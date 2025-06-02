Мои заказы

Могила Неизвестного Солдата – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Могила Неизвестного Солдата» в Москве, цены от 800 ₽, скидки до 7%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
Пешая
2 часа
14 отзывов
Групповая
Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
Начало: Пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
«Могилу Неизвестного солдата — ещё одно знаковое место в городе, знаменитое Вечным Огнём и почётным караулом»
Расписание: Четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:30.
800 ₽ за человека
Индивидуальная прогулка по Красной площади «Сердце Москвы»
Пешая
2 часа
-
7%
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Красной площади «Сердце Москвы»
Начало: Памятник Маршалу Жукову
«Мы пройдем по Александровскому саду, узнаем названия самых интересных башен Кремля, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного солдата (по возможности)»
6696 ₽7200 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство со столицей: самое главное в Москве за 2 часа
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство со столицей: самое главное в Москве за 2 часа
Начало: Памятник святым Кириллу и Мефодию
«Несколько знаковых достопримечательностей (Красная площадь, Мавзолей, собор Василия Блаженного, Парящий мост парка Зарядье, Могила Неизвестного солдата) сразу, с подробным рассказом о каждом памятнике»
5000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Могила Неизвестного Солдата»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
  2. Индивидуальная прогулка по Красной площади «Сердце Москвы»
  3. Знакомство со столицей: самое главное в Москве за 2 часа
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Воробьевы Горы
  8. Патриаршие пруды
  9. Манежная площадь
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в декабре 2025
Сейчас в Москве в категории "Могила Неизвестного Солдата" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6696 со скидкой до 7%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2026 год по теме «Могила Неизвестного Солдата», 14 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль