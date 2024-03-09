Поездка в московском метро может быть не просто вынужденным способом перемещения в пространстве, а погружением в историю и мировую культуру. Главное – знать как смотреть вокруг и на какие детали обращать внимание. Я помогу вам переосмыслить свои отношения с метро: перестать скучать, пока ждете опаздывающего друга, и начать получать удовольствие от каждого спуска под землю.

Описание экскурсии

Флоренция времен Данте и Афинский акрополь, готические витражи и скульптуры Микеланджело. Чего только не встретишь в московском метро. Вглядываясь в детали, мы совершим путешествие во времени и пространстве:

изучим не только советскую эпоху, но и всю мировую историю искусства

проведем параллели между подземными и наземными постройками

научимся видеть, как эпоха и изменения в мировоззрении людей отражаются в оформлении станций

Программа

Я познакомлю вас с историей проектирования и открытия метро и расскажу, что это значило для советского человека;

Мы посетим 7 центральных станций московского метрополитена и будем рассматривать их сюжеты и художественное наполнение. Прогулку по станциям совершим в хронологическом порядке из 30-х в 50-ее — с момента открытия метро до послевоенного времени, чтобы вы заметили, как история и изменения в стране отражаются во внешнем облике станций;

Я научу вас находить связи метро с наземными постройкам и шедеврами мировой культуры, покажу, как и на какие детали нужно обращать внимание.

В результате вы научитесь делать собственные открытия, «читать» другие станции, удивлять и радовать друзей, обращая их внимание на то, что легко не заметить в повседневной суете.

Экскурсию проводит команда гидов