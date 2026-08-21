Тверской бульвар — первый из бульварного кольца Москвы. Его описывали в своих произведениях многие писатели, в том числе Пушкин: Покамест в утреннем уборе, Надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар Кто жил в этих особняках и доходных домах? Мы поговорим о Марии Ермоловой, которой Москва казалось унылой и серой, по этому она предпочитала смотреть на нее через розовые стекла. О сестрах Синяковых, которые стали музами самых известных поэтов начала 20 века. Я расскажу, как одному из братьев Сабашниковых удалось выжить после выстрела в голову и 16 ножевых ранений за манускрипты Да Винчи. Конечно, поговорим и о гениальном модельере Надежде Ламановой, и о водочном короле — Смирнове, увидим место, где познакомился Пушкин с Наталией Николаевной. Жизнь на Тверском бульваре кипела в любые времена! Здесь ездили циклисты и первые автомобилисты в городе.

Приходили дамы выгулять новые наряды, фонарщики воровали спирт из фонарей, а Алексан

Сергеич молчаливо наблюдал за всем. У нас будет возможность немного подглядеть за чередой событий, происходивших здесь. Конечно, не обойдется без артефактов! Покажу вам пару книг, которым больше века. При чем одну из них не только напечатали на Тверском, но и продали.