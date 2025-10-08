Красная площадь — сердце столицы.
Особое чувство испытывает каждый, кто ступает на нее, — такая аура у этой одной из самых известных площадей мира. В непосредственной близости от Красной площади расположен чудесный парк — Александровский сад.
В ходе экскурсии по Красной площади и Александровскому саду экскурсантам предоставится уникальная возможность насладиться поразительной архитектурой зданий и сооружений, расположенных у стен Кремля.
Описание экскурсии
В ходе экскурсии вы узнаете:
- какие размеры имеет Кремлёвская стена;
- почему в непосредственной близости от Кремлёвской стены нет строений и какое отношение к Красной площади имеет выражение «не подпускать на пушечный выстрел»;
- какая башня Кремля самая стройная и красивая;
- как по–другому называют Спасскую башню Московского Кремля;
- сколько выходов есть с Красной площади и куда они ведут;
- откуда привезли знаменитые голубые ели, высаженные у Кремлёвской стены;
откуда велось вещание, когда вся страна узнала об окончании Великой Отечественной войны. После осмотра достопримечательностей Красной площади, мы отправимся в Александровский сад. По пути увидим памятник Г. К. Жукову — знаменитому полководцу Великой Отечественной войны. Александровский сад является одним из красивейших мест столицы, однако интересен он и своей историей. Экскурсовод расскажет, где проходило русло реки Неглинки, поведает о сложной судьбе памятника, возведенного к 300–летию дома Романовых, ответит на вопрос, в честь какого императора сад получил своё название. Важная информация:.
Посещение музейных экспозиций программой экскурсии не предусмотрено.
Ежедневно с 08:00 до 21:00 (по предварительной договорённости).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Василия Блаженного
- Памятник Минину и Пожарскому
- Спасская и Никольская башни Московского Кремля
- Мавзолей В.И. Ленина
- ГУМ
- Государственный исторический музей
- Лобное место
- Красная площадь
- Александровский сад
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги трансфера к месту сбора группы и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: СТ.М. Охотный ряд, Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Завершение: СТ.М. Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 21:00 (по предварительной договорённости).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Важная информация
- Посещение музейных экспозиций программой экскурсии не предусмотрено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ковальская
8 окт 2025
Большое спасибо за организованную экскурсию по Красной площади и Александровскому саду. Особая благодарность экскурсоводу Ирине. Она очень умело, знаючи спланировала все два часа нашего знакомства с Красной площадью. Ирина нашла подход к каждому ребенку, умело задавала вопросы, хвалила когда отвечали правильно, поясняла. когда не знали. Было очень интересно. познавательно. Приедем ещё. Рязань 17 сентября 2025 года
