Приготовьте свой собственный амулет на ароматном мастер-классе в Москве
Готовы ли вы проверить свое обоняние? Приглашаем на ароматный мастер-класс, на котором вы узнаете, как правильно подбирать индивидуальный аромат, узнаете, как запах влияет на обоняние и как парфюмеры соединяют ноты, а после приготовите собственный амулет.
Ближайшие даты:
2
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры слышат ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха, у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Важно знать• Длительность мастер-класса — 45 минут.
Арома-амулет, сделанный вами на мастер-классе, можно забрать с собой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Мастер-класс
- Арома-амулет
- Место начала и завершения?
- Кузьминский парк, 1, стр. 12
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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