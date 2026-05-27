Мастихин — это не кисть, но именно он создаёт ту самую объёмную, живую текстуру, которая делает картину выразительной.
Под руководством профессионального художника вы освоите эту яркую технику и напишете собственную работу на холсте — с нуля, шаг за шагом. Готовую картину заберёте с собой сразу после занятия.
Описание мастер-класса
- Вы познакомитесь с техникой живописи мастихином и научитесь создавать с его помощью объёмные фактурные мазки.
- Напишете картину на холсте 30×40 см. акриловыми или масляными красками.
- Проведёте время в уютной творческой атмосфере и уйдёте с готовой работой.
Организационные детали
- Подходит для начинающих — опыт рисования не требуется. Референс вы можете выбрать из нашего каталога или принести свой.
- Все материалы включены: холст на подрамнике, краски, мастихины, инструменты, фартуки.
- Занятие проведёт один из художников-преподавателей.
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3299 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00 и 19:30, во вторник и среду в 12:00, 15:30 и 19:00, в четверг и пятницу в 12:00 и 15:30, в субботу в 12:00 и 19:30, в воскресенье в 15:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
