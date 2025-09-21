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и танцами, и покупку вкусной рыбки, ягод. Отдельное спасибо экскурсоводу Ольге, с такой любовью рассказывала об истории города и современных буднях, людях которые там живут. Очень душевно и познавательно."Там русский дух…" - это об общем впечатлении о городе. Ансамбль, встречающий на поляне, тоже заслуживает отдельной похвалы. Очень красиво исполняли русские песни, встречали-величали гостей в русских традициях. И повеселили, и вкусно накормили. Спасибо за организацию такого многогранного тура.