Литературный квест «Так вышло, что живу я в Переделкино»

Разгадать секрет звёздности шестидесятников и узнать, где гостил Боб Дилан
Дом творчества, уютные дачи и таинственная аллея «мрачных классиков» — Переделкино хранит множество литературных загадок.

Мы заглянем в прошлое, чтобы узнать, как здесь жили и работали шестидесятники, чем они вдохновлялись. Вы попробуете следовать за картой, познакомитесь с видеомами и освоите литературный дартс. Ощутите дух эпохи и прикоснётесь к её наследию.
8 отзывов
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание квеста

На квесте вы:

  • Узнаете, кто стал крёстным отцом шестидесятников.
  • Вспомните, как Роберт Рождественский впервые оказался в писательском городке.
  • Отыщете самую шумную дачу шестидесятников.
  • Выясните, какой подарок сделала Белла Ахмадулина на новоселье Булату Окуджаве.
  • Услышите знаменитые хиты, написанные в Переделкине.

А ещё увидите:

  • Дом творчества писателей «Переделкино», где часто бывали Василий Аксёнов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина и другие шестидесятники. Сейчас это литературный центр с творческой резиденцией.
  • Дом Андрея Вознесенского. Здесь в 1985 году побывал Боб Дилан.
  • Аллею «мрачных классиков» — улицу Серафимовича.
  • Дом Валентина Катаева. Последние 20 лет писатель жил здесь, приезжая в Москву только по редакторским делам.
  • Дом Роберта Рождественского. В этом уютном двухэтажном доме рождались стихи известного советского поэта.
  • Дом Василия Аксёнова. Писатель приезжал в Дом творчества к матери — Евгении Гинзбург, бывал в гостях у Валентина Катаева, встречался с друзьями-шестидесятниками.
  • Дом Булата Окуджавы Летом 1987 года поэт поселился здесь в окружении литературных соплеменников: Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Фазиля Искандера, Анатолия Рыбакова, Вячеслава Иванова и других.

Кому подойдёт квест

  • Путешественникам, увлечённым литературой и шестидесятниками.
  • Корпоративным группам (квест включает в себя командообразующие и развлекательные элементы).
  • Школьным группам.

Организационные детали

  • В программу не входит посещение домов-музеев.
  • Рекомендую квест для взрослых и детей старше 12 лет.
  • Квест можно провести для школьной группы (10–25 человек), стоимость — 1000 ₽ за чел. На группу до 10 детей нужен минимум один сопровождающий (бесплатно).
  • Добраться в посёлок вы должны самостоятельно. Лучше всего на электричке от Киевского вокзала или по МЦД-4 до ж/д платформы «Переделкино». Если отправитесь на машине, парковка находится у храма св. Игоря Черниговского в Переделкине.
  • Обычное окончание экскурсии — ДСК «Мичуринец». По вашему желанию мы можем перестроить маршрут и закончить рядом с домом творчества писателей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Дом творчества Переделкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1246 туристов
Я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. Коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город. Со мной работает команда профессиональных экскурсоводов. Лучшие проводники по городу — это жители, влюблённые
в него, фотографы, переводчики, художники, преподаватели… Я создала авторские маршруты, чтобы вы могли узнать Москву по-новому, заглянуть за исторический фасад и получить самое главное — незабываемые эмоции и впечатления. Приходите на наши фотопрогулки, квесты, городские экскурсии, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!

Отзывы и рейтинг

А
Анна
16 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Бронировали буквально за день и спасибо организаторам, за то что учли, что с нами было трое детей, экскурсовод смог провести экскурсию, где было интересно всем! Даже небольшой квест с подарочками для детей получился! Благодарим и всем советуем!
Спасибо за экскурсию! Бронировали буквально за день и спасибо организаторам, за то что учли, что с нами было трое детей, экскурсовод смог провести экскурсию, где было интересно всем! Даже небольшой квест с подарочками для детей получился! Благодарим и всем советуем!
Юлия
Юлия
13 окт 2025
Гуляли по Переделкино с гидом Галиной. Не могу сказать что скучно и не интересно, но сказать идеально тоже не могу. Узнаете факты, увидите главное, но материал изложен "с листа" сухо без изюминки. Квест в привычном понимании забавного интересного времяпрепровождения не ждите.
А
Анна
5 окт 2025
Прекрасная организация процесса проведения экскурсии. Организатор Ирина прислала всю информацию о том, куда ехать, где парковаться, как дойти до места встречи. Экскурсовод Галина очень милая девушка. Экскурсия по Переделкино была
просто замечательной! Всё прошло отлично, всё понравилось, а дача Церетели впечатлила своей атмосферой музея под открытым небом. Отдельно хочу похвалить экскурсовода — он был очень увлечённым и живым, благодаря ей экскурсия стала ещё интереснее и душевнее.

С
Светлана
12 сен 2025
Классная идея с квестом✨ Очень увлекательная экскурсия ☺️
Дарья
Дарья
25 авг 2025
Сам поселок очень милый, приятно там прогуляться. Но большинство дач мы увидели только за забором к сожалению. Это конечно не вина организатора. Но мы не были к этому готовы, скорее
всего пошли бы по дачам, которые открыты как музеи, Пастернака, Чуковского например. Мало информации о жизни и личностях писателей, хотелось бы узнать больше о быте, привычках, каких-то интересных историях, это бы как-то компенсировало заборы. Квест заключался в ответах на вопросы, не очень интересно нам показалось. Обязательно вернёмся, но уже более детально по музеям.

Сам поселок очень милый, приятно там прогуляться. Но большинство дач мы увидели только за забором к сожалению. Это конечно не вина организатора. Но мы не были к этому готовы, скорее всего пошли бы по дачам, которые открыты как музеи, Пастернака, Чуковского например. Мало информации о жизни и личностях писателей, хотелось бы узнать больше о быте, привычках, каких-то интересных историях, это бы как-то компенсировало заборы. Квест заключался в ответах на вопросы, не очень интересно нам показалось. Обязательно вернёмся, но уже более детально по музеям.
Аня
Аня
26 июн 2025
Благодарим экскурсовода Галину за интереснейший рассказ о жителях и поселенцах писательского городка.
На квесте было много заданий, простых и сложных, ярких фактов - известных и совсем новых для нас!
Время пролетело незаметно.
По пути открыли для себя новые маршруты для прогулок, музеи и галереи Переделкина. Обязательно вернемся сюда снова!
Анастасия
Анастасия
16 июн 2025
Квест по Переделкино прошёл замечательно! Экскурсовод эмоционально и со знанием темы рассказывал о поэтах и писателях, проживавших на дачах в Переделкино в разные периоды!
Рекомендую всем!
Квест по Переделкино прошёл замечательно! Экскурсовод эмоционально и со знанием темы рассказывал о поэтах и писателях, проживавших на дачах в Переделкино в разные периоды!
I
ILIA
10 июн 2025
Нашу группу вела Галина - прекрасный экскурсовод! Интерактивы на внимание и логику, неспешные прогулки по писательскому городку летом, интересные факты о живших и ныне живущих там людях - всё это составные отличной авторской программы. Спасибо огромное Ирине и Галине за организацию и проведение!

