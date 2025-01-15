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Москва кабаков и притонов

4.7
14 отзывов
Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Если вы до сих пор уверены, что история 📖 — это о царях и императорах, дворцах и международной политике, приглашаем вас на нашу экскурсию ⛳.

Поверьте, вы передумайте.

Мы познакомим вас с настоящей изнанкой Москвы, о которой до сих пор говорит далеко не каждый ее житель.

Нас жду истории о кабаках и притонах, элитных ресторанах и бедных районах.

И, конечно, о людях...

Ведь что может лучше, чем жизнь простых людей, рассказать нам о прошлом так, как оно было на самом деле? Вас ждет увлекательное путешествие на самое «дно» российской истории.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Москва кабаков и притонов
Москва кабаков и притонов

Что вы увидите

  • Варварка
  • Красная площадь
  • Курский вокзал
  • Петровский парк
  • Ресторан «Яр»
  • Сретенка
  • Сухаревская площадь
  • Тверская
  • Тверской бульвар
  • Цветной бульвар
Автобусная экскурсия ⛳ по вечерней Москве с дегустацией знаменитейшей "Кончаловки".
Необычайно яркая и завораживающая жизнь ночного города! Кабаки и притоны, элитные рестораны и ужасающие своей бедностью районы воров и нищих, улица Красных Фонарей и игорные дома прошлых столетий, питейные и ночлежки! Вот настоящая изнанка Москвы. о которой до сих пор не смеет говорить каждый!
Своей запретностью они влекли и влекут даже тех, кто никогда не осмеливается туда явиться!
Вместе с проводником Вы отправитесь в путь по истории 📖 самых злачных мест великого города, ведь именно там по ночам бурлила настоящая жизнь и кипели настоящие страсти.

На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:

  • Когда впервые появилась водка в России, и кто те три великих вождя, которые стремились всячески с нею бороться
  • Какие блюда и какие напитки предпочитала самая изысканная публика «окончанья времен»
  • Почему публичные дома в Российской империи были домами в законе
  • Что делали на знаменитой Хитровке Станиславский, Горький и Чехов
  • Как содержались в старой России цыганские хоры
  • Где находился на карте современной Москвы трактир «Ад», а где ресторан «Эльдорадо»
  • Почему был открыт первый советский вытрезвитель.
Маршрут экскурсии
  • Варварка и Красная площадь
  • Тверская и Тверской бульвар
  • Петровский парк 🌳 и ресторан «Яр»
  • Цветной бульвар
  • Курский вокзал
  • Сретенка и Сухаревская площадь
  • и многое другое.
Что входит
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортное обслуживание (автобус)
  • дегустация
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 м. Красные ворота, памятник Лермонтову (выход 2)
Место завершения
🏁 м. Красные ворота
Москва кабаков и притонов
Москва кабаков и притонов
Москва кабаков и притонов
Москва кабаков и притонов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Огни С.
Огни С.
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14 отзывов оставили туристы

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