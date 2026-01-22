Эта экскурсия для тех, кто уже пресытился парадно-фасадными видами Москвы и желает историй и впечатлений попикантнее и поострее.
Старинные дома и особняки, усадьбы и дворцы тихого центра нашепчут нам тёмные тайны своих обитателей.
Призраки, тайные масонские собрания, родовые проклятия — погрузитесь в легенды и мифы Москвы, гуляя по знаменитой Мясницкой и Чистым прудам
Описание экскурсии
Старинные дома и особняки, усадьбы и дворцы тихого центра, нашепчут нам тёмные тайны своих обитателей. Я расскажу вам про:
- Трагедию в день коронации последнего Императора Всероссийского Николая II Кровавого;
- Собрания в тёмном подвале членов тайной масонской ложи;
• Призрак скупца, до сих пор появляющийся в подворотне одного из старинных домов на Мясницкой:
- Драматические эпизоды жизни и трагическая судьба крупного русского писателя и видного государственного деятеля Александра Сергеевича Грибоедова;
- Тайны усадьбы миллионщика Козьмы Терентьевича Солдатенкова;
- Душераздирающую историю тройного самоубийства;
- Знаменитые любовные союзы и любовные треугольники;
• Родовое проклятие и десятки скелетов, замурованных в склепах дворцовых подвалов. Важная информация:
- Экскурсия пешеходная, протяжённость маршрута 1 км.
- Дополнительных расходов не предусмотрено.
- Во время экскурсии есть возможность сделать санитарную остановку.
- Рекомендуется одеваться по погоде, и даже немного теплее. Возьмите с собой бутылочку минеральной воды и зонтик.
Расписание экскурсий в январе: 13 января, начало в 18.00, 22 января, начало в 18.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мясницкие ворота
- Особняк генерала Юшкова (Московская Академия живописи, зодчества и ваяния имени Ильи Глазунова)
- Чайный дом купцов Перловых
- Здание первого Московского почтамта
- Памятник А.С. Грибоедову
- Усадьба Козьмы Терентьевича Солдатенкова
- Дом Щербакова-Грибовых
- ЗАГС №1 Грибоедов
- Дворец князей Юсуповых
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Москва, Сретенский бульвар
Завершение: Большой Харитоньевский переулок, д. 21, с. 4, в 8 минутах от станции метро Красные ворота
Когда и сколько длится?
Расписание экскурсий в январе: 13 января, начало в 18.00, 22 января, начало в 18.00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
