Дом творчества, уютные дачи и таинственная аллея «мрачных классиков» — Переделкино хранит множество литературных загадок.
Мы заглянем в прошлое, чтобы узнать, как здесь жили и работали шестидесятники, чем они вдохновлялись. Вы попробуете следовать за картой, познакомитесь с видеомами и освоите литературный дартс. Ощутите дух эпохи и прикоснётесь к её наследию.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание квеста
На квесте вы:
- Узнаете, кто стал крёстным отцом шестидесятников.
- Вспомните, как Роберт Рождественский впервые оказался в писательском городке.
- Отыщете самую шумную дачу шестидесятников.
- Выясните, какой подарок сделала Белла Ахмадулина на новоселье Булату Окуджаве.
- Услышите знаменитые хиты, написанные в Переделкине.
А ещё увидите:
- Дом творчества писателей «Переделкино», где часто бывали Василий Аксёнов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина и другие шестидесятники. Сейчас это литературный центр с творческой резиденцией.
- Дом Андрея Вознесенского. Здесь в 1985 году побывал Боб Дилан.
- Аллею «мрачных классиков» — улицу Серафимовича.
- Дом Валентина Катаева. Последние 20 лет писатель жил здесь, приезжая в Москву только по редакторским делам.
- Дом Роберта Рождественского. В этом уютном двухэтажном доме рождались стихи известного советского поэта.
- Дом Василия Аксёнова. Писатель приезжал в Дом творчества к матери — Евгении Гинзбург, бывал в гостях у Валентина Катаева, встречался с друзьями-шестидесятниками.
- Дом Булата Окуджавы Летом 1987 года поэт поселился здесь в окружении литературных соплеменников: Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Фазиля Искандера, Анатолия Рыбакова, Вячеслава Иванова и других.
Кому подойдёт квест
- Путешественникам, увлечённым литературой и шестидесятниками.
- Корпоративным группам (квест включает в себя командообразующие и развлекательные элементы).
- Школьным группам.
Организационные детали
- В программу не входит посещение домов-музеев.
- Рекомендую квест для взрослых и детей старше 12 лет.
- Квест можно провести для школьной группы (10–25 человек), стоимость — 1000 ₽ за чел. На группу до 10 детей нужен минимум один сопровождающий (бесплатно).
- Добраться в посёлок вы должны самостоятельно. Лучше всего на электричке от Киевского вокзала или по МЦД-4 до ж/д платформы «Переделкино». Если отправитесь на машине, парковка находится у храма св. Игоря Черниговского в Переделкине.
- Обычное окончание экскурсии — ДСК «Мичуринец». По вашему желанию мы можем перестроить маршрут и закончить рядом с домом творчества писателей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Дом творчества Переделкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1246 туристов
Я аттестованный гид Москвы и профессиональный фотограф. Коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город. Со мной работает команда профессиональных экскурсоводов. Лучшие проводники по городу — это жители, влюблённые
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывах
А
Анна
16 окт 2025
Спасибо за экскурсию! Бронировали буквально за день и спасибо организаторам, за то что учли, что с нами было трое детей, экскурсовод смог провести экскурсию, где было интересно всем! Даже небольшой квест с подарочками для детей получился! Благодарим и всем советуем!
Юлия
13 окт 2025
Гуляли по Переделкино с гидом Галиной. Не могу сказать что скучно и не интересно, но сказать идеально тоже не могу. Узнаете факты, увидите главное, но материал изложен "с листа" сухо без изюминки. Квест в привычном понимании забавного интересного времяпрепровождения не ждите.
А
Анна
5 окт 2025
Прекрасная организация процесса проведения экскурсии. Организатор Ирина прислала всю информацию о том, куда ехать, где парковаться, как дойти до места встречи. Экскурсовод Галина очень милая девушка. Экскурсия по Переделкино была
С
Светлана
12 сен 2025
Классная идея с квестом✨ Очень увлекательная экскурсия ☺️
Дарья
25 авг 2025
Сам поселок очень милый, приятно там прогуляться. Но большинство дач мы увидели только за забором к сожалению. Это конечно не вина организатора. Но мы не были к этому готовы, скорее
Аня
26 июн 2025
Благодарим экскурсовода Галину за интереснейший рассказ о жителях и поселенцах писательского городка.
На квесте было много заданий, простых и сложных, ярких фактов - известных и совсем новых для нас!
Время пролетело незаметно.
По пути открыли для себя новые маршруты для прогулок, музеи и галереи Переделкина. Обязательно вернемся сюда снова!
Анастасия
16 июн 2025
Квест по Переделкино прошёл замечательно! Экскурсовод эмоционально и со знанием темы рассказывал о поэтах и писателях, проживавших на дачах в Переделкино в разные периоды!
Рекомендую всем!
I
ILIA
10 июн 2025
Нашу группу вела Галина - прекрасный экскурсовод! Интерактивы на внимание и логику, неспешные прогулки по писательскому городку летом, интересные факты о живших и ныне живущих там людях - всё это составные отличной авторской программы. Спасибо огромное Ирине и Галине за организацию и проведение!
Входит в следующие категории Москвы
