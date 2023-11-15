Пойти в три мексиканских заведения в компании двух гастроманьяков
Еда — важнейший пазл в знакомстве с новой культурой. К сожалению, не всегда можно с лёгкостью улететь в другую страну.
Зато попробовать её на вкус гораздо проще! Для этого мы и придумали путешествие-квест по Мексике без перелётов и загранпаспортов.
Мы отведём вас в аутентичные бары и познакомим с национальной кухней, обычаями и новыми людьми, не покидая границ Москвы.
Зато попробовать её на вкус гораздо проще! Для этого мы и придумали путешествие-квест по Мексике без перелётов и загранпаспортов.
Мы отведём вас в аутентичные бары и познакомим с национальной кухней, обычаями и новыми людьми, не покидая границ Москвы.
Ближайшие даты:
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
19
ноя
ноя
20
ноя
ноя
21
ноя
ноя
23
ноя
ноя
27
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путешествие в Мексику займёт 2 часа. Мы будем гулять по центру Москвы, играть в несложный, но увлекательный квест, заходить на мескаль и такос в атмосферные бары и классные забегаловки, знакомиться друг с другом и с мексиканской кухней.
Вы научитесь отличать текилу от мескаля, а такос от эмпанадос. Разберётесь в популярных мексиканских закусках и определитесь, какие начинки вам особенно по душе. В подарок мы преподнесём вам карту самых классных мексиканских заведений Москвы, чтобы вы могли устраивать себе мини-путешествия чаще!
Организационные детали
- Основное время мы будем находиться в помещении. Переходы между заведениями небольшие, в пределах 1-2 станций метро, однако не забывайте одеваться по погоде.
- Если вы не пьёте алкоголь, сообщите нам заранее: мы подберем безалкогольную альтернативу
- В стоимость входит: 2 алкогольных напитка, 4 блюда для дегустации, сопровождение двух гидов, участие в игровом квесте с гастрономическим уклоном
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Лубянка»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Москве
Привет! Мы Даша и Алина — основательницы проекта «Гастроманьяки». И больше всего на свете мы любим… ЕДУ! Любим готовить, есть и даже играть с едой. Ради неё мы можем совершать невероятные поступки: например, отучиться на повара, купить морозильный ларь и съесть смертельно опасных осьминогов (чистая правда!). Наша любовь заметна в каждом нашем мероприятии, и мы хотим дарить её всему миру, объединяя абсолютно разных людей за одним столом! О чём наши экскурсии? В первую очередь об атмосфере, в которой люди делятся впечатлениями, узнают других и себя, пробуют новое с помощью такого инструмента, как вкусная еда.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Летние
Гастрономические
Квесты
Дегустационные туры
Похожие туры из Москвы
Квест
4 часа
Тур по барам Москвы с welcome шотами в формате игры-квеста
Dream Bar или Bad Crown bar
17 ноя
18 ноя
24 ноя
25 ноя
2 999₽ за человека
Квест
3 часа
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
в районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра
17 ноя
18 ноя
19 ноя
599₽ за экскурсию
Квест
2 часа
Москва-Сити. Школьный экскурсионный квест
Экскурсия-квест для школьных групп с 3 по 11 класс
Завтра
17 ноя
18 ноя
19 ноя
от 9 000₽ за всё до 9 чел.