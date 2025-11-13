Старинные улочки Москвы наполнены свежим ароматом кофе. Среди древних храмов и современных элитных ЖК мы погрузимся в кофейные секреты и выпьем древний напиток, хранящий память о каждом из нас. Как это возможно? Узнаете на моей экскурсии! А также выясните, сколько раз кофе был проклят, кто терял от него сознание и как с помощью кофе лечили и казнили.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Москве

Описание экскурсии

Колокольня церкви Иоанна Предтечи. Выясним, как относилась церковь к кофейным излишествам и сколько раз кофе был проклят.

Панорама Кремля. Обсудим, в какой кофейне стоит любоваться видами московской крепости. И кто был тем самым её жителем, которого кофе лечил от недомоганий.

Красная площадь с кофейной точки зрения. Установим, были ли казни на площади и кто казнил через кофе.

Тверская улица и жемчужина архитектуры. Найдём общее между жемчугом и кофе.

Без дегустации не обойтись! Попробуем 2 кофейных напитка и угощение ручной работы.

А также:

раскроем секрет, где и как начали пить кофе

поразмышляем, что вреднее: кофе или чай

познакомимся с профессией «кофешонок»

поразмыслим, в какой момент водка и кофе начали соревнование друг с другом

выясним, где и как найти коренного москвича

поймём, почему у одних — кофе, кошки и Мандельштам, а у других — чай, собаки и Пастернак

В конце экскурсии вы получите кофейный стаканчик, разрисованный гидом.

Организационные детали