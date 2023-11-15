Еда — важнейший пазл в знакомстве с новой культурой. К сожалению, не всегда можно с лёгкостью улететь в другую страну. Зато попробовать её на вкус гораздо проще! Для этого мы и придумали путешествие-квест по Мексике без перелётов и загранпаспортов. Мы отведём вас в аутентичные бары и познакомим с национальной кухней, обычаями и новыми людьми, не покидая границ Москвы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путешествие в Мексику займёт 2 часа. Мы будем гулять по центру Москвы, играть в несложный, но увлекательный квест, заходить на мескаль и такос в атмосферные бары и классные забегаловки, знакомиться друг с другом и с мексиканской кухней.

Вы научитесь отличать текилу от мескаля, а такос от эмпанадос. Разберётесь в популярных мексиканских закусках и определитесь, какие начинки вам особенно по душе. В подарок мы преподнесём вам карту самых классных мексиканских заведений Москвы, чтобы вы могли устраивать себе мини-путешествия чаще!

Организационные детали