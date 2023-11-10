Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Сказки Чуковского любят все, но особенно по душе они детям.
В чём секрет их волшебства? Чем объяснить неувядающую популярность произведений, написанных несколько десятилетий назад? На квесте в Переделкино мы отыщем ответы на эти и многие другие вопросы.
А также вспомним книги Корнея Ивановича и его героев, учивших нас дружбе, состраданию и любви к чтению.
В чём секрет их волшебства? Чем объяснить неувядающую популярность произведений, написанных несколько десятилетий назад? На квесте в Переделкино мы отыщем ответы на эти и многие другие вопросы.
А также вспомним книги Корнея Ивановича и его героев, учивших нас дружбе, состраданию и любви к чтению.
Ближайшие даты:
10
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В ходе литературного квеста дети:
- Совершат увлекательное путешествие по литературному городку Переделкино, увидят Дом творчества писателей, исторический корпус, Архилес и Лилин пруд.
- Узнают, сколько стоил билет на знаменитый «костёр Корнея Чуковского» — домашние посиделки, где собирались детские поэты, артисты, музыканты, и сам хозяин дома читал стихи.
- Выяснят, при каких обстоятельствах писатель впервые оказался в Англии и как много лет спустя в этой же стране надел знаменитую мантию и конфедератку доктора литературы Оксфордского университета.
- Увидят своими глазами, какое материальное наследство оставил Корней Иванович местным детям.
- Рассмотрят головной убор вождя индейцев чероки, узнают секрет комода в кабинете писателя, увидят чудо-дерево и загадают желание с «ходячей пружиной» на дачной лестнице.
- Проведут расследование и определят, как именно выглядел первый Мойдодыр дядюшки Корнея.
- Узнают интересные факты из жизни создателя «Крокодила», «Мойдодыра», «Айболита» и «ужасного Бармалея», и о том, как непросто в советское время быть детским писателем.
Организационные детали
- Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет.
- Квест начинается в Переделкино. До посёлка вы добираетесь самостоятельно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Дома творчества писателей в Переделкино
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Меня зовут Ирина, я профессиональный экскурсовод и фотограф. С детства мечтала стать гидом, и моя мечта сбылась! Я коренная москвичка, филолог и человек, который горячо любит свой город! Мне хочется, чтобы из экскурсий гости выносили не просто даты, цифры и исторические факты, а незабываемые истории о людях и о Москве… Ведь самое ценное в нашей профессии — это люди! Приходите на мои фотопрогулки, ведь время летит, а фотографии остаются. Москва — это любовь навсегда!
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