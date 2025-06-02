В Виктория Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия В целом, понравилось. Для приезжих как обзорная экскурсия/ первое знакомство с районом, наверно, идеально. Экскурсовод приятный и энергичный.

Но немножко ожидания по программе экскурсии не совпали. Хотелось бы больше истории о древнем Китай-городе. То есть, больше вопрос к наполнению программы)

С Софья Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия Спасибо! Дети остались довольны!!!

Е Евгения Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия Экскурсия интересная, большое спасибо Ольге 🌷

К Константин Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия Спасибо огромное за экскурсию. очень информативно,интересно. Очень приятно общаться с экскурсоводом.

Е Елена Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия Была с сыном на экскурсии по Красной площади. Нам очень понравилось. Экскурсовод Ольга профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает, эмоционально

Н Наталья Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия Отличная экскурсия! Экскурсовод просто замечательная! Очень рекомендую!

М Мусатова Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия Спасибо большое за экскурсию! И детям и взрослым все очень понравилось. Экскурсовод Софья Викторовна умничка! Организация - на высоте

О Ольга Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия читать дальше от агрегаторов. В нем написали, как их найти и свой телефон на всякий случай. Найти их оказалось очень просто. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод Сергей настоящий профессионал. Очень интересно рассказывал. Узнали много нового. Не пожалела ни разу. Рекомендую. Пешая экскурсия по Красной Площади. Нашла на сайте эту экскурсию. Описание соответствовало желаниям. Оформила бронь, оплатила. Сразу же пришло сообщение

И Ирина Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия Экскурсия понравилась. Гид Сергей выше всех похвал. Четко и доступно преподнес информацию. Были с внуком 8 лет. Всем рекомендую