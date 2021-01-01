Программа экскурсии

07:15 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект).

07:30 Отправление автобуса от м. Парк Победы.

Обзорная экскурсия «Ржев купеческий»: Соборная гора, смотровая площадка, Обелиск освободителям Ржева, Аллея героев, памятники В. В. Грацинскому, А. Н. Сеславину, ротонда с бюстом Т. И. Филиппова. Внешний осмотр купеческих особняков. Посещение старообрядческого Покровского храма.

Обед в кафе за дополнительную плату.

Обзорная экскурсия «Ржевская битва»: обелиск освободителям Ржева, Аллея героев. Посещение Музея военной истории с диорамой «Ржевская битва», Мемориального комплекса «Парк Мира», музея Поисковой работы, Мемориала Советскому солдату.

Концерт органной музыки в лютеранской церкви Святого Луки.

22:30 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.

Организационные детали

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Подробнее об экскурсии

Старинный Ржев – Ржева Володимирова – один из древнейших городов русской земли. Он располагается на пересечении торговых путей из Москвы в Прибалтику и на Псков, на Тверь и Осташков, на Торжок и Торопец. Долгие годы Ржев противостоял натиску врагов – татаро-монголов и польских войск, а затем и немецко-фашистских захватчиков. И получилось так, что он больше всего известен как город войны. «Ржевский котел», «Ржевская битва», «Ржевская мясорубка» на подступах к Москве унесла жизни больше миллиона человек и снискала Ржеву гордое звание города воинской славы.

В 2020 году имя города стало популярно благодаря открытию военного памятника ХХI века – Мемориала советскому солдату. Это памятник всем воинам, сражавшимся на полях Великой Отечественной. 25-метровая фигура солдата парит над холмом, рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «превратились в белых журавлей». Ржевская битва, еще недавно известная историкам и специалистам, открывает свои страницы всему миру, увековечиваются имена воинов, вчера именовавшихся «неизвестными солдатами».

Но город был знаменит задолго до Великой Отечественной. Несмотря на гонения на старообрядчество, в конце XIX века больше половины ржевитян относились к этой конфессии – люди были непокорные, которые делали все по-своему, даже несмотря на царские указы, но интересные, мастера на все руки. Взять, к примеру, часового гения, Терентия Волоскова, родом тоже из старообрядцев. Его работами восторгались композитор М. Глинка и писатель В. Пикуль!

Эта экскурсия покажет вам самые удивительные уголки Ржева, познакомит с его историей, традициями купечества и старообрядчества, поведает о местных знаменитостях и, конечно, о военной истории.

Вы узнаете, услышите и увидите: