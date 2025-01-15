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Легенды и тайны старого Арбата

4.5
2 отзыва
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Легенды и тайны старого Арбата
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 500 ₽ за человека

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Легенды и тайны старого Арбата
Легенды и тайны старого Арбата

Что вы увидите

  • самый старый храм на Арбате
  • Арбатские подворотни
  • Дом с рыцарями
  • Золотую Турандот
  • дом архитектора Мельникова
  • дом с призраком
  • Спасо Хаус
  • Дом Пушкина и многое другое
Удивительную популярность Арбата двумя словами объяснить не возможно. Это не просто улица идущая от Бульварного кольца до Садового кольца и это не только район расположенный между Пречистенкой и Поварской, это не просто памятник застывший в камне. Арбат это живая история 📖 нашего города. Арбат это судьбы: художников, музыкантов, актеров, писателей и общественных деятелей.
Улица эта стала в буквальной смысле Меккой дя туристов и гостей столицы ⭐️. Однако, подлинная история этого района раскрывается только при внимательном отношении к нему.

На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:

    почему Арбат носит именно такое название
    как появился Новый Арбат
    почему улица Старый Арбат стала пешеходной
    какое отношение роман М. Булгакова "Мастери Маргарита" имет к Арбату
    почему архитектору Мельникову в 30-е годы советское государство разрешило построить частный дом в центре Арбата
    какой дом охраняют рыцари
    где находится место рождения Чебурашки и крокодила Гены
    как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов
    где находилось общежитие имени Бертольда Шварца из романа "12 стульев" Ильфа и Петрова
    историю жизни Федора Толстого - американца

    Вы увидите:

      самый старый храм на Арбате
      Арбатские подворотни
      Дом с рыцарями
      Золотую Турандот
      дом архитектора Мельникова
      дом с призраком
      Спасо Хаус
      Дом Пушкина и многое другое
      Что входит
      • услуги гида
      Что не входит
      • личные расходы
      Начало
      🚩 м. Арбатская (синяя ветка) у к/т Художественный
      Место завершения
      🏁 Смоленская площадь
      Легенды и тайны старого Арбата

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Огни С.
      Огни С.
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      2 отзыва оставили туристы

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