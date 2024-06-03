Экскурсии по Старому городу в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Старый город» в Москве, цены от 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
Прогуляться по старинным уголкам и узнать, как купеческий район стал богемным
Начало: У метро «Третьяковская»
Расписание: в пятницу в 19:00, в воскресенье в 17:00
9 июня в 17:00
14 июня в 19:00
444400 за человека
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
6 отзывов
Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
Прогуляться по паркам и старинному городу, навестить усадьбы и услышать о жизни замечательных людей
Начало: У метро Саларьево
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
19 850 за всё до 4 чел.
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Москвы в Тверь дорогой Государя
Посетить старинные городки Завидово и Городню, прогуляться по Твери и увидеть императорский дворец
Начало: у СТ.М. «Беломорская»
17 июня в 08:30
18 июня в 08:30
17 000 за всё до 3 чел.
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Из Москвы в Серпухов на автомобиле
Посетить главные достопримечательности старинного города и узнать о нем интересные факты
9 июня в 15:00
10 июня в 08:00
9 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    3 июня 2024
    Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
    Марина- прекрасный гид! Рассказ был довольно интересный, очень приятно слышать правильную речь.
  • Г
    Гайя
    24 мая 2024
    Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
    Большое спасибо гиду Марине! Очень интересный рассказ, истории, увлекательная и познавательная прогулка по самому красивому району Москвы🫶
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
    Очень понравилась экскурсия, тихие переулки, красивые старинные особняки и соборы. Экскурсовод Марина влюбленный в свое дело человек и душевный.
  • А
    Анастасия
    12 марта 2024
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Экскурсия была интересной и познавательной. Огромная благодарность Марии за проведенную экскурсию. Хорошо организован маршрут. Время пролетело незаметно. Мария учла наши пожелания. Остались очень довольны.
  • С
    Светлана
    25 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Экскурсия очень понравилась. Красивые усадьбы, превосходные экскурсии, узнали очень много нового о наших знаменитых соотечественниках.
  • В
    Вячеслав
    4 февраля 2024
    Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
    Интереснейшее путешествие, сжатое в разумное время. Приятная беседа с гидом на протяжении всей поездки, комфортное вождение, интересная подача.
  • А
    Анна
    31 мая 2023
    Из Москвы в Тверь дорогой Государя
    Прекрасная экскурсия. Интересно, насыщенно и комфортно. Мария - настоящий профессионал, мастерски справляется с задачей гида, делая поездку, запоминающейся. Удовольствие от общения, умения показать красоту и поделиться знаниями. Очень благодарны!
  • С
    Светлана
    2 апреля 2023
    Из Москвы в Серпухов на автомобиле
    Спасибо Владимиру за энергичную и познавательную экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    28 марта 2023
    Из Москвы в Серпухов на автомобиле
    Город красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дня.
    Город красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дняГород красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дняГород красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дняГород красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дняГород красивый, экскурсовод зажигательный. Все организационные моменты идеальны. Хочется приехать еще, на 3-4 дня
  • Д
    Дмитрий
    4 октября 2022
    Из Москвы в Серпухов на автомобиле
    Владимир удивил нас внутренним огнём! Это необычный экскурсовод, чистый и светлый человек, потрясающий рассказчик, способный увлечь любого. Поездка оказалась невероятно
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    насыщенной эмоционально, многослойной. О драматичной истории прекрасного Серпухова рассказано легко, не академично. Изобретательный, творческий, артистичный Владимир, автор непохожих на другие экскурсий - настоящая находка для путешественника!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Старый город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Замоскворечье - музыка старого города (мини-группа)
  2. Клин: Менделеев, Блок, Чайковский
  3. Из Москвы в Тверь дорогой Государя
  4. Из Москвы в Серпухов на автомобиле
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Старый город" можно забронировать 4 экскурсии от 400 до 19 850 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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