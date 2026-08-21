Мы поговорим о Марии Ермоловой, которой Москва казалось унылой и серой, по этому она предпочитала смотреть на нее через розовые стекла. О сестрах Синяковых, которые стали музами самых известных поэтов начала 20 века. Я расскажу, как одному из братьев Сабашниковых удалось выжить после выстрела в голову и 16 ножевых ранений за манускрипты Да Винчи, и многое другое.
Описание экскурсии
Тверской бульвар — первый из бульварного кольца Москвы. Его описывали в своих произведениях многие писатели, в том числе Пушкин: Покамест в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар Кто жил в этих особняках и доходных домах? Мы поговорим о Марии Ермоловой, которой Москва казалось унылой и серой, по этому она предпочитала смотреть на нее через розовые стекла. О сестрах Синяковых, которые стали музами самых известных поэтов начала 20 века. Я расскажу, как одному из братьев Сабашниковых удалось выжить после выстрела в голову и 16 ножевых ранений за манускрипты Да Винчи. Конечно, поговорим и о гениальном модельере Надежде Ламановой, и о водочном короле — Смирнове, увидим место, где познакомился Пушкин с Наталией Николаевной. Жизнь на Тверском бульваре кипела в любые времена! Здесь ездили циклисты и первые автомобилисты в городе.
Приходили дамы выгулять новые наряды, фонарщики воровали спирт из фонарей, а Алексан
Сергеич молчаливо наблюдал за всем. У нас будет возможность немного подглядеть за чередой событий, происходивших здесь. Конечно, не обойдется без артефактов! Покажу вам пару книг, которым больше века. При чем одну из них не только напечатали на Тверском, но и продали.
по запросу
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской бульвар
- Московский драматический театр имени А.С. Пушкина
- Дом-музей М.Н. Ермоловой
- Информационное агентство России Тасс
- Доходный дом Н.П. Ламановой
- Дом Смирнова по проекту Ф.О. Шехтеля
- Московский художественный академический театр имени М. Горького
- Дом Нирнзее
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Новопушкинский сквер
Завершение: Тверской бульвар, 26А
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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