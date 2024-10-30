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Знаменитые персонажи Астерикс и Обеликс и подумать не могли, что окажутся в Москве. Пропал их верный друг — пёс Индефикс.



Разъярённый бог времени Янус, не получив желаемого, унёс Индефикса с собой в 21 век, в московскую резиденцию. Отважные галлы решили вернуть пёсика. Но в современной столице так сложно ориентироваться… Поможете галлам преодолеть городской лабиринт?