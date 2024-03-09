Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру

Как легко получать удовольствие от посещения московского метро
Поездка в московском метро может быть не просто вынужденным способом перемещения в пространстве, а погружением в историю и мировую культуру. Главное – знать как смотреть вокруг и на какие детали обращать внимание.

Я помогу вам переосмыслить свои отношения с метро: перестать скучать, пока ждете опаздывающего друга, и начать получать удовольствие от каждого спуска под землю.
4.91
46 отзывов
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Флоренция времен Данте и Афинский акрополь, готические витражи и скульптуры Микеланджело. Чего только не встретишь в московском метро. Вглядываясь в детали, мы совершим путешествие во времени и пространстве:

  • изучим не только советскую эпоху, но и всю мировую историю искусства
  • проведем параллели между подземными и наземными постройками
  • научимся видеть, как эпоха и изменения в мировоззрении людей отражаются в оформлении станций

Программа

  • Я познакомлю вас с историей проектирования и открытия метро и расскажу, что это значило для советского человека;
  • Мы посетим 7 центральных станций московского метрополитена и будем рассматривать их сюжеты и художественное наполнение. Прогулку по станциям совершим в хронологическом порядке из 30-х в 50-ее — с момента открытия метро до послевоенного времени, чтобы вы заметили, как история и изменения в стране отражаются во внешнем облике станций;
  • Я научу вас находить связи метро с наземными постройкам и шедеврами мировой культуры, покажу, как и на какие детали нужно обращать внимание.

В результате вы научитесь делать собственные открытия, «читать» другие станции, удивлять и радовать друзей, обращая их внимание на то, что легко не заметить в повседневной суете.

Экскурсию проводит команда гидов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Станция метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 46 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру (Ольга)Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру (Ольга)Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру (Ольга)Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру (Ольга)Московское метро в деталях: погружение в историю и мировую культуру (Юлия)
Н
9 мар 2024
Мы в восторге от экскурсии и Московского метро. Мария супер экскурсовод, видно, что горит своим делом
Ольга
24 фев 2024
Организовывали экскурсию по большому счету для детей, особенно для тех, кто в метро впервые. Все прошло хорошо. Интересные факты и истории дети запомнили и могли пересказать.
По времени как раз успели до того, как дети утомились))))
Организовывали экскурсию по большому счету для детей, особенно для тех, кто в метро впервые. Все прошлоОрганизовывали экскурсию по большому счету для детей, особенно для тех, кто в метро впервые. Все прошлоОрганизовывали экскурсию по большому счету для детей, особенно для тех, кто в метро впервые. Все прошлоОрганизовывали экскурсию по большому счету для детей, особенно для тех, кто в метро впервые. Все прошло
Л
9 фев 2024
Доброго дня всем! Давно хотела экскурсию в метро, решила сделать подарок гостям на свой день рождения! Но, прежде, почитала отзывы, люди были довольны! В целом экскурсию, для общего познания и
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разнообразия жизни, я рекомендую! Но восторга никто не испытал. Экскурсовод-Мария приятная девушка, рассказала про историю метро Москвы и т. д. Но не хватило какой-то хоризмы, энергии! Как будто бы в школе на уроке.

Ю
17 дек 2023
Удивительно сколько мы упускаем пробегая мимо, а стоит лишь остановиться и рассмотреть детали. Теперь каждая поездка как поход в музей, путешествие в прошлое. Новый опыт использования метро - более осознанный, увлекательный. Мария, спасибо Вам большое!
М
5 дек 2023
Обычно никогда не оставляю отзывы, но в данном случае не могу проигнорировать и не отметить замечательного рассказчика и экскурсовода Марию. Ходили компанией 10 человек и все остались в полном восторге.
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Очень структурированная подача материала, без "воды", но с занимательными деталями и нюансами. Столько полезной и интересной информации мы получили от Марии за 2 часа! Отдельно хочу отметить ее прекрасное владение русским языком. Заслушаешься! Сразу по окончании экскурсии решили, что обязательно вернемся к Марии, чтобы пройти с ней по другому маршруту. Экскурсовода Марию рекомендую от души!

В
4 ноя 2023
Прекрасная интеллигентная москвичка с обширными знаниями истории. Считаем, что нам повезло.
J
19 окт 2022
super tour! great guide! very interesting!
И
25 сен 2022
Очень познавательно, интересно и динамично. Давно хотели попасть на экскурсию по метро. Повествование Марии нам открыло новые грани в познании метрополитеновского пространства.
Юлия
23 июл 2022
Нам очень понравилось). Рассказ интересный, гид замечательный. Техническое оснащение позволяет все хорошо слышать даже при двух одновременно прибывающих на платформу поездах. С удовольствием побываем и на других экскурсиях Марии.
Нам очень понравилось). Рассказ интересный, гид замечательный. Техническое оснащение позволяет все хорошо слышать даже при двух
Оксана
22 мар 2022
Спонтанно собрались на экскурсию! Получили огромное удовольствие. Мария увлекла нас своей любовью и знанием истории метро. Планируем посетить все экскурсии о метрополитене, которые проводит Мария!
Е
26 авг 2021
Хочу сказать большое спасибо Марие! Интересная, но при этом не перегруженная экскурсия. 2 часа просто пролетели. Все рассказанное запомнилось, усвоилось и вдохновило на новые изучения. С удовольствием вернёмся к Марие на новые экскурсии.
Е
4 июл 2021
Бывают просто гиды, а бывают гиды от бога. Вот Маша как раз от бога. Умеет увлечь, неимоверно интересно рассказывает, сразу видно огромный багаж знаний, и, что отдельно приятно, очень грамотная
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речь. Посмотрели на метро с новой, неожиданной стороны. Увидели множество деталей, которых раньше не замечали, хотя на этих станциях бываем регулярно. Тот случай, когда очень жалко, что экскурсия на 2 часа, а не на 4.

Ольга
2 мая 2021
Отличная экскурсия! Рекомендую
Вера
10 фев 2020
Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать))) Экскурсия потрясающая, Мария великолепный гид и знаток истории метро и культуры эпохи ХХ века. Отличная организация мероприятия, без заминок, станции показываются в хронологическом порядке, что даёт возможность проследить ход истории. Много подмечено деталей, на которые сама бы не обратила внимания. Рекомендую всем гостям города!
К
9 дек 2019
Ещё раз спасибо Марии за экскурсию по метро.
Вызывают огромное уважение такие заинтересованные и увлеченные своим делом люди.
Удачи в Ваших исследованиях!

Входит в следующие категории Москвы

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