Экскурсия в лабораторию трёхмерной печати предлагает уникальную возможность познакомиться с современными технологиями. Участники увидят ферму 3D-печати, комнату фотополимерной печати и уголок лазерной резки. Здесь можно узнать о процессах лазерной резки, гравировки и литья в силикон. Экспонаты и материалы помогут понять, как школьники могут заработать на этих технологиях. Подходит для детей от 10 лет
Экскурсия проходит в помещении, поэтому она идеально подходит для посещения в любое время года. Однако, наилучшие месяцы для посещения - с октября по апрель, когда погода в Москве может быть менее комфортной для уличных прогулок. В летние месяцы, с мая по сентябрь, можно также насладиться прохладой лаборатории в жаркие дни. В остальные месяцы, экскурсия остаётся интересной и доступной, независимо от погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Ферма 3D-печати
- Комната фотополимерной печати
- Уголок лазерной резки
- Фрезерные станки
- Выставочные экспонаты
Описание экскурсии
Вы увидите:
- ферму 3D-печати пластиком
- комнату фотополимерной печати
- уголок лазерной резки и гравировки
- фрезерные станки
- выставочные экспонаты и различные материалы
- покрасочный цех и уголок 3D-сканирования
Вы узнаете:
- какой бывает 3D-печать
- как протекают её процессы: лазерная резка, гравировка, фрезеровке, литьё в силикон и покраска
- что создаётся в лаборатории
- как школьники могут на этом заработать
Организационные детали
Экскурсия подойдёт детям от 10 лет.
Иван — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 55 туристов
Учитель технологии, педагог дополнительного образования, предприниматель, наставник, эксперт чемпионатов. Лаборатория трёхмерной печати организована в 2010 году. Стала ЦМИТом и проводит обучение с 2013 года. Наши ученики становятся золотыми медалистами на чемпионатах и получают за это деньги.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
6 окт 2025
28 сентября были на экскурсии Лаборатория трехмерной печати для детей и взрослых. Скажу честно - экскурсия не впечатлила. Конечно предварительно посмотрела отзывы, все были отличные, поэтому оговорюсь - возможно нам
Иван
Ответ организатора:
День был обычный. Экскурсия проходила по многолетне отработанному маршруту и сценарию. Теория была, потому что это экскурсия. Практику мы делаем
Н
Наталья
1 сен 2025
Была с дочкой 10 лет. Нам обеим очень понравилось. Экскурсия познавательная и проходит она не в формате выставки или музейной экспозиции, а непосредственно на реальном производстве - можно посмотреть на работающее оборудование, изделия, катушки с пластиком. Очень здорово! Иван полностью погружён в тему, умеет заинтересовать, рассказывает увлечённо и с азартом.
Экскурсию рекомендую.
Экскурсию рекомендую.
Е
Евгения
11 авг 2025
Были на экскурсии у Ивана. Замечательная экскурсия, Иван профессионал своего дела, экскурсия прошла отлично! Всем рекомендую 👍
Елена
12 июл 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было интересно.
С
Светлана
30 июн 2025
Экскурсия не зря называется лаборатория печати. Это действительно лаборатория. Волшебства. До экскурсии у нас были представления о трехмерной печати совсем иные. Иван, экскурсовод, очень интересно рассказал, что из себя представляет
А
Андрей
3 мая 2025
Очень интересно и познавательно - было с тремя детьми 9,12,18 лет. Им и мне очень понравилось. С удовольствием послушали экскурсию, а потом ещё распечатали на 3д-принтере фигурку, которую дети выбрали
Маргарита
17 фев 2025
Очень понравилась экскурсия на производство 3д моделей. Было познавательно, мы узнали много нового и интересного. Иван, ведущий экскурсии с удовольствием, с азартом и с огнем в глазах рассказывал о каждом этапе производства, отвечал на все вопросы и показывал и даже кое-что давал потрогать. Рекомендую всем, кто хотел бы узнать о производстве 3д моделей, как новичкам, так и профессионалам.
Спасибо!
Спасибо!
И
Ирина
9 фев 2025
Отличная получилась экскурсия! Иван-человек действительно разбирается в своем деле и умеет донести информацию. Готовились к школьному проекту и Иван помог нам в этом. Поделился полезными ссылками и материалами для дальнейшего изучения предмета. Даже записали на видео интервью небольшое. Спасибо большое
