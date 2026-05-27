В интерактивном музее «Слово» мы поговорим о книгопечатании, развитии грамотности и фольклоре.
Выясним, как появилась письменность в Древней Руси, кого считали самыми образованными людьми и на чём создавались первые тексты.
Рассмотрим древо алфавитов с глаголицей и кириллицей и поймём, как воспринимать стихи через видеоряд.
Описание экскурсии
Мы пройдём от арки главного входа ВДНХ до павильона, где находится музей «Слово». Поговорим об объектах и символах этого популярного места.
В музее вы загляните в келью монаха-переписчика, на печатный двор, в кабинет образованного человека времён Петра I и школьные классы разных эпох.
Познакомитесь с экспозицией, где представлены рукописные книги — церковные и светские, древние прописи, берестяные грамоты и первые азбуки.
И увидите ещё много интересного:
- интерактивный алфавит, с помощью которого можно узнать историю каждой буквы
- древо алфавитов — наглядная история глаголицы и кириллицы
- мультипликационные ролики о части экспозиции
- инсталляцию-восприятие стихов через видеоряд
Я расскажу:
- об истории ВДНХ и павильона, где будет проходить наша экскурсия
- древних текстах, переводных и оригинальных, с которых начиналась история древнерусской литературы
- бытовых записках 11 века, которыми обменивались жители Великого Новгорода
- первых учебниках и шрифтах
Организационные детали
- Тайминг экскурсии: маршрут от арки главного входа до музея — 40 мин., музей «Слово» — 1 ч 15 мин.
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно: стандартный — 300 ₽, льготный — 100 ₽
- Возможно проведение экскурсии для большего числа людей (до 10): доплата — 200 ₽ за каждого дополнительного участника
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 517 туристов
Я аккредитованный гид. Приглашаю на экскурсии: познакомиться с интересными историями, увлекательными сюжетами, судьбами жителей столицы в прошлом и настоящем. Жизнь каждого человека — это книга. Загляните в неё, узнайте факты из биографий знаменитых людей, пройдите по уютным переулочкам, нарядным улицам, живописным бульварам.
от 6000 ₽ за экскурсию