Кремль для детей – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Кремль для детей» в Москве, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Завтра в 12:30
11 авг в 18:00
от 3 800 за всё до 3 чел.
Красная площадь для детей от 5 лет - с педагогом-психологом
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Красная площадь для детей от 5 лет - с педагогом-психологом
Приключенческая экскурсия в самом сердце города: прогулки, игры, задания и немножко волшебства
Начало: У метро Театральная
11 авг в 14:00
12 авг в 10:00
7 500 за всё до 5 чел.
Красная площадь: путешествие во времени
Пешая
9 отзывов
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Красная площадь: путешествие во времени
Узнать всю историю Москвы, пройдя всего 330 метров (в мини-группе)
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:00
11 авг в 11:00
700 за человека
Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
Пешая
181 отзыв
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
6 200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 августа 2024
    Красная площадь: путешествие во времени
    Мы приехали из Санкт-Петербурга в Москву в первый раз полюбоватся красотами и достопримечательностями города. Из всех предложений сайта нас заинтересовало
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    именно это, так как нам подходило дневное время экскурсии, еë длительность и тематика. Елена поразила нас своей грамотностью, четко поставленной речью, умением связать исторические события Москвы и России с хронологическими изменениями Красной Площади.

  • И
    Ирина
    4 августа 2024
    Красная площадь: путешествие во времени
    Замечательная экскурсия, отличная подача материала, грамотная чёткая речь Елены помогает воспринимать всю информацию в виде увлекательного рассказа. Елена - очень приятная девушка, пунктуальная и с большой ответственностью подходит к своей работе. Огромное спасибо, нам всё понравилось, узнали много нового. Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    4 августа 2024
    Красная площадь для детей от 5 лет - с педагогом-психологом
    Наша гид-Наталья просто волшебный человек! Смогла очаровать и заинтересовать моих одичалых детей, да и нас с мужем, мы наконец по-настоящему
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    узнали историю Кремля! У Натальи были заготовлены фотоматериалы, сладкие призы, кроссворды и вообще масса интересных детям деталей, которых точно не было бы в стандартной взрослой экскурсии. Все прошло действительно идеально, хоть дети и не были изначально вообще ни в каком настроении😁 спасибо!!

  • Ж
    Жанна
    31 июля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
    Добрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квест " ТАЙНЫЕ ХРАНИТЕЛИ МОСКВЫ" Мои мальчишки, честно сказать
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    были уже к тому времени изрядно уставшие, не смотря на утреннее время 11.00. Просто на кануне для них было ещё 2 индивидуальные, очень большие и подробные экскурсии. И я думала, что их сознание и внимание уже отключиться. Но не тут то было!!!! Татьяна, быстро сообразила, что к чему и просто на просто приковала внимание мальчиков, давая им некоторое время на обдумывание, отдых и фантазию!!! Постоянно держа мальчишек во внимании, волшебным образом доставала из своей маленькой сумочки различные предметы, раритеты и подарочки!))) Тема, факты, вопросы, задания были важным лейтмотивом на протяжении всего маршрута. Были интересны не только детям, но и мне пожилому человеку. Но, так как мы заранее договорились, что вопросы и задания будут для детей, то я с большим трудом сдерживалась, что бы их не опередить)))) чеснок слово, как ребёнок))) Мы предварительно списывались с Татьяной и обсуждали интересующие темы для экскурсии. Хотели даже продлить. Но так как дети были уставшие от полученной ранее информации, Татьяна не стала продолжать, а я не стала настаивать. Время как раз то, которое может всецело удержать маленьких непосед. Ну а в заключении, конечно же подарочки!!!! Маленькие, но до того приятные! И мальчики роняли, что сами заработали эти призы! Классно!!!!! Заказывайте именно эту экскурсию у кого есть детки! Однозначно рекомендую. Спасибо передают и мои непоседы!

    Добрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квестДобрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квест
  • Е
    Екатерина
    29 июля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
    Спасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва и единорога, про Василия Блаженного,
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    про реку и белые стены Кремля". Оказалось, что много всего запомнила, многое потом рассказала. Зарабатывала кристаллы и получала призы. Немного смущалась, потому что она была одна. Было бы здорово делать мини-группу из нескольких детей. 2-3 идеально. Спасибо за интересную подачу материала и необычный формат! И за фотографии.

    Спасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва иСпасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва и
  • Д
    Дарья
    26 июля 2024
    Красная площадь: путешествие во времени
    Замечательная экскурсия. Лёгкое преподношение. Рекомендую и планирую ещё побывать.
  • Г
    Галина
    25 июля 2024
    Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
    Интересная квест- экскурсия, с хорошим изложением материала - с учетом возраста детей (7 и 9 лет). Татьяна умело переключала внимание детей с фактов на загадки, вовлекая их в игру. Дети очень довольны!
  • с
    софья
    16 июля 2024
    Красная площадь для детей от 5 лет - с педагогом-психологом
    Нам понравилось, было жарковато, но дети остались довольны, хоть и немного устали из-за жары
  • А
    Анна
    13 июля 2024
    Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
    Елена замечательный гид, экскурсия была увлекательной, узнали много нового о родном городе. Большое спасибо.
  • Е
    Елена
    13 июня 2024
    Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
    Нам очень понравилась экскурсия. Елена профессионал своего дела. Мне, как маме понравилось то, что Елена, после подачи материала, задавала детям
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    вопросы, чтобы убедиться, что материал усвоен. Теперь я знаю, что дети знают гораздо больше о Красной площади, чем им рассказывают в школе. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль для детей»

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  4. Посвящение в москвичи - Красная площадь для детей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Храм Василия Блаженного
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2024
Сейчас в Москве в категории "Кремль для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 700 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 206 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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