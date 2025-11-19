Мобильный квест в Москве «Хроники острова Смерти» (по мотивам реальных событий)

Вам придётся отправиться на остров — в центр Москвы, под стены Кремля, — чтобы разобраться в загадках прошлого и побороться за прекрасное будущее. Не сомневайтесь: миссия — непростая и пугающая — выполнима. Но не теряйте время! Только от вас зависит: жизнь или смерть перевесит на весах судьбы.
Описание квеста
К вам обратился историк из бывшего города К. Он нашёл в архивах личный дневник москвича, который неоднократно бывал в К. в длительных командировках в конце 1930-х — начале 1940-х гг.
Дневник уже хотели выбросить, но вдруг случайно заметили, что в нём несколько раз упоминается остров Смерти и ощущается беспокойство о будущем Москвы. Историк переслал этот дневник вам, чтобы вы смогли разобраться в происходящем…
Маршрут прогулки
- Дом на набережной
- Храм Николы Чудотворца на Берсеневке
- Суконный двор
- Болотный остров
- Репинский сквер
Организационные детали
- Квест подходит взрослым и детям от 12 лет. По возможности прихватите с собой яркую ленточку и маркер.
- Вы можете решить задания за 1,5 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали. Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 3445 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
