Квест-прогулка «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского языка

Квест-прогулка по Красной площади превратится в волшебное приключение с английским языком! Злой колдун заколдовал знаменитые здания, и только вы сможете расколдовать их.

Почему площадь назвали «Красной»? Что загадывают на Нулевом километре?
Какие секреты хранят Спасская башня и собор Василия Блаженного? На каждой остановке вас ждут загадки, видео и игровые задания на английском — увлекательный способ вспомнить и пополнить лексику вместе с детьми.

Описание квеста

Маршрут и открытия:Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Красной площади: собор Василия Блаженного, Спасская башня, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, Манежная площадь и другие уголки истории. Этот квест — уникальная возможность совместить прогулку, образование и магию приключения. Вы не просто гуляете по Красной площади, вы становитесь героем истории, практикуете английский и открываете для себя Москву с новой стороны. Особенности:• Квест в Telegram-боте: весь маршрут проходит через удобный чат-бот с интерактивными подсказками и мгновенной обратной связью.
  • Обучение через приключение: вы встретите английские слова, фразы и задания, которые органично вплетаются в сюжет и помогают практиковать язык без скуки и учебников.
  • Сказочный сюжет: злой колдун хочет стереть историю Москвы, а ваша задача — восстановить её тайны, используя знание английского языка и смекалку.

• Формат погружения: никакой сухой информации — только живые эмоции, приключения и настоящие загадки. Важная информация:

  • Квест-прогулка авторская. Адаптирована для детей 6-12 лет, но будет интересна и взрослым.
  • Продолжительность — 1-1,5 часа.
  • Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Можно выбрать любое время из расписания с 09:00 до 22:00.
  • Квест-маршрут проходит без присутствия гида. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически.
  • Квест-прогулка с виртуальным ведущим проходит каждый день. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала.
  • Вас ждёт увлекательное приключение, красочные задания, интерактив и атмосфера сказки!

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Манежная площадь
  • Нулевой километр
  • Красная площадь
  • Исторический музей
  • ГУМ
  • Спасская башня
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Собор Василия Блаженного
Что включено
  • Квест
  • Виртуальный ведущий
Что не входит в цену
  • Присутствие гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Завершение: Красная площадь, Собор Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

