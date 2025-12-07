Мои заказы

Прогулка по Тверскому Бульвару

Гулять вдоль панорам Тверского бульвара — одно удовольствие.

А сколько историй хранят его многовековые особняки? Здесь проходили светские рауты, громкие балы и маскарады.

Со мной вы узнаете, где венчались Пушкин и Гончарова, прогуляетесь по «кутежным» местам Есенина и найдете дом русской Коко Шанель — Надежды Ламановой.
Описание экскурсии

Променад по Тверскому бульвару В 18 веке на месте стен Белого города императрица Екатерина ll велела разбить «гульвар» для прогулок москвичей. Его украсили беседками, фонтанами, красивыми деревьями, и вся знать устремилась на вечерний променад. С тех пор ничего не поменялось: гулять здесь одно удовольствие. Особняки Тверского бульвара бережно хранят воспоминания своих владельцев — балы, маскарады, светские рауты, любовные драмы. Вы увидите, где… • венчались А. С. Пушкин с Гончаровой, • кутил С. А. Есенин, • находился закрытый мужской клуб, • проживали русская Коко Шанель и М. Ермолова.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Пушкинская площадь
  • Редакции газет "Известия", "Утро России", "Русское слово", "Правда"
  • Ссудная казна
  • Церковь Рождества Богородицы в Путинках
  • Дом под юбкой
  • Дом Нирнзее
  • Дом Смирнова
  • Дом-музей Ламановой
  • Памятники Есенину, Тимирязеву, Пушкину
  • Церковь Большое Вознесение
  • Особняк Рябушинского
  • Дом Герцена
  • МХАТ
  • Театр им. Пушкина
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пушкинская площадь
Завершение: У Памятника Пушкину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

