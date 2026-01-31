Мои заказы

Москва Насти Каменской: путешествие в 90-е

Почувствовать себя детективом-исследователем на прогулке по кинолокациям
Приглашаю в путешествие по Москве 90-х годов — эпохе, когда город стремительно менялся.

Вместе с героями детективов Александры Марининой вы сравните книжные и сериальные локации с реальностью тех лет. Сами создадите снимки в формате «было-стало» и удивитесь, как всё преобразилось.

А ещё поучаствуете в викторине, вспомните, как выглядел пейджер, и попробуете те самые сладости из 90-х.
Описание экскурсии

Кому подойдёт экскурсия

  • Поклонникам детективов Александры Марининой: любители книг и сериалов о Насте Каменской найдут здесь идеальную возможность погрузиться в атмосферу любимых произведений.
  • Ностальгирующим по 90-м: те, кто жил в эту эпоху, смогут вновь ощутить дух времени и вспомнить яркие моменты своего прошлого.
  • Молодёжи, интересующейся историей: маршрут позволит узнать больше о недавнем прошлом страны через призму культурных и социальных изменений.
  • Жителям и гостям города, любителям необычных маршрутов и нестандартных впечатлений.

Что вас ожидает

Маршрут прогулки:

  • Начнём путешествие в Пушкинском сквере: поговорим об истории брендов фастфуда, пришедших в Россию в 90-е.
  • Пройдёмся по Бульварному кольцу, вспоминая, как реклама и стихийная торговля в считанные дни изменили привычные места.
  • Обсудим музыку той поры, из которой и родился современный шоу-бизнес.
  • Выясним, какой храм 17 века ведёт свою историю от стрелецкого войска до защитников правопорядка наших дней.
  • Разберёмся, чем уникальна стела на Трубной площади и в чью честь ежегодно проводят мероприятия у её подножия.
  • Вспомним историю самого крупного и скандального рынка России — да и всей Европы — 90-х.
  • Завершим прогулку на Сретенском бульваре, раскрывая секреты одного из самых красивых домов Москвы, в котором Александра Маринина поселила героя детективной истории.

И несколько поводов поностальгировать:

  • Вы узнаете, какая конфета на вилочке полетела в космос.
  • Ощутите забытые вкусы сладостей, которые в 90-е были диковинками, завоевавшими сердца детей и взрослых.
  • Подержите в руках те самые заветные первые пейджеры, тамагочи, тетрисы и сотовые телефоны.
  • Вспомните телешоу, сериалы, передачи и рекламу 90-х.

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута 2,5 км.
  • Программа подходит для взрослых и детей 12+.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Тверская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 650 туристов
Путешествуя, человек становится счастливее. Предлагаю отправиться на прогулку по Москве — городу бесконечной красоты! Красоты архитектуры зданий и храмов, переплетений человеческих судеб и эпох. Пройдёмся вместе тропами легендарных личностей и
литературных героев, увидим нашу столицу и музыкальной, и криминальной, и романтичной, и мистической, но всегда невероятно женственно-притягательной. Я счастлива, что имея высшее медицинское образование, исполнила новую мечту — стала гидом Москвы! Искренне ваша, Маргарита.

