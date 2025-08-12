Н Наталия Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Дата посещения: 12 августа 2025 Очень красиво. Необычно. Тишина (10 утра).

Коран, который нашли во время войны, на Курской дуге.

Великая история.

Экскурсовод, красивая женщина.

Хорошо знает тему.

Мурашки по коже.

Спасибо большое.

Рекомендую всем.

A ANNA Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы На экскурсии мы были вдвоём, так что у нас получилась индивидуальная экскурсия.

Замечательная Полина очень увлечённо и интересно рассказывала и историю мечети и отвечала на наши вопросы. Было очень душевно, познавательно, время пролетело незаметно.

Спасибо Полине за интересную экскурсию

С Светлана Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы 5 июля сходила на экскурсию в Соборную мечеть Москвы. Получила массу удовольствия и от мечети и от экскурсовода. Счастлива и довольна.

Н Наталья Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы экскурсия понравилась и детям и взрослым,

интересные факты и познавательно и неутомительно.

М Максим Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Отличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсовод в теме. И мечеть очень красивая, новая.

Н Наталья Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы читать дальше интересными экспонатами. Грамотно подобранный материал раскрывает большой объем информации об истории ислама.

К сожалению не могу дать высокую оценку работе экскурсовода, речь не эмоциональная, без смысловых пауз, как будто быстро проговаривался хорошо выученный текст. На протяжении всей экскурсии экскурсовод активно переписывалась по телефону, что выглядело очень не уважительно. Было очень интересно узнать побольше о мусульманской культуре и традициях, истории ислама. Интерьеры мечети очень красивы. В музее познакомились с

Ю Юлия Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо экскурсоводу!

А Антон Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Знания доётся тем, кто постоянно его ищет.

Ф Фархат Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Всё хорошо. Приятная экскурсия

Л Лара Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы читать дальше работу экскурсовод Полина отлично доносила материал, отвечала на вопросы. И делала это таким мягким и проникновенным голосом, что кроме информации и эстетического наслаждения от окружающих интерьеров получили ещё и умиротворяющий "массаж мозга"). Час отключения от земной суеты.

Огромное спасибо Полине и всем организаторам! Удобная запись на экскурсию, большой выбор вариантов дат и времени. Сама экскурсия прошла великолепно. Прекрасный,, понимающий религию и любящий свою

С Светлана Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Экскурсия для меня оказалась очень увлекательной. Информация была донесена доступно и грамотно. Я благодарно за возможность прикоснуться к особенностям и традициям другой (для меня) культуры.

А Алина Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Очень здорово! Давно хотела узнать поближе мечеть

Л Лукоянова Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Великолепная экскурсия. Поучительно, интересно, познавательно!

М Марина Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Хотите попасть в восточную сказку, посетите Соборную мечеть в Москве. Экскурсия великолепная, красота незабываемая, впечатление превосходное! В этом чудесном, восточном дворце чувствуешь себя Шахерезадой. Сходите, убедитесь сами!

В Вагнер Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Благодарность огромная,была очарована, зачарована этой красотой,гидом,спасибо огромное,я даже не могла представить,что человек ответит на мои самые важные вопросы,,,

Т Татьяна Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Экскурсия прошла на одном дыхании! Интересная подача материала, очень живо и насыщенно! Спасибо!

А Алина Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000 вопросов, рассказала всё на понятном для нас языке! Ещё раз огромное ей спасибо за такой прекрасный день!

Э Элеонора Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!

И Ирина Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы Очень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуру