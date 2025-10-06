Экскурсия в лабораторию трёхмерной печати предлагает уникальную возможность познакомиться с современными технологиями. Участники увидят ферму 3D-печати, комнату фотополимерной печати и уголок лазерной резки. Здесь можно узнать о процессах лазерной резки, гравировки и литья в силикон. Экспонаты и материалы помогут понять, как школьники могут заработать на этих технологиях. Подходит для детей от 10 лет

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Экскурсия проходит в помещении, поэтому она идеально подходит для посещения в любое время года. Однако, наилучшие месяцы для посещения - с октября по апрель, когда погода в Москве может быть менее комфортной для уличных прогулок. В летние месяцы, с мая по сентябрь, можно также насладиться прохладой лаборатории в жаркие дни. В остальные месяцы, экскурсия остаётся интересной и доступной, независимо от погодных условий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.