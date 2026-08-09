Череда эпох Я расскажу, почему Петр I ездил по Мясницкой в Немецкую слободу, кто из дворян спешил здесь заселиться, и как она превратилась в деловой центр столицы. И как поэты разных эпох воспевали ее в своих стихах. Здесь каждый дом — поэма. (Имеет своё лицо, свой характер, свою биографию). Архитектура и люди •Дом цвета утреней зари Лобанова-Ростовского, в котором решилась судьба А. С. Пушкина.

Фисташковый особняк трех композиторов — Чайковского, Листа и Дебюсси, здесь часто бывал и Глинка. Обсудим моменты судьбы каждого их них, связанные с этим домом.

Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».

Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».

•Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».

•Красивая китайская шкатулка — «Чайный дом» Перлова. Расскажу, как русский купец китайского посланника хотел к себе заманить и что из этого получилось. Важная информация: