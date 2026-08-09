Предлагаю прогуляться по одной из самых древних и красивых улиц Москвы, увидеть гармоничное смешение архитектурных стилей и узнать, как поселение мясников превратилось в «маршрут Царя».
Покажу, где Грибоедов писал «Горе от
Покажу, где Грибоедов писал «Горе от
Описание экскурсии
Череда эпох Я расскажу, почему Петр I ездил по Мясницкой в Немецкую слободу, кто из дворян спешил здесь заселиться, и как она превратилась в деловой центр столицы. И как поэты разных эпох воспевали ее в своих стихах. Здесь каждый дом — поэма. (Имеет своё лицо, свой характер, свою биографию). Архитектура и люди •Дом цвета утреней зари Лобанова-Ростовского, в котором решилась судьба А. С. Пушкина.
- Фисташковый особняк трех композиторов — Чайковского, Листа и Дебюсси, здесь часто бывал и Глинка. Обсудим моменты судьбы каждого их них, связанные с этим домом.
- Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».
Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».
•Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».
•Красивая китайская шкатулка — «Чайный дом» Перлова. Расскажу, как русский купец китайского посланника хотел к себе заманить и что из этого получилось. Важная информация:
- Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек 10000 руб. Если вас больше, доплата за человека составит 1600 руб.
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом А.И. Лобанова-Ростовского
- Дом трех композиторов
- Дом Центросоюза и памятник французского архитектора Ле Корбюзье
- Площадь Мясницкие ворота
- Чистые пруды
- Здание Московского почтамта
- Дом Юшкова
- «Чайный дом» Перлова
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мясницкая, 48
Завершение: Мясницкая, 3. Московская Духовная Консистория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек 10000 руб. Если вас больше, доплата за человека составит 1600 руб
- Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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