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Рыбалка в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Рыбалка» в Москве, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Ловить всегда, ловить везде! Городская рыбалка на исторических набережных Москвы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ловить всегда, ловить везде! Городская рыбалка на исторических набережных Москвы
Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
«Городская рыбалка — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской»
12 июл в 14:00
16 авг в 13:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Калязин, прогулка на теплоходе, рыбалка и весёлое застолье (из Москвы)
На автобусе
На теплоходе
Круизы
13 часов
Групповая
Калязин, прогулка на теплоходе, рыбалка и весёлое застолье (из Москвы)
Пройтись по «русской Атлантиде», спеть под гармонь и насладиться ухой с дымком (всё включено)
Начало: У станции метро «ВДНХ»
«Рыбное застолье в шатровом лагере»
25 июл в 07:30
1 авг в 07:30
6970 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

И
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Все очень понравилось, погода не подвела, хотя вначале было достаточно холодно но потом все наладилось и стало комфортно, получасовая прогулка
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на теплоходике и высадка на колокольне, прогулка по городу, и конечно же обед в шатрах на свежем воздухе с дегустацией наливки сделал своё дело и народ веселился на берегу Волги от души, вместе с ведущими пели и танцевали… Спасибо за мероприятие.

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А
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Все было хорошо!
Оба гида и Павел Александрович и Анна были красноречивы!
Много интересного услышано из их уст!
Прекрасно информированы!
Спасибо!
Но общее впечатление от поездки, испортила состояние санитарной зоны на ПИКНИКЕ!!!???
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Н
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Поездка на 5+. Всё совместила в себе- и знакомство с новыми местами, и прогулку по Волге, и застолье с песнями
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и танцами, и покупку вкусной рыбки, ягод. Отдельное спасибо экскурсоводу Ольге, с такой любовью рассказывала об истории города и современных буднях, людях которые там живут. Очень душевно и познавательно."Там русский дух…" - это об общем впечатлении о городе. Ансамбль, встречающий на поляне, тоже заслуживает отдельной похвалы. Очень красиво исполняли русские песни, встречали-величали гостей в русских традициях. И повеселили, и вкусно накормили. Спасибо за организацию такого многогранного тура.

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Л
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Всё очень понравилось, и гид и водитель, и экскурсовод Ольга из Калязина. Плюс шикарная экскурсия на теплоходе, анимационная команда с ведущим и хлебом - солью, прекрасный вкусный рыбный обед. Спасибо за волшебный день!
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К
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Всё очень понравилось, и гид и водитель, и экскурсовод Ольга из Калязина. Плюс шикарная экскурсия на теплоходе, анимационная команда с ведущим и хлебом - солью, прекрасный вкусный рыбный обед. Спасибо за волшебный день!
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Е
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Если хотите отдохнуть, забыть про вчера, то это точно в Калязин! Огромное спасибо местному гиду Любови, не просто вы получаете
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историческую информацию, а ещё она знает много стихов о городе, которые читает так к данному объекту, как продолжение к историческому факту!!!! А дальше Вас ждёт тёплым приём ансамбля "Волжанка", это стоит услышать и увидеть!!! . Естественно есть ложка дёгтя. Водитель "тревожный" попался, всех торопил, нервничал, делал замечания.

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Е
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Все отлично в плане организации, местный гид сумбурно рассказывала про город… Была прогулка на теплоходе вокруг башни, жаль без возможности высадки на остров с башней
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E
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Все отлично в плане организации, местный гид сумбурно рассказывала про город… Была прогулка на теплоходе вокруг башни, жаль без возможности высадки на остров с башней
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Г
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
Восхитительное впечатление от этой поездки! Окрестности, Волга и сам Калязин очень красивый провинциальный городок! Особенно нам понравился радушный приём ансамбля «Волжанка» и атмосфера русский песни. Угощение было щедрым и вкусным! Большое спасибо за этот праздник души!
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М
«Рыбный день на Волге» - поездка в Калязин
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рыбалка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
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  2. Старая Москва;
  3. Кремль;
  4. Красная площадь;
  5. Зарядье;
  6. Храм Христа Спасителя;
  7. Воробьевы Горы;
  8. Китай-город;
  9. Храм Василия Блаженного;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Москве в июле 2026
Сейчас в Москве в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 14 000.
Хотите поехать половить рыбу в Москве 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026