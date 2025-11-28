Мои заказы

Легенды и тайны Лубянки

Про внутренние тюрьмы, Наполеона и НКВД
Бросим свежий взгляд на древний район Москвы, овеянный вековыми преданиями. Я расскажу, как менялся облик Лубянки от монгольского ига до наших дней. Покажу, где заседало общество астронавтики и жила Салтычиха. Объясню, как настолько уютные и мирные улочки могут скрывать страшные и жестокие тайны.
Легенды и тайны Лубянки© Евгения

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • древние улочки — Рождественку, Кузнецкий Мост, Большую и Малую Лубянку.
  • места, связанные с Медным бунтом, наполеоновским нашествием, Октябрьской революцией и большим террором.
  • здания в стилях модерн и пролетарская классика.
  • самое высокое здание Москвы в первые годы 20 века.
  • великолепный особняк в стиле рококо, где в 1917 году располагался Клуб красных директоров.
  • внутренние дворы Лубянки с их жуткими историями о заключённых во внутренней тюрьме.

И узнаете:

  • почему этот район был так популярен среди немецких и французских купцов.
  • где находились Пушечный двор и городская усадьба Салтычихи.
  • как Станиславский связан с первой телефонной линией в городе.
  • где установлен памятник танцующему дипломату.
  • для чего были созданы ВЧК, ГПУ, НКВД и КГБ.
  • что символизирует Соловецкий камень.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Москве
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ. Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
читать дальше

взгляда — та, которая заставит захотеть возвращаться снова. Москва — это не только Кремль, Пушкинский музей и Третьяковка. Это и шикарное Царицыно, и загадочное Коломенское, древние тайны Кузнецкого моста и уютные улочки Замоскворечья. Чтобы увидеть всю эту красоту, недостаточно здесь родиться. Для меня Москва — источник вдохновения, где всегда открываешь что-то новое и увлекательное. Иногда работаю гидом-переводчиком, провожу частные экскурсии в Кремле и Историческом музее, когда отчаянные иностранцы умудряются проникнуть к нам в нашу Москву, чтобы попытаться понять русскую душу. Москва — волшебный город! Побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться.

