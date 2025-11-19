Мобильный квест в Москве «Хроники острова Смерти» (по мотивам реальных событий)

Вам придётся отправиться на остров — в центр Москвы, под стены Кремля, — чтобы разобраться в загадках прошлого и побороться за прекрасное будущее. Не сомневайтесь: миссия — непростая и пугающая — выполнима. Но не теряйте время! Только от вас зависит: жизнь или смерть перевесит на весах судьбы.

Описание квеста

К вам обратился историк из бывшего города К. Он нашёл в архивах личный дневник москвича, который неоднократно бывал в К. в длительных командировках в конце 1930-х — начале 1940-х гг.

Дневник уже хотели выбросить, но вдруг случайно заметили, что в нём несколько раз упоминается остров Смерти и ощущается беспокойство о будущем Москвы. Историк переслал этот дневник вам, чтобы вы смогли разобраться в происходящем…

Маршрут прогулки

Дом на набережной

Храм Николы Чудотворца на Берсеневке

Суконный двор

Болотный остров

Репинский сквер

Организационные детали