков

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Ответы на вопросы
Еда — важнейший пазл в знакомстве с новой культурой. К сожалению, не всегда можно с лёгкостью улететь в другую страну.

Зато попробовать её на вкус гораздо проще! Для этого мы и придумали путешествие-квест по Мексике без перелётов и загранпаспортов.

Мы отведём вас в аутентичные бары и познакомим с национальной кухней, обычаями и новыми людьми, не покидая границ Москвы.
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Гастрономический квест «Мексика в Москве»
Ближайшие даты:
15
ноя
16
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19
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20
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21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Мексику займёт 2 часа. Мы будем гулять по центру Москвы, играть в несложный, но увлекательный квест, заходить на мескаль и такос в атмосферные бары и классные забегаловки, знакомиться друг с другом и с мексиканской кухней.

Вы научитесь отличать текилу от мескаля, а такос от эмпанадос. Разберётесь в популярных мексиканских закусках и определитесь, какие начинки вам особенно по душе. В подарок мы преподнесём вам карту самых классных мексиканских заведений Москвы, чтобы вы могли устраивать себе мини-путешествия чаще!

Организационные детали

  • Основное время мы будем находиться в помещении. Переходы между заведениями небольшие, в пределах 1-2 станций метро, однако не забывайте одеваться по погоде.
  • Если вы не пьёте алкоголь, сообщите нам заранее: мы подберем безалкогольную альтернативу
  • В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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