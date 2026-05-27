В интерактивном музее «Слово» мы поговорим о книгопечатании, развитии грамотности и фольклоре. Выясним, как появилась письменность в Древней Руси, кого считали самыми образованными людьми и на чём создавались первые тексты. Рассмотрим древо алфавитов с глаголицей и кириллицей и поймём, как воспринимать стихи через видеоряд.

Описание экскурсии

Мы пройдём от арки главного входа ВДНХ до павильона, где находится музей «Слово». Поговорим об объектах и символах этого популярного места.

В музее вы загляните в келью монаха-переписчика, на печатный двор, в кабинет образованного человека времён Петра I и школьные классы разных эпох.

Познакомитесь с экспозицией, где представлены рукописные книги — церковные и светские, древние прописи, берестяные грамоты и первые азбуки.

И увидите ещё много интересного:

интерактивный алфавит, с помощью которого можно узнать историю каждой буквы

древо алфавитов — наглядная история глаголицы и кириллицы

мультипликационные ролики о части экспозиции

инсталляцию-восприятие стихов через видеоряд

Я расскажу:

об истории ВДНХ и павильона, где будет проходить наша экскурсия

древних текстах, переводных и оригинальных, с которых начиналась история древнерусской литературы

бытовых записках 11 века, которыми обменивались жители Великого Новгорода

первых учебниках и шрифтах

