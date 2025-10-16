А Анна Спасибо за экскурсию! Бронировали буквально за день и спасибо организаторам, за то что учли, что с нами было трое детей, экскурсовод смог провести экскурсию, где было интересно всем! Даже небольшой квест с подарочками для детей получился! Благодарим и всем советуем!

Юлия Гуляли по Переделкино с гидом Галиной. Не могу сказать что скучно и не интересно, но сказать идеально тоже не могу. Узнаете факты, увидите главное, но материал изложен "с листа" сухо без изюминки. Квест в привычном понимании забавного интересного времяпрепровождения не ждите.

А Анна читать дальше просто замечательной! Всё прошло отлично, всё понравилось, а дача Церетели впечатлила своей атмосферой музея под открытым небом. Отдельно хочу похвалить экскурсовода — он был очень увлечённым и живым, благодаря ей экскурсия стала ещё интереснее и душевнее. Прекрасная организация процесса проведения экскурсии. Организатор Ирина прислала всю информацию о том, куда ехать, где парковаться, как дойти до места встречи. Экскурсовод Галина очень милая девушка. Экскурсия по Переделкино была

С Светлана Классная идея с квестом✨ Очень увлекательная экскурсия ☺️

Дарья читать дальше всего пошли бы по дачам, которые открыты как музеи, Пастернака, Чуковского например. Мало информации о жизни и личностях писателей, хотелось бы узнать больше о быте, привычках, каких-то интересных историях, это бы как-то компенсировало заборы. Квест заключался в ответах на вопросы, не очень интересно нам показалось. Обязательно вернёмся, но уже более детально по музеям. Сам поселок очень милый, приятно там прогуляться. Но большинство дач мы увидели только за забором к сожалению. Это конечно не вина организатора. Но мы не были к этому готовы, скорее

Аня Благодарим экскурсовода Галину за интереснейший рассказ о жителях и поселенцах писательского городка.

На квесте было много заданий, простых и сложных, ярких фактов - известных и совсем новых для нас!

Время пролетело незаметно.

По пути открыли для себя новые маршруты для прогулок, музеи и галереи Переделкина. Обязательно вернемся сюда снова!

Анастасия Квест по Переделкино прошёл замечательно! Экскурсовод эмоционально и со знанием темы рассказывал о поэтах и писателях, проживавших на дачах в Переделкино в разные периоды!

Рекомендую всем!