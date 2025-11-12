Хрущевская оттепель — эпоха, богатая на события и талантливых людей. Художники, писатели, актеры и режиссеры смогли вздохнуть свободно и представить стране «другое» искусство, где есть место личному и личности. Вы узнаете, почему Хрущев кричал почти на каждой встрече с творческой интеллигенцией и действительно ли это было время без запретов.
Дома писателей и их истории
Переделкино — место, объединившее писателей разных эпох, включая «шестидесятников». Вы узнаете, когда и почему они здесь поселились. Снаружи увидите дачи знаменитых писателей и поэтов: Катаева, Окуджавы, Ахмадулиной, Вознесенского, Рождественского, Аксенова… Я расскажу, как и чем они жили, какие произведения создали в Переделкине и как повлияли на развитие поселка.
Организационные детали
Обратите внимание: все здания мы осматриваем снаружи без заходов на территории дач и домов.
Пожалуйста, заранее сообщите мне:
если вы впервые в Переделкине или в группе есть маломобильные гости — я скорректирую маршрут с учётом этой информации
если вы планируете посетить музеи или ресторан до или после экскурсии — я скорректирую время и место начала и окончания программы
если у вас есть другие пожелания к экскурсии — я их обязательно учту
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Пастернака, напротив ул. Тренева д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 525 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Наталья, я один из официальных гидов Дома творчества «Переделкино». Если вы хотите почувствовать невероятную атмосферу городка писателей и узнать его историю — добро пожаловать на мои авторские экскурсии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дарья
Рекомендуем съездить, даже если фамилию Чуковский вы слышали только в детском саду. Гид очень приятная, заинтересовала нас всеми этими писателями, большое желание продолжить сотрудничество. Экскурсия не напряжная, прямо приятная прогулка. Место очень красивое. Лучше ехать до 14, и сначала поесть, потом адские очереди.
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М
Мария
От всей души могу рекомендовать эту экскурсию и экскурсовода Наталью. Прекрасное и интересное преподнесение информации, отличный маршрут. За эти несколько часов узнали очень много нового! Несмотря на дождливую погоду, получили огромное удовольствие и зарядились положительными эмоциями!
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Валентина
Экскурсия прошла чудесно! Наталье спасибо огромное за столь интересную подачу материала, мы как будто на миг очутились в те времена когда действительно жили там писатели.
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Е
Елена
экскурсия прошла отлично, даже наличие в нашей группе подростков, хоть это и наши дети, не омрачило восприятие материала. спасибо большое за интересную подачу. еще вернемся
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А
Александр
Наталья - прекрасный экскурсовод! приняла очень поздний заказ, оперативно договорились о месте встречи, провела очень интересную экскурсию, даже учитывая наши невеликие знания истории эпохи, буду рекомендовать друзьям!
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С
Сергей
2 апреля побывали на экскурсии в Переделкино. Выбрали тему Шестидесятники. Гид Наталья. Мы в восторге! Наталья - хороший знаток и большая умница! Программу экскурсии Наталья придумала до мелочей, мы ее читать дальшеуменьшить
обсудили заранее. Не было накладок, не было пустого ожидания. Побывали в трёх музеях, на кладбище, в Доме творчества, на машине Наталья привезла нас по всему городку. Не просто провезла, а рассказала о каждой даче, о писателях. Поездку на машине совмещали с пешими прогулками по поселку. Рассказывала интересно, увлеченно. Знала ответ на любой вопрос. За все последнее время, сравнивая с другими экскурсиями,, эта была лучшая! Рекомендую всем этого увлеченного, интереснейшего экскурсовода!!!
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