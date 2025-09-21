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Индивидуальная
до 4 чел.
Ловить всегда, ловить везде! Городская рыбалка на исторических набережных Москвы
Отыскать самые «клёвые» места в компании гида и эксперта по городской рыбалке
Начало: Возле станции метро «Кропоткинская»
«Городская рыбалка — одно из самых развивающихся направлений как в спортивной рыбалке, так и в любительской»
12 июл в 14:00
16 авг в 13:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Калязин, прогулка на теплоходе, рыбалка и весёлое застолье (из Москвы)
Пройтись по «русской Атлантиде», спеть под гармонь и насладиться ухой с дымком (всё включено)
Начало: У станции метро «ВДНХ»
«Рыбное застолье в шатровом лагере»
25 июл в 07:30
1 авг в 07:30
6970 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
И
Все очень понравилось, погода не подвела, хотя вначале было достаточно холодно но потом все наладилось и стало комфортно, получасовая прогулка
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А
Все было хорошо!
Оба гида и Павел Александрович и Анна были красноречивы!
Много интересного услышано из их уст!
Прекрасно информированы!
Спасибо!
Но общее впечатление от поездки, испортила состояние санитарной зоны на ПИКНИКЕ!!!???
Оба гида и Павел Александрович и Анна были красноречивы!
Много интересного услышано из их уст!
Прекрасно информированы!
Спасибо!
Но общее впечатление от поездки, испортила состояние санитарной зоны на ПИКНИКЕ!!!???
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Н
Поездка на 5+. Всё совместила в себе- и знакомство с новыми местами, и прогулку по Волге, и застолье с песнями
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Л
Всё очень понравилось, и гид и водитель, и экскурсовод Ольга из Калязина. Плюс шикарная экскурсия на теплоходе, анимационная команда с ведущим и хлебом - солью, прекрасный вкусный рыбный обед. Спасибо за волшебный день!
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К
Всё очень понравилось, и гид и водитель, и экскурсовод Ольга из Калязина. Плюс шикарная экскурсия на теплоходе, анимационная команда с ведущим и хлебом - солью, прекрасный вкусный рыбный обед. Спасибо за волшебный день!
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Е
Если хотите отдохнуть, забыть про вчера, то это точно в Калязин! Огромное спасибо местному гиду Любови, не просто вы получаете
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Е
Все отлично в плане организации, местный гид сумбурно рассказывала про город… Была прогулка на теплоходе вокруг башни, жаль без возможности высадки на остров с башней
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E
Все отлично в плане организации, местный гид сумбурно рассказывала про город… Была прогулка на теплоходе вокруг башни, жаль без возможности высадки на остров с башней
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Г
Восхитительное впечатление от этой поездки! Окрестности, Волга и сам Калязин очень красивый провинциальный городок! Особенно нам понравился радушный приём ансамбля «Волжанка» и атмосфера русский песни. Угощение было щедрым и вкусным! Большое спасибо за этот праздник души!
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М
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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Рыбалка»
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Хотите поехать половить рыбу в Москве 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026