Летит над Ржевом журавлиный клин…

Ржев - первый город от истока Волги

Ржев – первый город от истока Волги.

Очарование старинного купеческого города – и трагедия Великой Отечественной войны.

Восставший из пепла, чудом сохранивший часть исторических застроек, город никого не оставляет равнодушным к своей истории.

Красивейшие виды с высокого берега Волги – и старинные храмы с сияющими куполами, тихие улицы, берущая за душу древняя и новая история.

Вы увидите Ржев сквозь века, услышите местные легенды и купеческие байки, узнаете о знаменитых ржевитянах, почтите память павших на Мемориале советскому солдату, послушаете концерт органной музыки.
Летит над Ржевом журавлиный клин…
Летит над Ржевом журавлиный клин…
Летит над Ржевом журавлиный клин…
Летит над Ржевом журавлиный клин…
Летит над Ржевом журавлиный клин…
Летит над Ржевом журавлиный клин…

Что вы увидите 🤩

  • Соборная гора
  • Смотровая площадка
  • Обелиск освободителям Ржева
  • Аллея героев
  • Музей военной истории с диорамой «Ржевская битва»
  • Мемориальный комплекс «Парк Мира»
  • Музей Поисковой работы
  • Мемориал Советскому солдату
  • Памятники В. В. Грацинскому, А. Н. Сеславину
  • Ротонда с бюстом Т. И. Филиппова
  • Внешний осмотр купеческих особняков
  • Старообрядческий Покровский храм
  • Лютеранская церковь Святого Луки
Программа экскурсии
  • 07:15 Сбор группы и встреча с гидом у ст. м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект).
  • 07:30 Отправление автобуса от м. Парк Победы.
  • Обзорная экскурсия «Ржев купеческий»: Соборная гора, смотровая площадка, Обелиск освободителям Ржева, Аллея героев, памятники В. В. Грацинскому, А. Н. Сеславину, ротонда с бюстом Т. И. Филиппова. Внешний осмотр купеческих особняков. Посещение старообрядческого Покровского храма.
  • Обед в кафе за дополнительную плату.
  • Обзорная экскурсия «Ржевская битва»: обелиск освободителям Ржева, Аллея героев. Посещение Музея военной истории с диорамой «Ржевская битва», Мемориального комплекса «Парк Мира», музея Поисковой работы, Мемориала Советскому солдату.
  • Концерт органной музыки в лютеранской церкви Святого Луки.
  • 22:30 Прибытие в Москву. Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Организационные детали
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Подробнее об экскурсии
Старинный Ржев – Ржева Володимирова – один из древнейших городов русской земли. Он располагается на пересечении торговых путей из Москвы в Прибалтику и на Псков, на Тверь и Осташков, на Торжок и Торопец. Долгие годы Ржев противостоял натиску врагов – татаро-монголов и польских войск, а затем и немецко-фашистских захватчиков. И получилось так, что он больше всего известен как город войны. «Ржевский котел», «Ржевская битва», «Ржевская мясорубка» на подступах к Москве унесла жизни больше миллиона человек и снискала Ржеву гордое звание города воинской славы.
В 2020 году имя города стало популярно благодаря открытию военного памятника ХХI века – Мемориала советскому солдату. Это памятник всем воинам, сражавшимся на полях Великой Отечественной. 25-метровая фигура солдата парит над холмом, рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «превратились в белых журавлей». Ржевская битва, еще недавно известная историкам и специалистам, открывает свои страницы всему миру, увековечиваются имена воинов, вчера именовавшихся «неизвестными солдатами».
Но город был знаменит задолго до Великой Отечественной. Несмотря на гонения на старообрядчество, в конце XIX века больше половины ржевитян относились к этой конфессии – люди были непокорные, которые делали все по-своему, даже несмотря на царские указы, но интересные, мастера на все руки. Взять, к примеру, часового гения, Терентия Волоскова, родом тоже из старообрядцев. Его работами восторгались композитор М. Глинка и писатель В. Пикуль!
Эта экскурсия покажет вам самые удивительные уголки Ржева, познакомит с его историей, традициями купечества и старообрядчества, поведает о местных знаменитостях и, конечно, о военной истории.

Вы узнаете, услышите и увидите:

  • Почему левое и правое побережья Волги носят название князей Дмитрия и Федора;
  • Как красный сапожок князя Владимира помогал спасать;
  • Какие прозвища получали местные купцы;
  • Как хитрый купец Астафий Долгополов обманул и императрицу Екатерину II, и Емельяна Пугачёва;
  • Про «чёртов дом», из которого доносились странные звуки;
  • Кому был установлен первый памятник в городе;
  • Кто из ржевских священников был духовным отцом Н. В. Гоголя и как он повлиял на судьбу второго тома «Мертвых душ»;
  • Как Ржев стал «столицей» Калининской железной дороги;
  • Кто такие знаменитые ржевские турманы;
  • О династии ржевских пиротехников;
  • О местном Кулибине – часовщике-изобретателе Волоскове;
  • Чем отличается ржевский пряник от других и чем славна ржевская пастила;
  • Историю чудесного спасения последних жителей города из заминированного старообрядческого Покровского храма (с экскурсией в этот храм);
  • Как создавался мемориал «Парк Мира», объединивший места упокоения советских и немецких солдат.
  • Об истории создания Мемориала советскому солдату, его замысел.
  • В заключение экскурсии у вас будет возможность послушать концерт органной музыки в лютеранской церкви Святого Луки.
🚩 Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
🏁 Место завершения: У ближайшей станции метро по пути следования
 Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсионная программа, включая билеты в музеи
  • Концерт органной музыки
  • Сопровождение гидом (путевая информация).
 Что не входит
  • Обед в кафе (380 руб. /чел.)
Время проведения: Согласно расписанию в календаре
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
VS-TRAVEL Т.
VS-TRAVEL Т.
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