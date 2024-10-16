Московский Кремль в течение многих веков был не только резиденцией правителей, но и духовным центром страны. На экскурсии я познакомлю вас с сердцем Москвы — Красной площадью и Александровским садом.
Покажу самые значимые их объекты, а также расскажу о взаимосвязи светской власти и духовенства в истории России.
Покажу самые значимые их объекты, а также расскажу о взаимосвязи светской власти и духовенства в истории России.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
- Стены и башни Московского Кремля — оплота столицы и памятника Средневековой Руси
- Мемориалы Князю Владимиру, Крещению Руси и патриарху Ермогену
- Памятники войне 1812 года — комплекс Александровского сада, грот, памятник Александру I и военным полководцам
- Святыня, защищавшая город на протяжении веков — Иверская икона Божией Матери
- Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлёвской стены
- Памятник Минину и Пожарскому — первый скульптурный монумент в столице
- Собор Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, также называемый храмом Василия Блаженного
- Пост почётного караула у Вечного огня и Могилы неизвестного солдата
- Сенатский дворец — резиденция Президента РФ
- Фонтаны Манежной площади — напоминание о реке Неглинной, когда-то протекавшей возле Кремлёвских стен
Вы узнаете:
- Как основные вехи в истории страны отразились на облике её столицы
- Когда и по какому поводу на территории Кремля были возведены храмы и мемориалы
- Сколько церквей объединяет храм Василия Блаженного и почему он так называется
- Какие церемонии проводились на Лобном месте
- В какие дни царь ходил пешком, ведя за повод лошадь с сидящим на ней патриархом
- Как строился Мавзолей
- Какие государственные, церковные и народные традиции сформировались в разные периоды истории
И многое другое!
Организационные детали
Возможно проведение экскурсии для большего количества участников (до 15 человек) — доплата 800 ₽ за каждого.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 123 туристов
Давайте знакомиться!) Меня зовут Ирина. Я экскурсовод, окончила школу гида «Глазами инженера». А ещё я психолог и инструктор-проводник по пешеходному туризму и треккингу. Побывала более чем в 20 странах, аЗадать вопрос
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