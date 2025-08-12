Групповая
Экскурсия по Соборной мечети: архитектурное чудо и история
Погрузитесь в мир восточной архитектуры и духовности, посетив уникальную Соборную мечеть в Москве
Начало: у стойки экскурсионного бюро
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:10, 11:15, 12:50, 14:50 и 16:00
Завтра в 10:10
6 сен в 10:10
350 ₽ за человека
Квест
до 5 чел.
Гастрономический квест «Азия в Москве»
Погрузитесь в мир азиатской кухни, где каждая остановка - это новый вкус и впечатление. Увлекательное путешествие по гастрономическим традициям Азии ждёт вас
Начало: У метро «Пушкинская»
Завтра в 14:00
31 авг в 14:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 17 чел.
Москва - Пекин: экскурсия по «китайской» Москве
Начало: Москва, станция метро Ботанический сад, выход №1
Расписание: См. расписание
21 сен в 09:45
5 окт в 09:45
3980 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия12 августа 2025Соборная мечеть - восточный шедевр МосквыДата посещения: 12 августа 2025Очень красиво. Необычно. Тишина (10 утра).
Коран, который нашли во время войны, на Курской дуге.
Великая история.
Экскурсовод, красивая женщина.
Хорошо знает тему.
Мурашки по коже.
Спасибо большое.
Рекомендую всем.
- AANNA10 августа 2025На экскурсии мы были вдвоём, так что у нас получилась индивидуальная экскурсия.
Замечательная Полина очень увлечённо и интересно рассказывала и историю мечети и отвечала на наши вопросы. Было очень душевно, познавательно, время пролетело незаметно.
Спасибо Полине за интересную экскурсию
- ССветлана5 июля 20255 июля сходила на экскурсию в Соборную мечеть Москвы. Получила массу удовольствия и от мечети и от экскурсовода. Счастлива и довольна.
- ННаталья30 июня 2025экскурсия понравилась и детям и взрослым,
интересные факты и познавательно и неутомительно.
- ММаксим20 июня 2025Отличная экскурсия. Мы были вдвоем, так что можно считать экскурсия индивидуальная. Любые вопросы можно задавать, экскурсовод в теме. И мечеть очень красивая, новая.
- ННаталья13 июня 2025Было очень интересно узнать побольше о мусульманской культуре и традициях, истории ислама. Интерьеры мечети очень красивы. В музее познакомились с
- ЮЮлия13 июня 2025Интересная, познавательная экскурсия! Спасибо экскурсоводу!
- ААнтон12 июня 2025Знания доётся тем, кто постоянно его ищет.
- ФФархат11 июня 2025Всё хорошо. Приятная экскурсия
- ЛЛара30 мая 2025Удобная запись на экскурсию, большой выбор вариантов дат и времени. Сама экскурсия прошла великолепно. Прекрасный,, понимающий религию и любящий свою
- ССветлана30 мая 2025Экскурсия для меня оказалась очень увлекательной. Информация была донесена доступно и грамотно. Я благодарно за возможность прикоснуться к особенностям и традициям другой (для меня) культуры.
- ААлина23 мая 2025Очень здорово! Давно хотела узнать поближе мечеть
- ЛЛукоянова11 мая 2025Великолепная экскурсия. Поучительно, интересно, познавательно!
- ММарина9 мая 2025Хотите попасть в восточную сказку, посетите Соборную мечеть в Москве. Экскурсия великолепная, красота незабываемая, впечатление превосходное! В этом чудесном, восточном дворце чувствуешь себя Шахерезадой. Сходите, убедитесь сами!
- ВВагнер8 мая 2025Благодарность огромная,была очарована, зачарована этой красотой,гидом,спасибо огромное,я даже не могла представить,что человек ответит на мои самые важные вопросы,,,
- ТТатьяна4 мая 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Интересная подача материала, очень живо и насыщенно! Спасибо!
- ААлина9 апреля 2025Хотим выразить огромную благодарность экскурсоводу Полине! Очень интересная и познавательная экскурстя! Полина ответила на наши 1000 вопросов, рассказала всё на понятном для нас языке! Ещё раз огромное ей спасибо за такой прекрасный день!
- ЭЭлеонора22 марта 2025Очень красивое место! И очень приятная девушка экскурсовод, большое спасибо, было интересно!
- ИИрина21 марта 2025Очень интересная экскурсия и грамотный рассказ. Незабываемое погружение в культуру
- ЕЕвгения19 марта 2025Очень интересно, экскурсовод прекрасно понятно расксказывает, обязательно посетите данную экскурсию, просто прийти посмотреть не так интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Музей Востока»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "Музей Востока" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 214 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «Музей Востока», 214 ⭐ отзывов, цены от 350₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь