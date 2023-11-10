Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»

Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино

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Ответы на вопросы
Сказки Чуковского любят все, но особенно по душе они детям.

В чём секрет их волшебства? Чем объяснить неувядающую популярность произведений, написанных несколько десятилетий назад? На квесте в Переделкино мы отыщем ответы на эти и многие другие вопросы.

А также вспомним книги Корнея Ивановича и его героев, учивших нас дружбе, состраданию и любви к чтению.
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Ближайшие даты:
10
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13
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе литературного квеста дети:

  • Совершат увлекательное путешествие по литературному городку Переделкино, увидят Дом творчества писателей, исторический корпус, Архилес и Лилин пруд.
  • Узнают, сколько стоил билет на знаменитый «костёр Корнея Чуковского» — домашние посиделки, где собирались детские поэты, артисты, музыканты, и сам хозяин дома читал стихи.
  • Выяснят, при каких обстоятельствах писатель впервые оказался в Англии и как много лет спустя в этой же стране надел знаменитую мантию и конфедератку доктора литературы Оксфордского университета.
  • Увидят своими глазами, какое материальное наследство оставил Корней Иванович местным детям.
  • Рассмотрят головной убор вождя индейцев чероки, узнают секрет комода в кабинете писателя, увидят чудо-дерево и загадают желание с «ходячей пружиной» на дачной лестнице.
  • Проведут расследование и определят, как именно выглядел первый Мойдодыр дядюшки Корнея.
  • Узнают интересные факты из жизни создателя «Крокодила», «Мойдодыра», «Айболита» и «ужасного Бармалея», и о том, как непросто в советское время быть детским писателем.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдет детям старше 7 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет.
  • Квест начинается в Переделкино. До посёлка вы добираетесь самостоятельно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома творчества писателей в Переделкино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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