Москва: музей под открытым небом - квест-экскурсия (без гида)

Забудьте о длинных очередях и музейных залах — настоящее искусство живёт на улицах Москвы, под открытым небом. Без стен, билетов и толпы.
В этом квесте вы откроете шедевры великих мастеров там, где их не ждёшь: на стенах домов, в арках и неожиданных уголках города.
Описание квеста
Вы узнаете:
- кто стоит за созданием легендарных панно на фасаде гостиницы «Метрополь»;
- где спрятался дымоход в виде сказочной птицы;
- в каком уголке Москвы неожиданно встречает арка из древнеегипетского храма;
где тихо дремлют забытые майолики Врубеля — подлинные шедевры, ускользающие от глаз случайного прохожего. Как это устроено? Два простых шага — и город превращается в игру. После оплаты вы получите доступ к квесту по ссылке на почте. Переходите с телефона — установка не нужна. Каждая точка маршрута — это новая загадка. Ответ вводите на сайте. Подсказки всегда под рукой, в один клик. А если я плохо знаю город? Это то, что нужно! Большая часть заданий требует логики и смекалки, а не знания улиц. Важная информация:.
- Отсутствие гида — ключевая особенность. Такой формат идеально подходит для тех, кто хочет самостоятельно и в комфортном темпе познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом. Участники сами решают, когда и как проходить маршрут, в каком темпе и с кем.
- Один доступ — одна команда. Стоимость указана за 1–5 человек, независимо от числа участников.
- Обязательно заряжайте телефон перед прогулкой.
- Вы можете начать квест в удобное для вас время и прервать в любой момент.
- После завершения квеста ссылка остается, но пройти квест еще раз вы не сможете.
- Квест лучше проходить в светлое время суток.
- Если застряли — используйте подсказки. Последняя подсказка в вопросе — это ответ.
- Возможно вам понадобится приложение с картами на ваш выбор (Yandex, Google, Apple).
Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Ответы на вопросы
Что включено
- Квест в Вашем телефоне
Что не входит в цену
- Услуги гида (сопровождение гидом не предусмотрено!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. Тверская (выход 8)
Завершение: Пречистенская наб., 29
Когда и сколько длится?
Когда: Квест-экскурсию вы проходите в любое удобное для вас время. Рекомендуем проходить в светлое время суток.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
