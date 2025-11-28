Бросим свежий взгляд на древний район Москвы, овеянный вековыми преданиями. Я расскажу, как менялся облик Лубянки от монгольского ига до наших дней. Покажу, где заседало общество астронавтики и жила Салтычиха. Объясню, как настолько уютные и мирные улочки могут скрывать страшные и жестокие тайны.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- древние улочки — Рождественку, Кузнецкий Мост, Большую и Малую Лубянку.
- места, связанные с Медным бунтом, наполеоновским нашествием, Октябрьской революцией и большим террором.
- здания в стилях модерн и пролетарская классика.
- самое высокое здание Москвы в первые годы 20 века.
- великолепный особняк в стиле рококо, где в 1917 году располагался Клуб красных директоров.
- внутренние дворы Лубянки с их жуткими историями о заключённых во внутренней тюрьме.
И узнаете:
- почему этот район был так популярен среди немецких и французских купцов.
- где находились Пушечный двор и городская усадьба Салтычихи.
- как Станиславский связан с первой телефонной линией в городе.
- где установлен памятник танцующему дипломату.
- для чего были созданы ВЧК, ГПУ, НКВД и КГБ.
- что символизирует Соловецкий камень.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Москве
В 2024 году стала победителем Всероссийского конкурса «Проводники смысла» и была награждена почётным дипломом форума «Россия» на ВДНХ. Помогу сэкономить ваше время при выборе правильной поездки, чтобы возникла любовь с первого
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
Тайны Лубянки
Мрачная история одной московской площади
Начало: У метро «Лубянка»
Завтра в 10:00
29 ноя в 10:00
от 5000 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Легенды и мифы сталинских высоток
Начало: Триумфальная пл., 2
Расписание: по субботам и воскресеньям в 15:00 и 16:00
29 ноя в 15:00
30 ноя в 11:00
1275 ₽
1500 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Мясницкая: легенды и были
Мясницкая улица - это не просто дорога, а живая история Москвы. Прогуляйтесь по ней и узнайте, как она стала центром культурной жизни столицы
Начало: М. Красные ворота вых. 1
Завтра в 12:00
5 дек в 12:00
900 ₽ за человека