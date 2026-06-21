Ирина - эрудированный и влюбленный в своё дело человек. Благодаря экскурсии с неожиданной стороны раскрылись некоторые укромные места старой Москвы, которые мы до этого плохо знали

Спасибо. большое Ирине за интересную содержательную экскурсию. Благодаря ей ещё один уголок Москвы открылся для меня с новой стороны.

Н Николай

отличная экскурсия, не смотря на холодную погоду и то что я был на экскурсии один, Ирина провела ее для меня и не отменила, за это отдельное спасибо Очень красивые здания на маршруте, которые в повседневной суете не замечаешь

Ирина Ответ организатора: Николай, благодарю!