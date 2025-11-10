Мы пройдём 10 км на сапах вокруг острова: вы познакомитесь с его флорой и фауной, увидите живописную усадьбу «Архангельское», полюбуетесь панорамами Москвы-реки, ощутите аромат сосновых иголок и разнотравья и, конечно, вкусно перекусите. Маршрут не требует специальной подготовки и подходит даже тем, кто ни разу не держал в руках весло.

Описание водной прогулки

Лохин остров — государственный памятник природы. После строительства Рублевского водозабора реку искусственно спрямили. Образовалась протока, затопленная водой, а участок суши у деревни Глухово между руслами стал островом. Вокруг него и будет пролегать наш маршрут.

Усадьба «Архангельское» — дворцово-парковый ансамбль конца 18 — начала 19 века. Усадьба расположена на берегу Москвы-реки — во время сплава вы сможете полюбоваться ей с воды.

Организационные детали