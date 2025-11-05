В музее спрятан человек — он идёт, не оборачиваясь. Он — часть толпы, но отделён от неё.
Кто он? Чтобы найти его, придётся двигаться по следам художников, смотреть внимательнее и чувствовать глубже. Каждая комната музея — шаг на этом пути. От кисти к кисти, от лица к лицу, от века к веку — до того момента, когда вы узнаете его.
Описание квестаИнтерактивное путешествие по Пушкинскому музею Вас ждёт более 40 заданий, которые раскроют тайны картин, деталей, символов, мазков и взглядов. Вы познакомитесь с ключевыми художниками и направлениями европейского искусства: Моне, Ренуар, Дега, Сезанн, Ван Гог, Гоген, Матисс, Пикассо, Руссо, Кандинский, Шагал — и не только. Отправитесь в путешествие сквозь стили, эпохи и судьбы. От строгих линий неоклассицизма до цветовой дерзости авангарда, от реалистичной точности до сновидческой глубины сюрреализма Нужно ли разбираться в искусстве? Совсем нет. Квест специально устроен так, чтобы рассказывать, объяснять и вовлекать в тему. Вы получите удовольствие, даже если давно не были в музее и не отличаете Ренуара от Дега. Квест не требует предварительных знаний — он создан, чтобы познакомить вас с искусством легко, живо и с удовольствием. Важная информация:
- Это квест без гида. Все задания — в удобном мобильном приложении, которое может работать без интернета, вам понадобится телефон или планшет. После внесения оплаты я отправлю доступ к квесту (один код — одно устройство) и свяжусь с вами для разъяснения всех деталей.
- Квест не привязан ко времени, вы можете пройти его, когда вам удобно, в часы работы музея.
- Квест будет интересен взрослым и детям старшего школьного возраста.
- Пройденный квест нельзя начать заново, но если вы не успеете пройти его целиком, сможете вернуться к выполненным заданиям и продолжить с нужного места.
Квест можно проходить в любое удобное для вас время в часы работы музея. На прохождение понадобится ориентировочно 2 часа. Понедельник — выходной день галереи.
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест в мобильном приложении, разработанный совместно историком и искусствоведом
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей: /n по будням взрослые - 500 руб., дети - 300 руб. /n по выходным взрослые - 700 руб., дети - 500 руб.
Место начала и завершения?
Ул. Волхонка, д. 14
Когда и сколько длится?
Когда: Квест можно проходить в любое удобное для вас время в часы работы музея. На прохождение понадобится ориентировочно 2 часа. Понедельник — выходной день галереи.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Полина
5 ноя 2025
Отличный квест! Очень интересно и познавательно. Два часа пролетели незаметно
