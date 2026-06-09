В 17 веке архитекторы Москвы создали тайное общество — Орден масок. Они прятали послания-маски в барельефах, узорах и даже целых зданиях. Сегодня ведьма Ведея пытается завладеть масками, чтобы превратить Москву в город иллюзий.
Остановить её сможете только вы! Вам предстоит пройти по самым загадочным переулкам столицы, найти скрытые символы и узнать редкие исторические факты.
Остановить её сможете только вы! Вам предстоит пройти по самым загадочным переулкам столицы, найти скрытые символы и узнать редкие исторические факты.
Описание квеста
Мистическая квест-прогулка от Остоженки и Пречистенки к спрятанной часовне, изящным особнякам и палатам 17 века среди укромных дворов, тайных арок и переулков Арбата.
Ваш маршрут:
- Гоголевский бульвар
- Гагаринский переулок
- Боярские палаты
- Дом учёных (особняк Коншиной)
- Церковь Власия на Козьем болоте
- Переулок Сивцев Вражек
- Староконюшенный переулок
- Театр Вахтангова
- Кривоарбатский переулок
- Плотников переулок
- Малый Лёвшинский переулок
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Гоголевском бульваре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 4418 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
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