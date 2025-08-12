«Фэн-шуй прямиком из Китая» Наше путешествие начнется в совершенно аутентичном и необыкновенном уголке Поднебесной в Москве. У подножья стильных небоскребов китайского бизнес-центра раскинулся громадный ландшафтный парк Хуамин, будто сошедший с изысканных гравюр Поднебесной и созданный специально для медитаций и волшебных фотосессий. Хуамин в переводе с китайского означает «лучшее из Китая» и является крупнейшим в Европе парком в китайской стилистике. Китайский сад обустроен в виде деревушки Северного Китая с живописными пагодами и домиками-павильонами, изящными беседками, с прудиками и горбатыми мостиками, с огромным Садом камней, экзотическими растениями, привезенными специально из Китая. В создании парка принимали участие мастера-реставраторы Запретного города в Пекине, все орнаменты на фасадах нанесены вручную китайскими художниками, и даже черепица для изогнутых крыш привезена из Китая. Названия павильонов звучат как нежная китайская музыка: загляните в Госян — павильон Традиционного вкуса или Хайтан — павильон китайской Яблони, отдохните в Иншуй — беседке Водной глади, Фэнхэ — беседке Прекрасного Дня или загляните в Ванюе — беседку Луны. В парке мы увидим памятник Конфуцию — самому знаменитому древнекитайскому философу. Парк спроектирован в строгом соответствии канонам фэн-шуй. В ходе прогулки нас ждет увлекательный рассказ о знаменитой даосской практике организации пространства, которая призвана привлечь благоприятную энергию ци в жизнь человека. Чайный Дом купца Перлова Проедем по Москве под увлекательный рассказ нашего гида-знатока, сделаем остановки в самых красивых и интересных китайских локациях Москвы. Среди них — московская жемчужина, великолепный китайский дворец Чайный Дом купца Перлова на Мясницкой. Вы полюбуетесь сказочными фасадами Чайного домика с изящной двухъярусной китайской пагодой над парадным входом из разноцветного мрамора и вывесками в китайском стиле, с изумительной резьбой и обилием ярких декоративных орнаментов, которые придают особняку сходство с китайской резной шкатулкой. Глаз не оторвать! Шикарные внутренние интерьеры восхищают пышностью и богатством отделки, огромными фарфоровыми вазами, расписными потолками, позолоченными красными колоннами и китайскими драконами. Дом Перлова на Мясницкой является самым крупным чайным магазином России. Отсюда трудно уйти без покупки! Помимо разнообразных сортов и купажей чая здесь продают сладости, крафтовые конфеты и шоколад, кофе (немного свободного времени для посещения магазина). В ходе экскурсии вы узнаете:

что такое китайская грамота;

как в Москве появился целый Китай-город и связан ли он с Китаем;

где находился московский Университет трудящихся Китая;

об истории православия в Китае, о бывшей Русской Духовной Миссии в Пекине и 222 святых китайских мучениках;

как китайский студент московского университета стал реформатором Китая и превратил свою страну во флагман мировой экономики, политики и культуры;

кто прорубил «окно в Китай»;

где находится Китайское Патриаршее Подворье. Экскурсия в Музей Востока На экскурсии «Искусство Китая» вы увидите бесценные сокровища и артефакты древнего китайского искусства — драгоценную коллекцию фарфора императорских династий, краски которого не потускнели за тысячу лет, ткани, которые перевозили по Великому Шелковому пути, традиционные, расшитые золотом костюмы, орнаменты которых отражают Мироздание таким, каким его представляли древние китайцы, изящные женские шпильки для волос из серебра, инкрустированные драгоценными камнями, эмалью, перьями птиц, туфельки для «лотосовых ножек» китайских принцесс. Вы полюбуетесь бронзовыми сосудами, возраст которых превышает 4000 лет, насладитесь тонкостью работы китайских миниатюристов, увидите изысканные китайские шкатулки, табакерки и даже домики для сверчков (многие сотни лет назад в Китае были популярны сражения этих насекомых). Вы поразитесь не тускнеющим ярким краскам традиционной китайской живописи на шёлке и бумаге, увидите свитки с древней каллиграфией, удивитесь искусной резьбе на кости и искусству инкрустации. Чайная церемония и сычуаньская кухня После экскурсии вас ждет свободное время в Музее Востока, либо желающие могут посетить настоящую китайскую чайную церемонию в исполнении чайного мастера (по желанию, за доп. плату). Чайная церемония — весьма значительная часть жизни каждого подданного Поднебесной. Погрузитесь в магию и созерцание процесса церемонии, которая призвана привести в гармонию состояние души и тела, отвлечь от суеты, напитать спокойствием и умиротворением участников чаепития. Во время церемонии нам откроют секреты искусства заваривания и правильной дегустации китайского чая пуэр. Непременно заедем в супермаркет китайских продуктов Ян Хе. Наш гид познакомит с ассортиментом магазина и расскажет о китайских продуктах. Продолжим тему знаменитой китайской кухни. Всех желающих приглашаем в аутентичный китайский ресторан. Побалуйте себя лучшим, что может предложить традиционная кухня Китая — известными во всем мире блюдами из китайской провинции Сычуань с невероятным разнообразием пряных ароматов и вкусов. Мы предлагаем для вас обед сычуаньской кухни в традиции «Хого» — «китайский самовар». Посреди стола устанавливается котел с кипящим бульоном. Участники трапезы добавляют в него разнообразные ингредиенты: морепродукты, кусочки мяса, овощей, моллюсков, тофу — и употребляют по мере приготовления за неспешной беседой (обед по желанию, за доп. плату). Важная информация:.

Обратите внимание! Если вы не оплатили экскурсию на сайте, вам необходимо внести оплату напрямую компании - организатору не менее чем за 24 часа до начала тура. Организаторы свяжутся с вами после подтверждения бронирования и предложат удобный способ.