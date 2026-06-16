Ловить всегда, ловить везде! Городская рыбалка на исторических набережных Москвы
Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке
Рыбалка в центре города — новое увлечение жителей мегаполисов.
Со стороны похоже на квест: вокруг много машин и людей, то и дело слышно: «А разве здесь есть рыба?»… Но в этом деле главное начать! Вместе с инструктором вы побываете на излюбленных местах стрит фишеров и узнаете секреты их мастерства. А я дополню яркие впечатления рассказами об истории Москвы.
Описание экскурсии
Что такое “городская рыбалка”?
Городская рыбалка — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской. Всё чаще в парках и на набережных можно встретить людей с удочками. Это рыбаки, которые не хотят тратить полдня на дорогу к водоёму, стремятся расширить рыболовный кругозор и освоить «экстремальные» навыки. Ведь если в городе получается, то и на природе будет хороший улов!
Что вас ожидает
Для погружения в городскую рыбалку будет достаточно пары часов. Мы воспользуемся пребыванием в самом центре города и совместим рыбную ловлю с экскурсией. Это уникальный опыт, сочетающий знакомство с архитектурой старинных зданий и московской ихтиофауной. Во время рыбалки вы сможете:
узнать об истории московского общества рыболовов, стоявшего у истоков городской рыбалки;
побывать в излюбленных местах столичных рыболовов и открыть популярные достопримечательности с новой стороны;
изучить повадки рыб, которые водятся в Москве-реке;
разобраться в способах ловли, видах приманки и снастей.
В поисках самых рыбных мест мы пройдём по Берсеневской, Софийской и Кремлёвской набережным. Увидим сохранившуюся часть Китайгородской стены и самую старую улицу Великого Посада. Заглянем на набережную Водоотводного канала, чтобы попробовать порыбачить с высокого парапета. Будьте готовы ловить на себе изумлённые взгляды прохожих — и смотреть на их реакцию, когда из-под воды покажется очередная рыба. Главное помнить о важнейшем принципе уличной рыбалки: «Поймал — отпусти».
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Спиннинги и наживку я предоставлю, от вас нужно только желание порыбачить
По запросу рыбалку можно провести в вечернее время
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 2755 туристов
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый читать дальшеуменьшить
камень дышит прошлым.
Я провожу экскурсии и в музеях, и в монастырях и просто пешие по городу, в том числе детские. Но особенно люблю монастыри — каждый пережил взлёты и падения, радости и трагедии. Они как машина времени, шаг за ворота, и вы уже в другой эпохе. Мои экскурсии — это не сухие факты и даты. Это истории о людях, их страстях, амбициях, любви. О том, как менялась страна и как это отражалось на судьбах монастырей.
Я постоянно учусь, ищу новые факты, необычные детали. Ведь в истории всегда есть что-то, способное удивить. Если вам интересно увидеть Москву другими глазами — буду рада встрече на одной из моих авторских экскурсий!
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