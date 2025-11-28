читать дальше

взгляда — та, которая заставит захотеть возвращаться снова. Москва — это не только Кремль, Пушкинский музей и Третьяковка. Это и шикарное Царицыно, и загадочное Коломенское, древние тайны Кузнецкого моста и уютные улочки Замоскворечья. Чтобы увидеть всю эту красоту, недостаточно здесь родиться. Для меня Москва — источник вдохновения, где всегда открываешь что-то новое и увлекательное. Иногда работаю гидом-переводчиком, провожу частные экскурсии в Кремле и Историческом музее, когда отчаянные иностранцы умудряются проникнуть к нам в нашу Москву, чтобы попытаться понять русскую душу. Москва — волшебный город! Побывав здесь однажды, вы непременно захотите вернуться.