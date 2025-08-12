Мои заказы

Музей Востока – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Востока» в Москве, цены от 350 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
Пешая
1 час
208 отзывов
Групповая
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
6 сен в 10:10
350 ₽ за человека
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Пешая
2 часа
3 отзыва
Квест
до 5 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Погрузитесь в мир азиатской кухни, где каждая остановка - это новый вкус и впечатление. Увлекательное путешествие по гастрономическим традициям Азии ждёт вас
Начало: У метро «Пушкинская»
Завтра в 14:00
31 авг в 14:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Москва - Пекин: экскурсия по «китайской» Москве
На автобусе
5 часов
3 отзыва
Групповая
до 17 чел.
Москва - Пекин: экскурсия по «китайской» Москве
Начало: Москва, станция метро Ботанический сад, выход №1
Расписание: См. расписание
21 сен в 09:45
5 окт в 09:45
3980 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    12 августа 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Дата посещения: 12 августа 2025
    Очень красиво. Необычно. Тишина (10 утра).
    Коран, который нашли во время войны, на Курской дуге.
    Великая история.
    Экскурсовод, красивая женщина.
    Хорошо знает тему.
    Мурашки по коже.
    Спасибо большое.
    Рекомендую всем.
  • A
    ANNA
    10 августа 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    На экскурсии мы были вдвоём, так что у нас получилась индивидуальная экскурсия.
    Замечательная Полина очень увлечённо и интересно рассказывала и историю мечети и отвечала на наши вопросы. Было очень душевно, познавательно, время пролетело незаметно.
    Спасибо Полине за интересную экскурсию
  • С
    Светлана
    5 июля 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    5 июля сходила на экскурсию в Соборную мечеть Москвы. Получила массу удовольствия и от мечети и от экскурсовода. Счастлива и довольна.
  • Н
    Наталья
    30 июня 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    экскурсия понравилась и детям и взрослым,
    интересные факты и познавательно и неутомительно.
  • М
    Максим
    20 июня 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Отличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсовод в теме. И мечеть очень красивая, новая.
    Отличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсоводОтличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсоводОтличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсоводОтличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсоводОтличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсовод
  • Н
    Наталья
    13 июня 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Было очень интересно узнать побольше о мусульманской культуре и традициях, истории ислама. Интерьеры мечети очень красивы. В музее познакомились с
    читать дальше

    интересными экспонатами. Грамотно подобранный материал раскрывает большой объем информации об истории ислама.
    К сожалению не могу дать высокую оценку работе экскурсовода, речь не эмоциональная, без смысловых пауз, как будто быстро проговаривался хорошо выученный текст. На протяжении всей экскурсии экскурсовод активно переписывалась по телефону, что выглядело очень не уважительно.

  • Ю
    Юлия
    13 июня 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо экскурсоводу!
  • А
    Антон
    12 июня 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Знания доётся тем, кто постоянно его ищет.
    Знания доётся тем, кто постоянно его ищетЗнания доётся тем, кто постоянно его ищетЗнания доётся тем, кто постоянно его ищет
  • Ф
    Фархат
    11 июня 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Всё хорошо. Приятная экскурсия
  • Л
    Лара
    30 мая 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Удобная запись на экскурсию, большой выбор вариантов дат и времени. Сама экскурсия прошла великолепно. Прекрасный,, понимающий религию и любящий свою
    читать дальше

    работу экскурсовод Полина отлично доносила материал, отвечала на вопросы. И делала это таким мягким и проникновенным голосом, что кроме информации и эстетического наслаждения от окружающих интерьеров получили ещё и умиротворяющий "массаж мозга"). Час отключения от земной суеты.
    Огромное спасибо Полине и всем организаторам!

    Удобная запись на экскурсию, большой выбор вариантов дат и времени. Сама экскурсия прошла великолепно. Прекрасный,, понимающийУдобная запись на экскурсию, большой выбор вариантов дат и времени. Сама экскурсия прошла великолепно. Прекрасный,, понимающийУдобная запись на экскурсию, большой выбор вариантов дат и времени. Сама экскурсия прошла великолепно. Прекрасный,, понимающий
  • С
    Светлана
    30 мая 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Экскурсия для меня оказалась очень увлекательной. Информация была донесена доступно и грамотно. Я благодарно за возможность прикоснуться к особенностям и традициям другой (для меня) культуры.
  • А
    Алина
    23 мая 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Очень здорово! Давно хотела узнать поближе мечеть
  • Л
    Лукоянова
    11 мая 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Великолепная экскурсия. Поучительно, интересно, познавательно!
  • М
    Марина
    9 мая 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Хотите попасть в восточную сказку, посетите Соборную мечеть в Москве. Экскурсия великолепная, красота незабываемая, впечатление превосходное! В этом чудесном, восточном дворце чувствуешь себя Шахерезадой. Сходите, убедитесь сами!
  • В
    Вагнер
    8 мая 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Благодарность огромная,была очарована, зачарована этой красотой,гидом,спасибо огромное,я даже не могла представить,что человек ответит на мои самые важные вопросы,,,
  • Т
    Татьяна
    4 мая 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Интересная подача материала, очень живо и насыщенно! Спасибо!
  • А
    Алина
    9 апреля 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000 вопросов, рассказала всё на понятном для нас языке! Ещё раз огромное ей спасибо за такой прекрасный день!
    Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000
  • Э
    Элеонора
    22 марта 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!
    Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!
  • И
    Ирина
    21 марта 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Очень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуру
    Очень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуруОчень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуру
  • Е
    Евгения
    19 марта 2025
    Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
    Очень интересно, экскурсовод прекрасно понятно расксказывает, обязательно посетите данную экскурсию, просто прийти посмотреть не так интересно
    Очень интересно, экскурсовод прекрасно понятно расксказывает, обязательно посетите данную экскурсию, просто прийти посмотреть не так интересноОчень интересно, экскурсовод прекрасно понятно расксказывает, обязательно посетите данную экскурсию, просто прийти посмотреть не так интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Востока»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Соборная мечеть - восточный шедевр Москвы
  2. Гастрономический квест «Азия в Москве»
  3. Москва - Пекин: экскурсия по «китайской» Москве
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Кремль
  3. Красная площадь
  4. Воробьевы Горы
  5. Храм Христа Спасителя
  6. Зарядье
  7. Китай-город
  8. Храм Василия Блаженного
  9. Патриаршие пруды
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Музей Востока" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Музей Востока», 214 ⭐ отзывов, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь