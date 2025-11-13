Старинные улочки Москвы наполнены свежим ароматом кофе.
Среди древних храмов и современных элитных ЖК мы погрузимся в кофейные секреты и выпьем древний напиток, хранящий память о каждом из нас.
Как это возможно? Узнаете на моей экскурсии! А также выясните, сколько раз кофе был проклят, кто терял от него сознание и как с помощью кофе лечили и казнили.
Описание экскурсии
Колокольня церкви Иоанна Предтечи. Выясним, как относилась церковь к кофейным излишествам и сколько раз кофе был проклят.
Панорама Кремля. Обсудим, в какой кофейне стоит любоваться видами московской крепости. И кто был тем самым её жителем, которого кофе лечил от недомоганий.
Красная площадь с кофейной точки зрения. Установим, были ли казни на площади и кто казнил через кофе.
Тверская улица и жемчужина архитектуры. Найдём общее между жемчугом и кофе.
Без дегустации не обойтись! Попробуем 2 кофейных напитка и угощение ручной работы.
А также:
- раскроем секрет, где и как начали пить кофе
- поразмышляем, что вреднее: кофе или чай
- познакомимся с профессией «кофешонок»
- поразмыслим, в какой момент водка и кофе начали соревнование друг с другом
- выясним, где и как найти коренного москвича
- поймём, почему у одних — кофе, кошки и Мандельштам, а у других — чай, собаки и Пастернак
В конце экскурсии вы получите кофейный стаканчик, разрисованный гидом.
Организационные детали
- В стоимость входят 2 дегустации кофе + десерт ручной работы
- За доплату возможно провести экскурсию для большего количества участников — детали в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Новокузнецкая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 194 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, и я жду вас у себя на экскурсиях:) Люблю придумывать квесты и загадки, рассказывать интересные истории и вовлекать в них людей. Я родилась и живу в Москве, в городе «сорока сороков». Очень люблю рисовать, и каждому путешественнику оставляю не только ценную информацию о городе, но и частичку своего творчества. Не сомневайтесь — приходите!
