Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»

Мастер-класс по изготовлению шоколадных конфет в Москве: индивидуальное обучение

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Вас ждет увлекательный мастер-класс по изготовлению конфет ручной работы. Мы поговорим с вами о вкусе, его восприятии.

Вы узнаете историю шоколада, а также приготовите собственные шедевры, которые сможете забрать домой в подарочной упаковке.
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
Ближайшие даты:
2
ноя
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
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ноя
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Описание

Что вас ждет

Задумывались ли вы, что такое вкус? А влияет ли на вкус цвет? А как мы воспринимаем шоколад на аромат? Конфеты, например, выглядят так ярко, так вкусно — просто объедение. На этом вкусном и сладком мастер-классе вы узнаете историю шоколада, приготовите свои собственные шоколадные конфеты, которые заберете с собой в подарочной упаковке. Важно знать• Длительность мастер-класса — 45 минут.
После мастер-класса вы заберете домой 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
  • 5 шоколадных конфет в подарочной упаковке
Место начала и завершения?
Кузьминский парк, 1 стр. 12
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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