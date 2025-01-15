Автобусная экскурсия ⛳ по вечерней Москве с дегустацией знаменитейшей "Кончаловки".
Необычайно яркая и завораживающая жизнь ночного города! Кабаки и притоны, элитные рестораны и ужасающие своей бедностью районы воров и нищих, улица Красных Фонарей и игорные дома прошлых столетий, питейные и ночлежки! Вот настоящая изнанка Москвы. о которой до сих пор не смеет говорить каждый!
Своей запретностью они влекли и влекут даже тех, кто никогда не осмеливается туда явиться!
Вместе с проводником Вы отправитесь в путь по истории 📖 самых злачных мест великого города, ведь именно там по ночам бурлила настоящая жизнь и кипели настоящие страсти.
На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:
- Когда впервые появилась водка в России, и кто те три великих вождя, которые стремились всячески с нею бороться
- Какие блюда и какие напитки предпочитала самая изысканная публика «окончанья времен»
- Почему публичные дома в Российской империи были домами в законе
- Что делали на знаменитой Хитровке Станиславский, Горький и Чехов
- Как содержались в старой России цыганские хоры
- Где находился на карте современной Москвы трактир «Ад», а где ресторан «Эльдорадо»
- Почему был открыт первый советский вытрезвитель.
Маршрут экскурсии
- Варварка и Красная площадь
- Тверская и Тверской бульвар
- Петровский парк 🌳 и ресторан «Яр»
- Цветной бульвар
- Курский вокзал
- Сретенка и Сухаревская площадь
- и многое другое.