Ирина — ваш гид в Москве

Провела экскурсии для 123 туристов

читать дальше в последнее время увлеклась изучением родного края — Москвы, Подмосковья и соседних областей. Для путешествий я выбираю места силы, где можно наполниться жизненной энергией, познать мудрость и погрузиться в историю жизни наших предков, а также испытать новый опыт. Я готова быть вашим проводником в путешествиях за новыми смыслами и опытом, наполняющим и приносящим позитивные изменения в вашу жизнь.

Давайте знакомиться!) Меня зовут Ирина. Я экскурсовод, окончила школу гида «Глазами инженера». А ещё я психолог и инструктор-проводник по пешеходному туризму и треккингу. Побывала более чем в 20 странах, а