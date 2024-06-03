Н Наталья Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа) Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.

Г Гайя Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа) Большое спасибо гиду Марине! Очень интересный рассказ, истории, увлекательная и познавательная прогулка по самому красивому району Москвы🫶

О Оксана Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа) Очень понравилась экскурсия, тихие переулки, красивые старинные особняки и соборы. Экскурсовод Марина влюбленный в свое дело человек и душевный.

А Анастасия Из Москвы в Тверь дорогой Государя Экскурсия была интересной и познавательной. Огромная благодарность Марии за проведенную экскурсию. Хорошо организован маршрут. Время пролетело незаметно. Мария учла наши пожелания. Остались очень довольны.

С Светлана Клин: Менделеев, Блок, Чайковский Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.

В Вячеслав Клин: Менделеев, Блок, Чайковский Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.

А Анна Из Москвы в Тверь дорогой Государя Прекрасная экскурсия. Интересно, насыщенно и комфортно. Мария - настоящий профессионал, мастерски справляется с задачей гида, делая поездку, запоминающейся. Удовольствие от общения, умения показать красоту и поделиться знаниями. Очень благодарны!

С Светлана Из Москвы в Серпухов на автомобиле Спасибо Владимиру за энергичную и познавательную экскурсию!

Т Татьяна Из Москвы в Серпухов на автомобиле Город красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дня.