1.5 часа
Квест
до 8 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайные хранители Москвы» (6+)
Весело познакомиться с Красной площадью и её окрестностями и найти следы магических существ
Начало: У метро «Охотный Ряд»
Завтра в 12:30
11 авг в 18:00
от 3 800₽ за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Красная площадь для детей от 5 лет - с педагогом-психологом
Приключенческая экскурсия в самом сердце города: прогулки, игры, задания и немножко волшебства
Начало: У метро Театральная
11 авг в 14:00
12 авг в 10:00
7 500₽ за всё до 5 чел.
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Красная площадь: путешествие во времени
Узнать всю историю Москвы, пройдя всего 330 метров (в мини-группе)
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
Расписание: в понедельник и пятницу в 12:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 12:00
11 авг в 11:00
700₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Детская экскурсия по Красной площади - Посвящение в москвичи
Погрузитесь в историю Москвы: Красная площадь ждет юных путешественников для захватывающего познания и веселой викторины
Начало: Метро Театральная
Сегодня в 14:00
Завтра в 16:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила5 августа 2024Мы приехали из Санкт-Петербурга в Москву в первый раз полюбоватся красотами и достопримечательностями города. Из всех предложений сайта нас заинтересовало
- ИИрина4 августа 2024Замечательная экскурсия, отличная подача материала, грамотная чёткая речь Елены помогает воспринимать всю информацию в виде увлекательного рассказа. Елена - очень приятная девушка, пунктуальная и с большой ответственностью подходит к своей работе. Огромное спасибо, нам всё понравилось, узнали много нового. Рекомендуем.
- ТТатьяна4 августа 2024Наша гид-Наталья просто волшебный человек! Смогла очаровать и заинтересовать моих одичалых детей, да и нас с мужем, мы наконец по-настоящему
- ЖЖанна31 июля 2024Добрый день! Хотим ПОБЛАГОДАРИТЬ нашего экскурсовода Татьяну за очень интересную и запоминающуюся экскурстю- квест " ТАЙНЫЕ ХРАНИТЕЛИ МОСКВЫ" Мои мальчишки, честно сказать
- ЕЕкатерина29 июля 2024Спасибо за замечательную экскурсию! Узнали много нового и интересного. Ане больше всего понравилось "про льва и единорога, про Василия Блаженного,
- ДДарья26 июля 2024Замечательная экскурсия. Лёгкое преподношение. Рекомендую и планирую ещё побывать.
- ГГалина25 июля 2024Интересная квест- экскурсия, с хорошим изложением материала - с учетом возраста детей (7 и 9 лет). Татьяна умело переключала внимание детей с фактов на загадки, вовлекая их в игру. Дети очень довольны!
- ссофья16 июля 2024Нам понравилось, было жарковато, но дети остались довольны, хоть и немного устали из-за жары
- ААнна13 июля 2024Елена замечательный гид, экскурсия была увлекательной, узнали много нового о родном городе. Большое спасибо.
- ЕЕлена13 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия. Елена профессионал своего дела. Мне, как маме понравилось то, что Елена, после подачи материала, задавала детям
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Кремль для детей»
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