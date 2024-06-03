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10%
Мини-группа
2.5 часа
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
14 июня в 19:00
444400₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: у СТ.М. «Беломорская»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 2024Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.
- ГГайя24 мая 2024Большое спасибо гиду Марине! Очень интересный рассказ, истории, увлекательная и познавательная прогулка по самому красивому району Москвы🫶
- ООксана27 апреля 2024Очень понравилась экскурсия, тихие переулки, красивые старинные особняки и соборы. Экскурсовод Марина влюбленный в свое дело человек и душевный.
- ААнастасия12 марта 2024Экскурсия была интересной и познавательной. Огромная благодарность Марии за проведенную экскурсию. Хорошо организован маршрут. Время пролетело незаметно. Мария учла наши пожелания. Остались очень довольны.
- ССветлана25 февраля 2024Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
- ВВячеслав4 февраля 2024Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
- ААнна31 мая 2023Прекрасная экскурсия. Интересно, насыщенно и комфортно. Мария - настоящий профессионал, мастерски справляется с задачей гида, делая поездку, запоминающейся. Удовольствие от общения, умения показать красоту и поделиться знаниями. Очень благодарны!
- ССветлана2 апреля 2023Спасибо Владимиру за энергичную и познавательную экскурсию!
- ТТатьяна28 марта 2023Город красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дня.
- ДДмитрий4 октября 2022Владимир удивил нас внутренним огнём! Это необычный экскурсовод, чистый и светлый человек, потрясающий рассказчик, способный увлечь любого. Поездка оказалась невероятно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Старый город»
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