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Масоны никого не ищут — к ним всегда стучатся сами. И вы стучались: расспрашивали, изучали легенды, отделяли правду от мифов.



Ваш запрос не остался незамеченным: великий мастер оценил вашу настойчивость и разрешил братьям испытать вас.



Готовы ли вы доказать, что заслуживаете место среди вольных каменщиков? А может, у вас совершенно другие мотивы?