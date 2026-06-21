В Харитоньевских переулках вы откроете новые уголки пушкинской Москвы: древние палаты, деревянные дома 19 века и место, куда приезжала Татьяна Ларина.
Я расскажу, что роднит родителей поэта, Юсуповых и Ивана Грозного, где могла скрываться библиотека царя и какие ещё тайны хранят эти земли.
Я расскажу, что роднит родителей поэта, Юсуповых и Ивана Грозного, где могла скрываться библиотека царя и какие ещё тайны хранят эти земли.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- теремные палаты Волковых-Юсуповых — памятник архитектуры московского нарышкинского барокко. Они принадлежали роду Юсуповых 190 лет, а ещё в них снимали флигель родители Александра Пушкина
- палаты дьяка Адриана Ратманова и полковника Василия Сухово-Кобылина
- деревянные постройки 1870-х годов
- дом с рыцарем и дом, похожий на средневековый замок
- редкий памятник Ленину-гимназисту — он похож на голливудскую звезду
- первый ЗАГС в СССР
Я расскажу:
- об истории Огородной слободы
- где проходила ярмарка невест из «Евгения Онегина»
- семье Юсуповых, которые культивировали древность своего рода и связь с царём Иваном Грозным
- кому Пушкин посвятил стихотворение «К вельможе»
- где могла быть скрыта знаменитая библиотека Ивана Грозного
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваем снаружи.
в четверг в 13:00, в воскресенье в 12:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Красные ворота»
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 13:00, в воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 325 туристов
Родилась в Москве и живу здесь всю жизнь. Аккредитованный гид, закончила «Центр подготовки Туристических кадров», разрабатываю маршруты авторских экскурсий по городу. Стремлюсь найти оригинальный подход к проведению экскурсий, отойти от туристических
Отзывы и рейтинг
0
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А
Ирина - эрудированный и влюбленный в своё дело человек. Благодаря экскурсии с неожиданной стороны раскрылись некоторые укромные места старой Москвы, которые мы до этого плохо знали
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Спасибо. большое Ирине за интересную содержательную экскурсию. Благодаря ей ещё один уголок Москвы открылся для меня с новой стороны.
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Н
отличная экскурсия, не смотря на холодную погоду и то что я был на экскурсии один, Ирина провела ее для меня и не отменила, за это отдельное спасибо Очень красивые здания на маршруте, которые в повседневной суете не замечаешь
Ирина
Ответ организатора:
Николай, благодарю!
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