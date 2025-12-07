Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Гулять вдоль панорам Тверского бульвара — одно удовольствие.



А сколько историй хранят его многовековые особняки? Здесь проходили светские рауты, громкие балы и маскарады.



Со мной вы узнаете, где венчались Пушкин и Гончарова, прогуляетесь по «кутежным» местам Есенина и найдете дом русской Коко Шанель — Надежды Ламановой.

Валерия Ваш гид в Москве

Описание экскурсии Променад по Тверскому бульвару В 18 веке на месте стен Белого города императрица Екатерина ll велела разбить «гульвар» для прогулок москвичей. Его украсили беседками, фонтанами, красивыми деревьями, и вся знать устремилась на вечерний променад. С тех пор ничего не поменялось: гулять здесь одно удовольствие. Особняки Тверского бульвара бережно хранят воспоминания своих владельцев — балы, маскарады, светские рауты, любовные драмы. Вы увидите, где… • венчались А. С. Пушкин с Гончаровой, • кутил С. А. Есенин, • находился закрытый мужской клуб, • проживали русская Коко Шанель и М. Ермолова.

