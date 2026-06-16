Рыбалка в центре города — новое увлечение жителей мегаполисов. Со стороны похоже на квест: вокруг много машин и людей, то и дело слышно: «А разве здесь есть рыба?»… Но в этом деле главное начать! Вместе с инструктором вы побываете на излюбленных местах стрит фишеров и узнаете секреты их мастерства. А я дополню яркие впечатления рассказами об истории Москвы.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что такое “городская рыбалка”?

Городская рыбалка — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской. Всё чаще в парках и на набережных можно встретить людей с удочками. Это рыбаки, которые не хотят тратить полдня на дорогу к водоёму, стремятся расширить рыболовный кругозор и освоить «экстремальные» навыки. Ведь если в городе получается, то и на природе будет хороший улов!

Что вас ожидает

Для погружения в городскую рыбалку будет достаточно пары часов. Мы воспользуемся пребыванием в самом центре города и совместим рыбную ловлю с экскурсией. Это уникальный опыт, сочетающий знакомство с архитектурой старинных зданий и московской ихтиофауной. Во время рыбалки вы сможете:

узнать об истории московского общества рыболовов, стоявшего у истоков городской рыбалки;

побывать в излюбленных местах столичных рыболовов и открыть популярные достопримечательности с новой стороны;

изучить повадки рыб, которые водятся в Москве-реке;

разобраться в способах ловли, видах приманки и снастей.

В поисках самых рыбных мест мы пройдём по Берсеневской, Софийской и Кремлёвской набережным. Увидим сохранившуюся часть Китайгородской стены и самую старую улицу Великого Посада. Заглянем на набережную Водоотводного канала, чтобы попробовать порыбачить с высокого парапета. Будьте готовы ловить на себе изумлённые взгляды прохожих — и смотреть на их реакцию, когда из-под воды покажется очередная рыба. Главное помнить о важнейшем принципе уличной рыбалки: «Поймал — отпусти».

Организационные детали