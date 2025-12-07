Квест-прогулка по Красной площади превратится в волшебное приключение с английским языком! Злой колдун заколдовал знаменитые здания, и только вы сможете расколдовать их.
Почему площадь назвали «Красной»? Что загадывают на Нулевом километре?
Описание квестаМаршрут и открытия:Вы познакомитесь с главными достопримечательностями Красной площади: собор Василия Блаженного, Спасская башня, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, Манежная площадь и другие уголки истории. Этот квест — уникальная возможность совместить прогулку, образование и магию приключения. Вы не просто гуляете по Красной площади, вы становитесь героем истории, практикуете английский и открываете для себя Москву с новой стороны. Особенности:• Квест в Telegram-боте: весь маршрут проходит через удобный чат-бот с интерактивными подсказками и мгновенной обратной связью.
- Обучение через приключение: вы встретите английские слова, фразы и задания, которые органично вплетаются в сюжет и помогают практиковать язык без скуки и учебников.
- Сказочный сюжет: злой колдун хочет стереть историю Москвы, а ваша задача — восстановить её тайны, используя знание английского языка и смекалку.
• Формат погружения: никакой сухой информации — только живые эмоции, приключения и настоящие загадки. Важная информация:
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Манежная площадь
- Нулевой километр
- Красная площадь
- Исторический музей
- ГУМ
- Спасская башня
- Памятник Минину и Пожарскому
- Собор Василия Блаженного
Что включено
- Квест
- Виртуальный ведущий
Что не входит в цену
- Присутствие гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Завершение: Красная площадь, Собор Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Квест-прогулка авторская. Адаптирована для детей 6-12 лет, но будет интересна и взрослым
- Продолжительность - 1-1,5 часа
- Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Можно выбрать любое время из расписания с 09:00 до 22:00
- Квест-маршрут проходит без присутствия гида. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически
- Квест-прогулка с виртуальным ведущим проходит каждый день. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала
- Вас ждёт увлекательное приключение, красочные задания, интерактив и атмосфера сказки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
