В ходе экскурсии вы узнаете:

какие размеры имеет Кремлёвская стена;

почему в непосредственной близости от Кремлёвской стены нет строений и какое отношение к Красной площади имеет выражение «не подпускать на пушечный выстрел»;

какая башня Кремля самая стройная и красивая;

как по–другому называют Спасскую башню Московского Кремля;

сколько выходов есть с Красной площади и куда они ведут;

откуда привезли знаменитые голубые ели, высаженные у Кремлёвской стены;

откуда велось вещание, когда вся страна узнала об окончании Великой Отечественной войны. После осмотра достопримечательностей Красной площади, мы отправимся в Александровский сад. По пути увидим памятник Г. К. Жукову — знаменитому полководцу Великой Отечественной войны. Александровский сад является одним из красивейших мест столицы, однако интересен он и своей историей. Экскурсовод расскажет, где проходило русло реки Неглинки, поведает о сложной судьбе памятника, возведенного к 300–летию дома Романовых, ответит на вопрос, в честь какого императора сад получил своё название. Важная информация:.

Посещение музейных экспозиций программой экскурсии не предусмотрено.