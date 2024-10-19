Масоны никого не ищут — к ним всегда стучатся сами. И вы стучались: расспрашивали, изучали легенды, отделяли правду от мифов.
Ваш запрос не остался незамеченным: великий мастер оценил вашу настойчивость и разрешил братьям испытать вас.
Готовы ли вы доказать, что заслуживаете место среди вольных каменщиков? А может, у вас совершенно другие мотивы?
Ваш запрос не остался незамеченным: великий мастер оценил вашу настойчивость и разрешил братьям испытать вас.
Готовы ли вы доказать, что заслуживаете место среди вольных каменщиков? А может, у вас совершенно другие мотивы?
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 04:00
Описание квеста
Вы пройдёте по самому центру Москвы, начав маршрут возле метро «Кропоткинская» и закончив у метро «Чистые пруды».
Проследуете за членами братства по местам настоящих вольных каменщиков, перенесясь в мир масонских символов и тайных знаний, хитро вплетённых в привычные глазу здания. И отыщете ответы на поставленные вопросы — порой они прячутся на самом видном месте!
Организационные детали
- Квест проходит на улице и не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но если путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начало квеста — в любое удобное для вас время
- Время не ограничено: можно пройти задания за 2 часа или уделить этому целый день, внимательно вчитываясь в детали
- Квест рассчитан на аудиторию 16+
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 123 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание заданий квеста — далеко не единственный опыт, который получают наши участники. По мере прохождения они узнают новую информацию, изучают необычные места и весело проводят время!Задать вопрос
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