2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лефортово: Немецкая слобода и «Версаль на Яузе»
Погулять по изысканному Лефортовскому парку и исследовать его самобытные окрестности
Начало: В районе м. Бауманская
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
5 980₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Введенское кладбище: готика, эклектика и мистика
Отправиться в старинный некрополь на поиски семейных тайн и городских легенд
Начало: Возле станции метро «Лефортово»
10 сен в 14:00
11 сен в 11:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Лефортово - уникальный район и живописный парк
Погулять по уголкам Москвы, которые помнят европейские эксперименты Петра I
Начало: В районе метро Бауманская
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила14 июля 2024Всё прошло на высшем уровне, огромное спасибо! Очень интересная экскурсия, прекрасный экскурсовод. Всем настоятельно рекомендую!
- ААнна3 июня 2024Огромное спасибо Ольге, всё очень понравилось, элегантно, по-московски, интеллигентно, великолепно.
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия с гидом Ольгой всем понравилась! Увлекательно, много интересных историй, о которых хочется размышлять, возвращаться к ним. Ольга прекрасно владеет материалом, рассказывает очень интересно, общается с позитивом и желанием открыть новое для нас. Спасибо!
- ААнна12 марта 2024Отличная экскурсия. Хорошая прогулка по малопосещаемым местам Москвы с интересным рассказчиком. Андрей может заинтересовать, заинтриговать, показать то, что скрыто от
- ТТатьяна10 марта 2024Отличная экскурсия!!!
- ГГалина1 ноября 2023Интересная прогулка, открыли много нового в хорошо знакомых районах Москвы. Не отказывайтесь от осенних и зимних экскурсий, в это время можно увидеть то, что летом скрыто листвой
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Лефортово»
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