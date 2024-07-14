Лефортово – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Лефортово» в Москве, цены от 650 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Погулять по изысканному Лефортовскому парку и исследовать его самобытные окрестности
Начало: В районе м. Бауманская
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
5 980 за всё до 6 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
10 сен в 14:00
11 сен в 11:00
7 000 за всё до 5 чел.
Лефортово - уникальный район и живописный парк
Пешая
25 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лефортово - уникальный район и живописный парк
Погулять по уголкам Москвы, которые помнят европейские эксперименты Петра I
Начало: В районе метро Бауманская
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    14 июля 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Всё прошло на высшем уровне, огромное спасибо! Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всем настоятельно рекомендую!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
    Экскурсия с гидом Ольгой всем понравилась! Увлекательно, много интересных историй, о которых хочется размышлять, возвращаться к ним. Ольга прекрасно владеет материалом, рассказывает очень интересно, общается с позитивом и желанием открыть новое для нас. Спасибо!
  • А
    Анна
    12 марта 2024
    Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
    Отличная экскурсия. Хорошая прогулка по малопосещаемым местам Москвы с интересным рассказчиком. Андрей может заинтересовать, заинтриговать, показать то, что скрыто от
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    пробегающих по улицам людей в ежедневной суете. С Андреем ходили уже на три экскурсии. Нравится! Пойдем еще. Спасибо большое за возможность узнать новое о родном городе и его истории.

  • Т
    Татьяна
    10 марта 2024
    Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
    Отличная экскурсия!!!
  • Г
    Галина
    1 ноября 2023
    Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
    Интересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимних экскурсий, в это время можно увидеть то, что летом скрыто листвой
    Интересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимнихИнтересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимнихИнтересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимних

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лефортово»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
  2. Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
  3. Лефортово - уникальный район и живописный парк
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Зарядье
  9. Храм Василия Блаженного
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Лефортово" можно забронировать 3 экскурсии от 650 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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