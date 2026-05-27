Мои заказы

Мастер-класс по мастихиновой живописи в Москве

Написать фактурную картину - без кисти
Мастихин — это не кисть, но именно он создаёт ту самую объёмную, живую текстуру, которая делает картину выразительной.

Под руководством профессионального художника вы освоите эту яркую технику и напишете собственную работу на холсте — с нуля, шаг за шагом. Готовую картину заберёте с собой сразу после занятия.
Мастер-класс по мастихиновой живописи в Москве
Мастер-класс по мастихиновой живописи в Москве
Мастер-класс по мастихиновой живописи в Москве

Описание мастер-класса

  • Вы познакомитесь с техникой живописи мастихином и научитесь создавать с его помощью объёмные фактурные мазки.
  • Напишете картину на холсте 30×40 см. акриловыми или масляными красками.
  • Проведёте время в уютной творческой атмосфере и уйдёте с готовой работой.

Организационные детали

  • Подходит для начинающих — опыт рисования не требуется. Референс вы можете выбрать из нашего каталога или принести свой.
  • Все материалы включены: холст на подрамнике, краски, мастихины, инструменты, фартуки.
  • Занятие проведёт один из художников-преподавателей.

в понедельник в 14:00 и 19:30, во вторник и среду в 12:00, 15:30 и 19:00, в четверг и пятницу в 12:00 и 15:30, в субботу в 12:00 и 19:30, в воскресенье в 15:30 и 19:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Участник3299 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Таганская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 14:00 и 19:30, во вторник и среду в 12:00, 15:30 и 19:00, в четверг и пятницу в 12:00 и 15:30, в субботу в 12:00 и 19:30, в воскресенье в 15:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 126 туристов
Наша мастерская — место, где начинается ваше творчество. Мастер-классы — это больше чем занятие. Это опыт, эмоции и искусство, созданное своими руками. Вам не нужны опыт и материалы — всему
читать дальшеуменьшить

научим и предоставим всё необходимое. Вас ждёт живопись для всех уровней — от первых мазков до уверенной техники. Гончарное дело — работа на гончарном круге или ручная лепка, процесс медитации и создания изделия из глины своими руками. Свечеварение — вы погрузитесь в мир создания ароматов и сделаете свечу, которая наполнит дом уютом. Эпоксидная смола — научитесь делать сияющие подставки, декоративные панно и арт-объекты. Арт-вечеринки и мастер-классы с демонстрацией.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Мастер-класс по мастихиновой живописи в Москве»

Москва Гиляровского
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва Гиляровского
Путешествие по местам, описанным Гиляровским, раскроет тайны старой Москвы. Узнайте о жизни города и его жителях в XIX веке на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Сухаревская
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
9000 ₽ за всё до 6 чел.
Москва не как у всех
На машине
На автобусе
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Москва не как у всех
Автопешеходная экскурсия с остановками в неожиданных местах
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Москва только для вас
На автобусе
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
29 мая в 08:30
20 000 ₽ за всё до 6 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
«В Москву, в Москву, в Москву!» - по чеховским местам
Авторская экскурсия по адресам, хранящим память о жизни и творческом пути Антона Павловича Чехова
Начало: У метро «Чеховская»
Расписание: в воскресенье в 17:00
31 мая в 17:00
7 июн в 17:00
1500 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
3299 ₽ за человека