Знаменитые персонажи Астерикс и Обеликс и подумать не могли, что окажутся в Москве. Пропал их верный друг — пёс Индефикс.
Разъярённый бог времени Янус, не получив желаемого, унёс Индефикса с собой в 21 век, в московскую резиденцию. Отважные галлы решили вернуть пёсика. Но в современной столице так сложно ориентироваться… Поможете галлам преодолеть городской лабиринт?
Разъярённый бог времени Янус, не получив желаемого, унёс Индефикса с собой в 21 век, в московскую резиденцию. Отважные галлы решили вернуть пёсика. Но в современной столице так сложно ориентироваться… Поможете галлам преодолеть городской лабиринт?
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00
Описание квеста
Маршрут квеста проходит по Бауманской улице и её окрестностям. Вы прогуляетесь по одному из старейших районов Москвы и откроете малоизвестные уголки столицы. Готовьтесь проявить смекалку и наблюдательность — только так вы сможете найти слабое место Януса и вернуть Астериксу и Обеликсу любимого питомца. Вперёд!
Организационные детали
- Временных ограничений нет. Вы можете пройти задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Длина маршрута — 2,2 км
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Бауманской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 171 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Немецкой слободе: купцы и старообрядцы Москвы
Прогулка по Бауманской улице раскроет перед вами тайны Немецкой слободы. Узнайте о купцах, старообрядцах и знаменитых жителях этого района
Начало: Метро Бауманская
31 окт в 09:00
1 ноя в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
3.5 часа
Квест
до 5 чел.
Мобильная квест-экскурсия "Вокруг"Красного октября ""
Выяснить, где в Москве растёт лес на крыше и зачем в 1930-х передвигали дома
Начало: У метро Кропоткинская
Завтра в 08:00
31 окт в 08:00
1 200₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Сегодня в 18:00
31 окт в 18:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.