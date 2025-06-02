Групповая
Красная площадь и исторический центр: обзорная двухчасовая экскурсия
Начало: Пр-д Воскресенские Ворота, вход на Красную площадь
«Могилу Неизвестного солдата — ещё одно знаковое место в городе, знаменитое Вечным Огнём и почётным караулом»
Расписание: Четверг, пятница, суббота, воскресенье в 11:30.
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Красной площади «Сердце Москвы»
Начало: Памятник Маршалу Жукову
«Мы пройдем по Александровскому саду, узнаем названия самых интересных башен Кремля, посмотрим смену караула у Могилы Неизвестного солдата (по возможности)»
6696 ₽
7200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство со столицей: самое главное в Москве за 2 часа
Начало: Памятник святым Кириллу и Мефодию
«Несколько знаковых достопримечательностей (Красная площадь, Мавзолей, собор Василия Блаженного, Парящий мост парка Зарядье, Могила Неизвестного солдата) сразу, с подробным рассказом о каждом памятнике»
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория2 июня 2025В целом, понравилось. Для приезжих как обзорная экскурсия/ первое знакомство с районом, наверно, идеально. Экскурсовод приятный и энергичный.
Но немножко ожидания по программе экскурсии не совпали. Хотелось бы больше истории о древнем Китай-городе. То есть, больше вопрос к наполнению программы)
- ССофья1 июня 2025Спасибо! Дети остались довольны!!!
- ЕЕвгения11 мая 2025Экскурсия интересная, большое спасибо Ольге 🌷
- ККонстантин28 апреля 2025Спасибо огромное за экскурсию. очень информативно,интересно. Очень приятно общаться с экскурсоводом.
- ЕЕлена9 апреля 2025Была с сыном на экскурсии по Красной площади. Нам очень понравилось. Экскурсовод Ольга профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает, эмоционально
- ННаталья13 сентября 2024Отличная экскурсия! Экскурсовод просто замечательная! Очень рекомендую!
- ММусатова7 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию! И детям и взрослым все очень понравилось. Экскурсовод Софья Викторовна умничка! Организация - на высоте
- ООльга27 августа 2024Пешая экскурсия по Красной Площади. Нашла на сайте эту экскурсию. Описание соответствовало желаниям. Оформила бронь, оплатила. Сразу же пришло сообщение
- ИИрина22 августа 2024Экскурсия понравилась. Гид Сергей выше всех похвал. Четко и доступно преподнес информацию. Были с внуком 8 лет. Всем рекомендую
- ССОКОЛОВА22 августа 2024Экскурсия понравилась. Гид Сергей выше всех похвал. Четко и доступно преподнес информацию. Были с внуком 8 лет. Всем рекомендую
