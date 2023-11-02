Что вас ждет

Этот мастер-класс — поистине увлекательное занятие. Вы окунётесь в мир ароматов и узнаете, как профессиональные парфюмеры слышат ароматы и соединяют ноты. Вы поймете, что помимо слуха, у вас обострились еще и другие чувства. Вы узнаете, как характер влияет на обоняние, поиграете в арома-лото и угадаете 14 источников запаха, а также сделаете свой собственный арома-амулет. Результатом мастер-класса будет приятный подарок — ваш собственный амулет, который вы сможете взять с собой. Важно знать• Длительность мастер-класса — 45 минут.

Арома-амулет, сделанный вами на мастер-классе, можно забрать с собой.