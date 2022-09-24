Переделкино и «шестидесятники»

Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка

Я обожаю город писателей Переделкино. Могу рассказывать о нем часами и даже днями.

На моей авторской экскурсии вы услышите известные стихи и песни шестидесятников, посмотрите на их дома и узнаете связанные с ними истории.

А также раскроете, была ли настоящая свобода при Хрущеве и где родились известные на всю страну слова «оттепель» и «шестидесятники».
Переделкино и «шестидесятники»
Переделкино и «шестидесятники»
Переделкино и «шестидесятники»
Переделкино и «шестидесятники»
Переделкино и «шестидесятники»
Переделкино и «шестидесятники»
Переделкино и «шестидесятники»
Переделкино и «шестидесятники»
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Описание

Что вас ожидает

Оттепель и независимое искусство

Хрущевская оттепель — эпоха, богатая на события и талантливых людей. Художники, писатели, актеры и режиссеры смогли вздохнуть свободно и представить стране «другое» искусство, где есть место личному и личности. Вы узнаете, почему Хрущев кричал почти на каждой встрече с творческой интеллигенцией и действительно ли это было время без запретов.

Дома писателей и их истории

Переделкино — место, объединившее «шестидесятников». Вы узнаете, когда и почему они здесь поселились. Заглянете в вестибюль Дома творчества и пройдете по уютному парку. А также увидите дачи знаменитых писателей и поэтов: Евтушенко, Окуджавы, Ахмадулиной, Кассиля, Серафимовича и Вознесенского. Я расскажу, как и чем они жили, какие произведения создали в Переделкине и как повлияли на развитие поселка.

Организационные детали

Все здания мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Дома Творчества «Переделкино»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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