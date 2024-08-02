Москва менялась, меняется и будет меняться всегда.
Зацепиться за более или менее вечное и устойчивое поможет архитектура — отражение истории в камне (и других материалах).
Мы соберёмся в пространстве для творческих событий на Трёхпрудном переулке, чтобы прожить вместе с архитекторами их творческий путь, познакомиться с выдающимися памятниками и стилями архитектуры.
Зацепиться за более или менее вечное и устойчивое поможет архитектура — отражение истории в камне (и других материалах).
Мы соберёмся в пространстве для творческих событий на Трёхпрудном переулке, чтобы прожить вместе с архитекторами их творческий путь, познакомиться с выдающимися памятниками и стилями архитектуры.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 18:45
Описание экскурсии
Приглашаю вас на мою лекцию «Живая архитектура Москвы. Архитекторы-биографии-памятники». Место проведения — пространство для творческих событий, Дом поэтов на Трёхпрудном переулке. Аромат встречи — цветаевский яблочный пирог, способный побороть душевный сплин и спасти вечер тяжёлого дня.
Это лекция про Москву и тех, кто определял её облик. Про взлёты и падения архитекторов, признание и забытье, почитание «бездарностей» и молчаливое согласие гениев на безвестность. Обсудим следующие темы:
- Династия Быковских: от резчика по дереву до главного архитектора Московского университета, автора крупнейшего градостроительного комплекса Москвы — университетского клинического городка на Девичьем поле
- Неожиданный взлёт имперского архитектора Ивана Жолтовского при советской власти
- Эрнст-Рихард Нирнзее: главная загадка дореволюционной архитектуры
- Непризнанный гений Вячеслава Олтаржевского
Кому подойдёт эта лекция
Моя лекция — не про вечную классику. Это лекция по архитектуре через проживание творческого пути архитекторов к славе и признанию. Она рассчитана на широкую аудиторию.
Организационные детали
- Лекция будет сопровождаться визуальными материалами в виде презентации
- Арт-пространство, в котором проходит встреча, — это импровизированный, «народный», музей Марины Цветаевой. Здесь пекут самый правильный цветаевский пирог. Вы сможете заказать его, а также чай или что-то другое по меню. Цены там более чем демократичные!
в среду и четверг в 18:45, в пятницу в 18:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и четверг в 18:45, в пятницу в 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2943 туристов
Меня зовут Анна, я историк по образованию и аккредитованный экскурсовод по столице. Увлечена историей и культурой. Москву люблю «не парадную», правдивую — такую, какая она есть на самом деле. Экскурсии провожу в дружеской атмосфере, в диалоге с вами!Задать вопрос
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