Это прогулка по самому сердцу Москвы — Красной площади и Александровскому саду.
Вы увидите главные символы столицы, познакомитесь с историей Кремля и узнаете, как менялся город на протяжении веков.
Экскурсия подойдёт для первого знакомства с Москвой и спокойной прогулки по её историческому центру.
Вы увидите главные символы столицы, познакомитесь с историей Кремля и узнаете, как менялся город на протяжении веков.
Экскурсия подойдёт для первого знакомства с Москвой и спокойной прогулки по её историческому центру.
Описание экскурсииПервое знакомство с Москвой, которое остаётся в памяти Есть места, с которых начинается ощущение Москвы — не только как столицы, но и как города с огромной историей и особой атмосферой. Во время этой прогулки древние стены Кремля, башни, соборы и площади складываются в единый образ города, который почти девять веков менялся вместе со страной. Маршрут подходит тем, кто хочет спокойно и вдумчиво познакомиться с самым сердцем Москвы. Кремль, Красная площадь и история государства Прогулка проходит вдоль стен Московского Кремля, через Александровский сад и Красную площадь. По пути раскрываются истории основания Москвы, важнейших событий русской истории и символов столицы. Здесь рядом оказываются древние башни, мавзолей, памятники и храмы, знакомые каждому, но совершенно иначе воспринимающиеся во время живой прогулки по историческому центру. Москва сквозь памятники и городские символы Во время экскурсии вы увидите Могилу Неизвестного Солдата, памятник Минину и Пожарскому, Казанский собор и знаменитый храм Василия Блаженного. Через эти места раскрывается не только архитектура города, но и его характер — соединение древней истории, памяти и жизни современной столицы. Важная информация:
- В случае перекрытия Красной площади или Александровского сада экскурсионная программа может быть скорректирована.
- Экскурсия предполагает внешний осмотр объектов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Московский Кремль
- Александровский сад
- Могила Неизвестного Солдата
- Памятник патриарху Гермогену
- Красная площадь
- Казанский собор
- Храм Василия Блаженного
- Мавзолей
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сапожковская площадь
Завершение: Васильевский спуск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 26 чел.
Важная информация
- В случае перекрытия Красной площади или Александровского сада экскурсионная программа может быть скорректирована
- Экскурсия предполагает внешний осмотр объектов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Москва, в которую влюбляются - индивидуальная прогулка по Красной площади»
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - это Красная площадь, Москва - это звёзды Кремля…
Прогулка по Москве с историей и тайнами: брусчатка Красной площади, подземелья ГУМа и Лобное место. Узнайте больше о сердце столицы
Начало: На улице Охотный Ряд
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Москва за 5 часов: Красная площадь и обзорная по центру
Начало: Красная площадь
Расписание: Ежедневно в 11:30
Завтра в 11:30
29 мая в 11:30
2200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
Расписание: ежедневно в 07:45, 10:45, 13:45, 16:45 и 19:45
Завтра в 07:45
29 мая в 07:45
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади. Индивидуальная экскурсия
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
Начало: СТ.М. Охотный ряд
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 4500 ₽ за человека
8500 ₽ за экскурсию