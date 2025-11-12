Я обожаю городок писателей Переделкино. А ещё с детства живу в непосредственной близости и могу рассказывать о нем часами и даже днями.На моей авторской экскурсии вы услышите известные стихи и

песни шестидесятников, посмотрите на их дома и узнаете связанные с ними истории. А также раскроете, была ли настоящая свобода при Хрущеве и где родились известные на всю страну слова «оттепель» и «шестидесятники».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Оттепель и независимое искусство

Хрущевская оттепель — эпоха, богатая на события и талантливых людей. Художники, писатели, актеры и режиссеры смогли вздохнуть свободно и представить стране «другое» искусство, где есть место личному и личности. Вы узнаете, почему Хрущев кричал почти на каждой встрече с творческой интеллигенцией и действительно ли это было время без запретов.

Дома писателей и их истории

Переделкино — место, объединившее писателей разных эпох, включая «шестидесятников». Вы узнаете, когда и почему они здесь поселились. Снаружи увидите дачи знаменитых писателей и поэтов: Катаева, Окуджавы, Ахмадулиной, Вознесенского, Рождественского, Аксенова… Я расскажу, как и чем они жили, какие произведения создали в Переделкине и как повлияли на развитие поселка.

Организационные детали

Обратите внимание: все здания мы осматриваем снаружи без заходов на территории дач и домов.

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