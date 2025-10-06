Мои заказы

Откройте для себя захватывающий мир 3D-печати! Увлекательная экскурсия для детей и взрослых в Москве познакомит с новейшими технологиями
Экскурсия в лабораторию трёхмерной печати предлагает уникальную возможность познакомиться с современными технологиями. Участники увидят ферму 3D-печати, комнату фотополимерной печати и уголок лазерной резки. Здесь можно узнать о процессах лазерной резки, гравировки и литья в силикон. Экспонаты и материалы помогут понять, как школьники могут заработать на этих технологиях. Подходит для детей от 10 лет
4.8
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖨️ Увидеть 3D-принтеры в действии
  • 🔬 Изучить новейшие технологии
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 💡 Узнать о возможностях заработка
  • 🎨 Посетить покрасочный цех

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия проходит в помещении, поэтому она идеально подходит для посещения в любое время года. Однако, наилучшие месяцы для посещения - с октября по апрель, когда погода в Москве может быть менее комфортной для уличных прогулок. В летние месяцы, с мая по сентябрь, можно также насладиться прохладой лаборатории в жаркие дни. В остальные месяцы, экскурсия остаётся интересной и доступной, независимо от погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Лаборатория трёхмерной печати для детей и взрослых© Иван
Ближайшие даты:
16
ноя23
ноя30
ноя7
дек14
дек21
дек28
дек
Время начала: 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Ферма 3D-печати
  • Комната фотополимерной печати
  • Уголок лазерной резки
  • Фрезерные станки
  • Выставочные экспонаты

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • ферму 3D-печати пластиком
  • комнату фотополимерной печати
  • уголок лазерной резки и гравировки
  • фрезерные станки
  • выставочные экспонаты и различные материалы
  • покрасочный цех и уголок 3D-сканирования

Вы узнаете:

  • какой бывает 3D-печать
  • как протекают её процессы: лазерная резка, гравировка, фрезеровке, литьё в силикон и покраска
  • что создаётся в лаборатории
  • как школьники могут на этом заработать

Организационные детали

Экскурсия подойдёт детям от 10 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Преображенская площадь»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 55 туристов
Учитель технологии, педагог дополнительного образования, предприниматель, наставник, эксперт чемпионатов. Лаборатория трёхмерной печати организована в 2010 году. Стала ЦМИТом и проводит обучение с 2013 года. Наши ученики становятся золотыми медалистами на чемпионатах и получают за это деньги.
Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
1
2
1
М
Марина
6 окт 2025
28 сентября были на экскурсии Лаборатория трехмерной печати для детей и взрослых. Скажу честно - экскурсия не впечатлила. Конечно предварительно посмотрела отзывы, все были отличные, поэтому оговорюсь - возможно нам
не повезло и мы попали в какой-то неудачный день. Не буду останавливаться на том, что дважды менялось время экскурсии и вместо индивидуальной она оказалась групповой, это, конечно, не очень приятно, но не столь существенно. Теперь по существу. Сухая теория, слишком много о деньгах, ничего работающего. Иван дал потрогать уже готовые детали, а на вопрос можно ли посмотреть как это делается, предложил записываться на мастер-класс. Думаю, что Иван глубоко погружен в тему, но желания заинтересовать нас заметно не было. Все происходившее на экскурсии можно легко посмотреть в интернете. Я по специальности физик, поэтому хорошо понимаю, как увлекательно можно было бы организовать подобную экскурсию. Этого не произошло. Жаль.

Иван
Иван
Ответ организатора:
День был обычный. Экскурсия проходила по многолетне отработанному маршруту и сценарию. Теория была, потому что это экскурсия. Практику мы делаем
индивидуально если ее нам заказывают и называется это мастер-класс или практическое обучение. Современных детей сложно завлечь и поэтому я рассказываю про конкурсы и чемпионаты в которых участвуют мои ученики и выигрывают денежные призы. Поэтому ко мне и идут учиться. В тот день все оборудование только закончило печать, а для перезапуска требуется время. Обычно детей приводят родители, они направляют детей. Я учту Ваши пожелания в будущем.

Н
Наталья
1 сен 2025
Была с дочкой 10 лет. Нам обеим очень понравилось. Экскурсия познавательная и проходит она не в формате выставки или музейной экспозиции, а непосредственно на реальном производстве - можно посмотреть на работающее оборудование, изделия, катушки с пластиком. Очень здорово! Иван полностью погружён в тему, умеет заинтересовать, рассказывает увлечённо и с азартом.
Экскурсию рекомендую.
Е
Евгения
11 авг 2025
Были на экскурсии у Ивана. Замечательная экскурсия, Иван профессионал своего дела, экскурсия прошла отлично! Всем рекомендую 👍
Елена
Елена
12 июл 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию. Было интересно.
С
Светлана
30 июн 2025
Экскурсия не зря называется лаборатория печати. Это действительно лаборатория. Волшебства. До экскурсии у нас были представления о трехмерной печати совсем иные. Иван, экскурсовод, очень интересно рассказал, что из себя представляет
процесс "объемной" печати с момента задумки, потом моделирования, потом печати, потом доведения до финиша, получения конечного результата. Посмотрели, как и из чего можно получить сейчас детали для серьезных машин и сделать разные сувенирчики, детские игрушки, вырезать лазером статуэтку, выгравировать оригинальную визитку и даже вырезать из оргстекла, дерева разноплановые коробки.
Оказывается, существует столько разных принтеров для 3д печати. Какой принтер включить в работу зависит от цели, что ты хочешь получить в результате.
Ещё прям впечатлило, что для этого, в том числе, используются пластмассовые разноцветные нитки, а ещё есть станки фрезеровщики, лаборатория для окраски и многое-многое другое.
И не такая уж это простая эта 3д-печать! И не так уж всё и просто, оказывается, как представлялось.
Иван показал, какие принтеры, оборудование для всего этого используется. И показал образцы работы своей команды. Это было оооочень познавательно. ОООчень интересно. Спасибо!

А
Андрей
3 мая 2025
Очень интересно и познавательно - было с тремя детьми 9,12,18 лет. Им и мне очень понравилось. С удовольствием послушали экскурсию, а потом ещё распечатали на 3д-принтере фигурку, которую дети выбрали
Маргарита
Маргарита
17 фев 2025
Очень понравилась экскурсия на производство 3д моделей. Было познавательно, мы узнали много нового и интересного. Иван, ведущий экскурсии с удовольствием, с азартом и с огнем в глазах рассказывал о каждом этапе производства, отвечал на все вопросы и показывал и даже кое-что давал потрогать. Рекомендую всем, кто хотел бы узнать о производстве 3д моделей, как новичкам, так и профессионалам.
Спасибо!
И
Ирина
9 фев 2025
Отличная получилась экскурсия! Иван-человек действительно разбирается в своем деле и умеет донести информацию. Готовились к школьному проекту и Иван помог нам в этом. Поделился полезными ссылками и материалами для дальнейшего изучения предмета. Даже записали на видео интервью небольшое. Спасибо большое

