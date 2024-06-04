Погружение в мексиканскую культуру без выезда из Москвы - это возможно! Гастрономический квест предлагает уникальную возможность попробовать аутентичные блюда и напитки, посетить атмосферные бары и заведения, узнать больше о традициях и особенностях мексиканской кухни. Два гида проведут вас по маршруту, насыщенному вкусами и впечатлениями.
В завершение вы получите карту лучших мексиканских мест столицы, чтобы продолжить гастрономическое путешествие самостоятельно
В завершение вы получите карту лучших мексиканских мест столицы, чтобы продолжить гастрономическое путешествие самостоятельно
5 причин купить этот квест
- 🌮 Уникальная мексиканская кухня
- 🍹 Дегустация аутентичных напитков
- 👥 Новые знакомства и общение
- 🗺 Карта лучших мексиканских мест
- 🎲 Увлекательный квест в центре Москвы
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в гастрономическом квесте - с мая по сентябрь, когда погода позволяет комфортно перемещаться между заведениями. В эти месяцы можно насладиться прогулками по центру Москвы без погодных ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но возможны дожди. Зимой и ранней весной мероприятие тоже доступно, но стоит учесть погодные условия и одеться теплее.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Центральные улицы Москвы
Описание квеста
Путешествие в Мексику займёт 2 часа. Мы будем гулять по центру Москвы, играть в несложный, но увлекательный квест, заходить на мескаль и такос в атмосферные бары и классные забегаловки, знакомиться друг с другом и с мексиканской кухней.
Вы научитесь отличать текилу от мескаля, а такос от эмпанадос. Разберётесь в популярных мексиканских закусках и определитесь, какие начинки вам особенно по душе. В подарок мы преподнесём вам карту самых классных мексиканских заведений Москвы, чтобы вы могли устраивать себе мини-путешествия чаще!
Организационные детали
- Основное время мы будем находиться в помещении. Переходы между заведениями небольшие, в пределах 1-2 станций метро, однако не забывайте одеваться по погоде.
- Если вы не пьёте алкоголь, сообщите нам заранее: мы подберём безалкогольную альтернативу
- В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Лубянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья и Алина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 151 туриста
Привет! Мы Даша и Алина — основательницы гастрономического проекта. И больше всего на свете мы любим… ЕДУ! Любим готовить, есть и даже играть с едой. Ради неё мы можем совершать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Посетили гастропрогулку в мае с подругами….
"Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает,
"Мексика в Москве". Идея интересная. Плюсы: в центре, переходы между заведениями недолгие, достаточно аутентичные рестораны (если ты в них ещё не был), гид мило рассказывает,
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Дарья, приятная и милая собеседница… было легко и непринужденно
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Мне очень понравился мексиканский гастроквест! Это отличная возможность необычно провести вечер, попробовать интересные блюда, познакомиться с новыми людьми и побывать в аутентичных заведениях. Алина и Даша - настоящие гастроэнтузиасты. Чувствуется,
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Интересный формат! Бронировала для мужа как подарок на день рождения, Алина договорилась с официантами и практически в каждом заведении мужа поздравляли и дарили какие-то вкусняшки) Было интересно, нашли для себя новые заведения, в которые 100 процентов вернемся! Спасибо!
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О
Это самая подходящая экскурсия для такой морозной погоды! Понравился нестандартный формат этого мероприятия: и интересный рассказ о самой мексиканской кухне, о московских заведениях, которые готовят мексиканские блюда, о стране, о путешествиях. Это получилось легко, вкусно, необычно и неутомительно. В общем, Даше и Алине наша огромная благодарность за такое мероприятие, и надеемся на новые "гастрономические" встречи.
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