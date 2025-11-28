Москва: музей под открытым небом - квест-экскурсия (без гида)

Вы узнаете:

кто стоит за созданием легендарных панно на фасаде гостиницы «Метрополь»;

где спрятался дымоход в виде сказочной птицы;

в каком уголке Москвы неожиданно встречает арка из древнеегипетского храма;

где тихо дремлют забытые майолики Врубеля — подлинные шедевры, ускользающие от глаз случайного прохожего. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.

