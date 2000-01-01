Мы поговорим о Марии Ермоловой, которой Москва казалось унылой и серой, по этому она предпочитала...

Мы поговорим о Марии Ермоловой, которой Москва казалось унылой и серой, по этому она предпочитала смотреть на нее через розовые стекла. О сестрах Синяковых, которые стали музами самых известных поэтов начала 20 века. Я расскажу, как одному из братьев Сабашниковых удалось выжить после выстрела в голову и 16 ножевых ранений за манускрипты Да Винчи, и многое другое.
Жители ТверБуля
Жители ТверБуля
Жители ТверБуля
Жители ТверБуля
Жители ТверБуля
Жители ТверБуля

Что вы увидите 🤩

  • Тверской бульвар
  • Московский драматический театр имени А. С. Пушкина
  • Дом-музей М. Н. Ермоловой
  • Информационное агентство России Тасс
  • Доходный дом Н. П. Ламановой
  • Дом Смирнова по проекту Ф. О. Шехтеля
  • Московский художественный академический театр имени М. Горького
  • Дом Нирнзее

Тверской бульвар — первый из бульварного кольца Москвы. Его описывали в своих произведениях многие писатели, в том числе Пушкин:

    Покамест в утреннем уборе,
    Надев широкий боливар,
    Онегин едет на бульвар
    Кто жил в этих особняках и доходных домах?
    Мы поговорим о Марии Ермоловой, которой Москва казалось унылой и серой, по этому она предпочитала смотреть на нее через розовые стекла.
    О сестрах Синяковых, которые стали музами самых известных поэтов начала 20 века.
    Я расскажу, как одному из братьев Сабашниковых удалось выжить после выстрела в голову и 16 ножевых ранений за манускрипты Да Винчи.
    Конечно, поговорим и о гениальном модельере Надежде Ламановой, и о водочном короле — Смирнове, увидим место, где познакомился Пушкин с Наталией Николаевной.
    Жизнь на Тверском бульваре кипела в любые времена! Здесь ездили циклисты и первые автомобилисты в городе. Приходили дамы выгулять новые наряды, фонарщики воровали спирт из фонарей, а АлексанСергеич молчаливо наблюдал за всем. У нас будет возможность немного подглядеть за чередой событий, происходивших здесь.
    Конечно, не обойдется без артефактов! Покажу вам пару книг, которым больше века. При чем одну из них не только напечатали на Тверском, но и продали.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-6 человек
    Стандартное предложение
    5 000 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • услуги гида
    Что не входит
      Где начинаем и завершаем
      Начало: Новопушкинский сквер
      Завершение: Тверской бульвар, 26А
      Когда и сколько длится?
      Когда: по запросу
      Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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      по запросу

      Катерина С.
      Катерина С.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопрос

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