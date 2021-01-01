Программа экскурсии
- 07:15 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект).
- 07:30 Отправление автобуса от м. Парк Победы.
- Обзорная экскурсия «Ржев купеческий»: Соборная гора, смотровая площадка, Обелиск освободителям Ржева, Аллея героев, памятники В. В. Грацинскому, А. Н. Сеславину, ротонда с бюстом Т. И. Филиппова. Внешний осмотр купеческих особняков. Посещение старообрядческого Покровского храма.
- Обед в кафе за дополнительную плату.
- Обзорная экскурсия «Ржевская битва»: обелиск освободителям Ржева, Аллея героев. Посещение Музея военной истории с диорамой «Ржевская битва», Мемориального комплекса «Парк Мира», музея Поисковой работы, Мемориала Советскому солдату.
- Концерт органной музыки в лютеранской церкви Святого Луки.
- 22:30 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Подробнее об экскурсии
Старинный Ржев – Ржева Володимирова – один из древнейших городов русской земли. Он располагается на пересечении торговых путей из Москвы в Прибалтику и на Псков, на Тверь и Осташков, на Торжок и Торопец. Долгие годы Ржев противостоял натиску врагов – татаро-монголов и польских войск, а затем и немецко-фашистских захватчиков. И получилось так, что он больше всего известен как город войны. «Ржевский котел», «Ржевская битва», «Ржевская мясорубка» на подступах к Москве унесла жизни больше миллиона человек и снискала Ржеву гордое звание города воинской славы.
В 2020 году имя города стало популярно благодаря открытию военного памятника ХХI века – Мемориала советскому солдату. Это памятник всем воинам, сражавшимся на полях Великой Отечественной. 25-метровая фигура солдата парит над холмом, рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «превратились в белых журавлей». Ржевская битва, еще недавно известная историкам и специалистам, открывает свои страницы всему миру, увековечиваются имена воинов, вчера именовавшихся «неизвестными солдатами».
Но город был знаменит задолго до Великой Отечественной. Несмотря на гонения на старообрядчество, в конце XIX века больше половины ржевитян относились к этой конфессии – люди были непокорные, которые делали все по-своему, даже несмотря на царские указы, но интересные, мастера на все руки. Взять, к примеру, часового гения, Терентия Волоскова, родом тоже из старообрядцев. Его работами восторгались композитор М. Глинка и писатель В. Пикуль!
Эта экскурсия покажет вам самые удивительные уголки Ржева, познакомит с его историей, традициями купечества и старообрядчества, поведает о местных знаменитостях и, конечно, о военной истории.
Вы узнаете, услышите и увидите:
- Почему левое и правое побережья Волги носят название князей Дмитрия и Федора;
- Как красный сапожок князя Владимира помогал спасать;
- Какие прозвища получали местные купцы;
- Как хитрый купец Астафий Долгополов обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва;
- Про «чёртов дом», из которого доносились странные звуки;
- Кому был установлен первый памятник в городе;
- Кто из ржевских священников был духовным отцом Н. В. Гоголя и как он повлиял на судьбу второго тома «Мертвых душ»;
- Как Ржев стал «столицей» Калининской железной дороги;
- Кто такие знаменитые ржевские турманы;
- О династии ржевских пиротехников;
- О местном Кулибине – часовщике-изобретателе Волоскове;
- Чем отличается ржевский пряник от других и чем славна ржевская пастила;
- Историю чудесного спасения последних жителей города из заминированного старообрядческого Покровского храма (с экскурсией в этот храм);
- Как создавался мемориал «Парк Мира», объединивший места упокоения советских и немецких солдат.
- Об истории создания Мемориала советскому солдату, его замысел.
- В заключение экскурсии у вас будет возможность послушать концерт органной музыки в лютеранской церкви Святого Луки.