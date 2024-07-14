Л Людмила Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика Всё прошло на высшем уровне, огромное спасибо! Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всем настоятельно рекомендую!

А Анна Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.

Е Елена Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика Экскурсия с гидом Ольгой всем понравилась! Увлекательно, много интересных историй, о которых хочется размышлять, возвращаться к ним. Ольга прекрасно владеет материалом, рассказывает очень интересно, общается с позитивом и желанием открыть новое для нас. Спасибо!

А Анна Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе» читать дальше пробегающих по улицам людей в ежедневной суете. С Андреем ходили уже на три экскурсии. Нравится! Пойдем еще. Спасибо большое за возможность узнать новое о родном городе и его истории. Отличная экскурсия. Хорошая прогулка по малопосещаемым местам Москвы с интересным рассказчиком. Андрей может заинтересовать, заинтриговать, показать то, что скрыто от