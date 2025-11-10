Мы пройдём 10 км на сапах вокруг острова: вы познакомитесь с его флорой и фауной, увидите живописную усадьбу «Архангельское», полюбуетесь панорамами Москвы-реки, ощутите аромат сосновых иголок и разнотравья и, конечно, вкусно перекусите. Маршрут не требует специальной подготовки и подходит даже тем, кто ни разу не держал в руках весло.
Описание водной прогулки
Лохин остров — государственный памятник природы. После строительства Рублевского водозабора реку искусственно спрямили. Образовалась протока, затопленная водой, а участок суши у деревни Глухово между руслами стал островом. Вокруг него и будет пролегать наш маршрут.
Усадьба «Архангельское» — дворцово-парковый ансамбль конца 18 — начала 19 века. Усадьба расположена на берегу Москвы-реки — во время сплава вы сможете полюбоваться ей с воды.
Организационные детали
- Программа подходит участникам с 10 лет. Перед стартом я проведу инструктаж
- В стоимость включено всё необходимое для сплава, в том числе чай с бутербродами
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно — на автобусе ехать 30 мин от метро «Тушинская»
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Глухово
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 33 туристов
Ваши эмоции — бесценны! Я делаю то, что люблю — сплавы. И организую их как для себя. Никаких надувных байдарок, никаких унылых овсяных каш на завтрак. Крутые, быстрые лодки, авторская еда из-под ножа в казане, приготовленная на огне, и автосопровождение всех туров, чтобы вы были налегке, без вещей в лодке, — вот основные моменты, которые стоит знать о моих сплавах. Жду вас!Задать вопрос
