Гулять вдоль панорам Тверского бульвара — одно удовольствие.
А сколько историй хранят его многовековые особняки? Здесь проходили светские рауты, громкие балы и маскарады.
Со мной вы узнаете, где венчались Пушкин и Гончарова, прогуляетесь по «кутежным» местам Есенина и найдете дом русской Коко Шанель — Надежды Ламановой.
А сколько историй хранят его многовековые особняки? Здесь проходили светские рауты, громкие балы и маскарады.
Со мной вы узнаете, где венчались Пушкин и Гончарова, прогуляетесь по «кутежным» местам Есенина и найдете дом русской Коко Шанель — Надежды Ламановой.
Описание экскурсииПроменад по Тверскому бульвару В 18 веке на месте стен Белого города императрица Екатерина ll велела разбить «гульвар» для прогулок москвичей. Его украсили беседками, фонтанами, красивыми деревьями, и вся знать устремилась на вечерний променад. С тех пор ничего не поменялось: гулять здесь одно удовольствие. Особняки Тверского бульвара бережно хранят воспоминания своих владельцев — балы, маскарады, светские рауты, любовные драмы. Вы увидите, где… • венчались А. С. Пушкин с Гончаровой, • кутил С. А. Есенин, • находился закрытый мужской клуб, • проживали русская Коко Шанель и М. Ермолова.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пушкинская площадь
- Редакции газет "Известия", "Утро России", "Русское слово", "Правда"
- Ссудная казна
- Церковь Рождества Богородицы в Путинках
- Дом под юбкой
- Дом Нирнзее
- Дом Смирнова
- Дом-музей Ламановой
- Памятники Есенину, Тимирязеву, Пушкину
- Церковь Большое Вознесение
- Особняк Рябушинского
- Дом Герцена
- МХАТ
- Театр им. Пушкина
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская площадь
Завершение: У Памятника Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны московских переулков: от Арбата до Спиридоновки
Отправьтесь в увлекательное путешествие по загадочным переулкам Москвы, где каждый дом хранит свои тайны и истории. Узнайте больше о символах и людях
Начало: На Арбатской площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 11:00
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
20 дек в 13:00
27 дек в 13:00
685 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
11 дек в 08:00
13 дек в 14:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.