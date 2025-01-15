Автобусная экскурсия ⛳ по вечерней Москве с дегустацией знаменитейшей "Кончаловки".

Необычайно яркая и завораживающая жизнь ночного города! Кабаки и притоны, элитные рестораны и ужасающие своей бедностью районы воров и нищих, улица Красных Фонарей и игорные дома прошлых столетий, питейные и ночлежки! Вот настоящая изнанка Москвы. о которой до сих пор не смеет говорить каждый!

Своей запретностью они влекли и влекут даже тех, кто никогда не осмеливается туда явиться!

Вместе с проводником Вы отправитесь в путь по истории 📖 самых злачных мест великого города, ведь именно там по ночам бурлила настоящая жизнь и кипели настоящие страсти.

На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:

Когда впервые появилась водка в России, и кто те три великих вождя, которые стремились всячески с нею бороться

Какие блюда и какие напитки предпочитала самая изысканная публика «окончанья времен»

Почему публичные дома в Российской империи были домами в законе

Что делали на знаменитой Хитровке Станиславский, Горький и Чехов

Как содержались в старой России цыганские хоры

Где находился на карте современной Москвы трактир «Ад», а где ресторан «Эльдорадо»

Почему был открыт первый советский вытрезвитель.

Маршрут экскурсии