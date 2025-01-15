Удивительную популярность Арбата двумя словами объяснить не возможно. Это не просто улица идущая от Бульварного кольца до Садового кольца и это не только район расположенный между Пречистенкой и Поварской, это не просто памятник застывший в камне. Арбат это живая история 📖 нашего города. Арбат это судьбы: художников, музыкантов, актеров, писателей и общественных деятелей.
Улица эта стала в буквальной смысле Меккой дя туристов и гостей столицы ⭐️. Однако, подлинная история этого района раскрывается только при внимательном отношении к нему.
На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:
почему Арбат носит именно такое название
как появился Новый Арбат
почему улица Старый Арбат стала пешеходной
какое отношение роман М. Булгакова "Мастери Маргарита" имет к Арбату
почему архитектору Мельникову в 30-е годы советское государство разрешило построить частный дом в центре Арбата
какой дом охраняют рыцари
где находится место рождения Чебурашки и крокодила Гены
как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов
где находилось общежитие имени Бертольда Шварца из романа "12 стульев" Ильфа и Петрова
историю жизни Федора Толстого - американца
Вы увидите:
самый старый храм на Арбате
Арбатские подворотни
Дом с рыцарями
Золотую Турандот
дом архитектора Мельникова
дом с призраком
Спасо Хаус
Дом Пушкина и многое другое