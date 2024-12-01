1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Лекция и детский мастер-класс «Ёлка желаний» в московском ГУМе
Погрузиться в новогоднюю атмосферу, узнать про Муори и сделать праздничную игрушку
1 дек в 11:00
2 дек в 12:30
от 4 000₽ за всё до 2 чел.
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Лекция «Живая архитектура Москвы»
Архитекторы-биографии-памятники - на душевной встрече в Доме поэтов
Начало: В районе метро «Тверская»
Расписание: в среду и четверг в 18:45, в пятницу в 18:30
Завтра в 18:30
4 дек в 18:45
700₽ за человека
скидка
10%
2.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Московские посиделки с беседой о зимних праздниках
Узнать, почему путь ёлки в России был труден и что привлекало иностранцев в святочных праздниках
Начало: У метро «Театральная»
4 дек в 10:30
5 дек в 10:30
27002 430₽ за человека
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