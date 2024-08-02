Москва менялась, меняется и будет меняться всегда. Зацепиться за более или менее вечное и устойчивое поможет архитектура — отражение истории в камне (и других материалах). Мы соберёмся в пространстве для творческих событий на Трёхпрудном переулке, чтобы прожить вместе с архитекторами их творческий путь, познакомиться с выдающимися памятниками и стилями архитектуры.

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Описание экскурсии

Приглашаю вас на мою лекцию «Живая архитектура Москвы. Архитекторы-биографии-памятники». Место проведения — пространство для творческих событий, Дом поэтов на Трёхпрудном переулке. Аромат встречи — цветаевский яблочный пирог, способный побороть душевный сплин и спасти вечер тяжёлого дня.

Это лекция про Москву и тех, кто определял её облик. Про взлёты и падения архитекторов, признание и забытье, почитание «бездарностей» и молчаливое согласие гениев на безвестность. Обсудим следующие темы:

Династия Быковских: от резчика по дереву до главного архитектора Московского университета, автора крупнейшего градостроительного комплекса Москвы — университетского клинического городка на Девичьем поле

Неожиданный взлёт имперского архитектора Ивана Жолтовского при советской власти

Эрнст-Рихард Нирнзее: главная загадка дореволюционной архитектуры

Непризнанный гений Вячеслава Олтаржевского

Кому подойдёт эта лекция

Моя лекция — не про вечную классику. Это лекция по архитектуре через проживание творческого пути архитекторов к славе и признанию. Она рассчитана на широкую аудиторию.

Организационные детали