Удивительную популярность Арбата двумя словами объяснить не возможно. Это не просто улица идущая от Бульварного кольца до Садового кольца и это не только район расположенный между Пречистенкой и Поварской, это не просто памятник застывший в камне. Арбат это живая история 📖 нашего города. Арбат это судьбы: художников, музыкантов, актеров, писателей и общественных деятелей.

Улица эта стала в буквальной смысле Меккой дя туристов и гостей столицы ⭐️. Однако, подлинная история этого района раскрывается только при внимательном отношении к нему.

На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:

почему Арбат носит именно такое название

как появился Новый Арбат

почему улица Старый Арбат стала пешеходной

какое отношение роман М. Булгакова "Мастери Маргарита" имет к Арбату

почему архитектору Мельникову в 30-е годы советское государство разрешило построить частный дом в центре Арбата

какой дом охраняют рыцари

где находится место рождения Чебурашки и крокодила Гены

как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов

где находилось общежитие имени Бертольда Шварца из романа "12 стульев" Ильфа и Петрова

историю жизни Федора Толстого - американца

Вы увидите:

самый старый храм на Арбате

Арбатские подворотни

Дом с рыцарями

Золотую Турандот

дом архитектора Мельникова

дом с призраком

Спасо Хаус

Дом Пушкина и многое другое