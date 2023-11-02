Мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет в Москве: индивидуальное обучение
Вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению конфет ручной работы. Мы поговорим с вами о вкусе, его восприятии.
Вы узнаете историю шоколада, а также приготовите собственные шедевры, которые сможете забрать домой в подарочной упаковке.
Вы узнаете историю шоколада, а также приготовите собственные шедевры, которые сможете забрать домой в подарочной упаковке.
Ближайшие даты:
2
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3
ноя
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4
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? А как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке. Важно знать• Длительность мастер-класса — 45 минут.
После мастер-класса вы заберете домой 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
- 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке
- Место начала и завершения?
- Кузьминский парк, 1 стр. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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