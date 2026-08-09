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Мясницкая улица - пешеходная прогулка по царской дороге

Индивидуальная экскурсия по Москве: история и культура Мясницкой улицы
Предлагаю прогуляться по одной из самых древних и красивых улиц Москвы, увидеть гармоничное смешение архитектурных стилей и узнать, как поселение мясников превратилось в «маршрут Царя».

Покажу, где Грибоедов писал «Горе от
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ума», а Пушкин впервые читал «Бориса Годунова», и где в годы войны находилась Ставка Сталина.

Полюбуетесь Чистыми прудами и причудливыми доходными домами, один из которых считается самым крупным пристанищем горгулий и химер.

Мясницкая улица - пешеходная прогулка по царской дороге
Мясницкая улица - пешеходная прогулка по царской дороге
Мясницкая улица - пешеходная прогулка по царской дороге

Описание экскурсии

Череда эпох Я расскажу, почему Петр I ездил по Мясницкой в Немецкую слободу, кто из дворян спешил здесь заселиться, и как она превратилась в деловой центр столицы. И как поэты разных эпох воспевали ее в своих стихах. Здесь каждый дом — поэма. (Имеет своё лицо, свой характер, свою биографию). Архитектура и люди •Дом цвета утреней зари Лобанова-Ростовского, в котором решилась судьба А. С. Пушкина.
  • Фисташковый особняк трех композиторов — Чайковского, Листа и Дебюсси, здесь часто бывал и Глинка. Обсудим моменты судьбы каждого их них, связанные с этим домом.
  • Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».
Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».
•Небесно-голубой особняк Чертковых хранит историю о человеке, поставившим на колени всю Европу. А также историю появления первой общедоступной частной библиотеки, которой пользовался Лев Толстой, когда писал роман «Война и Мир».

•Красивая китайская шкатулка — «Чайный дом» Перлова. Расскажу, как русский купец китайского посланника хотел к себе заманить и что из этого получилось. Важная информация:

  • Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек 10000 руб. Если вас больше, доплата за человека составит 1600 руб.
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом А.И. Лобанова-Ростовского
  • Дом трех композиторов
  • Дом Центросоюза и памятник французского архитектора Ле Корбюзье
  • Площадь Мясницкие ворота
  • Чистые пруды
  • Здание Московского почтамта
  • Дом Юшкова
  • «Чайный дом» Перлова
Что включено
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мясницкая, 48
Завершение: Мясницкая, 3. Московская Духовная Консистория
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Стоимость экскурсии за группу от 1 до 5 человек 10000 руб. Если вас больше, доплата за человека составит 1600 руб
  • Экскурсия полностью пешеходная, поэтому одевайтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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