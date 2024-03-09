Поездка в московском метро может быть не просто вынужденным способом перемещения в пространстве, а погружением в историю и мировую культуру. Главное – знать как смотреть вокруг и на какие детали обращать внимание.
Я помогу вам переосмыслить свои отношения с метро: перестать скучать, пока ждете опаздывающего друга, и начать получать удовольствие от каждого спуска под землю.
Я помогу вам переосмыслить свои отношения с метро: перестать скучать, пока ждете опаздывающего друга, и начать получать удовольствие от каждого спуска под землю.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Описание экскурсии
Флоренция времен Данте и Афинский акрополь, готические витражи и скульптуры Микеланджело. Чего только не встретишь в московском метро. Вглядываясь в детали, мы совершим путешествие во времени и пространстве:
- изучим не только советскую эпоху, но и всю мировую историю искусства
- проведем параллели между подземными и наземными постройками
- научимся видеть, как эпоха и изменения в мировоззрении людей отражаются в оформлении станций
Программа
- Я познакомлю вас с историей проектирования и открытия метро и расскажу, что это значило для советского человека;
- Мы посетим 7 центральных станций московского метрополитена и будем рассматривать их сюжеты и художественное наполнение. Прогулку по станциям совершим в хронологическом порядке из 30-х в 50-ее — с момента открытия метро до послевоенного времени, чтобы вы заметили, как история и изменения в стране отражаются во внешнем облике станций;
- Я научу вас находить связи метро с наземными постройкам и шедеврами мировой культуры, покажу, как и на какие детали нужно обращать внимание.
В результате вы научитесь делать собственные открытия, «читать» другие станции, удивлять и радовать друзей, обращая их внимание на то, что легко не заметить в повседневной суете.
Экскурсию проводит команда гидов
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станция метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 608 туристов
Искусствовед, автор экскурсий и детских мастер -классов по истории и искусства и архитектуры. Замечаю интересные детали и спешу ими поделиться! Люблю Москву и показывать ее москвичам, люблю путешествовать и показывать Москву путешественникамЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 46 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Нина
9 мар 2024
Мы в восторге от экскурсии и Московского метро. Мария супер экскурсовод, видно, что горит своим делом
Ольга
24 фев 2024
Организовывали экскурсию по большому счету для детей, особенно для тех, кто в метро впервые. Все прошло хорошо. Интересные факты и истории дети запомнили и могли пересказать.
По времени как раз успели до того, как дети утомились))))
По времени как раз успели до того, как дети утомились))))
Л
Лариса
9 фев 2024
Доброго дня всем! Давно хотела экскурсию в метро, решила сделать подарок гостям на свой день рождения! Но, прежде, почитала отзывы, люди были довольны! В целом экскурсию, для общего познания и
Ю
Юрий
17 дек 2023
Удивительно сколько мы упускаем пробегая мимо, а стоит лишь остановиться и рассмотреть детали. Теперь каждая поездка как поход в музей, путешествие в прошлое. Новый опыт использования метро - более осознанный, увлекательный. Мария, спасибо Вам большое!
М
Мила
5 дек 2023
Обычно никогда не оставляю отзывы, но в данном случае не могу проигнорировать и не отметить замечательного рассказчика и экскурсовода Марию. Ходили компанией 10 человек и все остались в полном восторге.
В
Виталий
4 ноя 2023
Прекрасная интеллигентная москвичка с обширными знаниями истории. Считаем, что нам повезло.
J
Jasmin
19 окт 2022
super tour! great guide! very interesting!
И
Иван
25 сен 2022
Очень познавательно, интересно и динамично. Давно хотели попасть на экскурсию по метро. Повествование Марии нам открыло новые грани в познании метрополитеновского пространства.
Юлия
23 июл 2022
Нам очень понравилось). Рассказ интересный, гид замечательный. Техническое оснащение позволяет все хорошо слышать даже при двух одновременно прибывающих на платформу поездах. С удовольствием побываем и на других экскурсиях Марии.
Оксана
22 мар 2022
Спонтанно собрались на экскурсию! Получили огромное удовольствие. Мария увлекла нас своей любовью и знанием истории метро. Планируем посетить все экскурсии о метрополитене, которые проводит Мария!
Е
Екатерина
26 авг 2021
Хочу сказать большое спасибо Марие! Интересная, но при этом не перегруженная экскурсия. 2 часа просто пролетели. Все рассказанное запомнилось, усвоилось и вдохновило на новые изучения. С удовольствием вернёмся к Марие на новые экскурсии.
Е
Евгения
4 июл 2021
Бывают просто гиды, а бывают гиды от бога. Вот Маша как раз от бога. Умеет увлечь, неимоверно интересно рассказывает, сразу видно огромный багаж знаний, и, что отдельно приятно, очень грамотная
Ольга
2 мая 2021
Отличная экскурсия! Рекомендую
Вера
10 фев 2020
Сказать, что я в восторге, это ничего не сказать))) Экскурсия потрясающая, Мария великолепный гид и знаток истории метро и культуры эпохи ХХ века. Отличная организация мероприятия, без заминок, станции показываются в хронологическом порядке, что даёт возможность проследить ход истории. Много подмечено деталей, на которые сама бы не обратила внимания. Рекомендую всем гостям города!
К
Ксения
9 дек 2019
Ещё раз спасибо Марии за экскурсию по метро.
Вызывают огромное уважение такие заинтересованные и увлеченные своим делом люди.
Удачи в Ваших исследованиях!
Вызывают огромное уважение такие заинтересованные и увлеченные своим делом люди.
Удачи в Ваших исследованиях!
Входит в следующие категории Москвы
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