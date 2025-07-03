Мы совершим путешествие в поздний этап капиталистического романтизма, который держался на трёх китах — БЦ, ТЦ, ЖК. Разберём, как столичные зодчие перешли от хаоса перестройки и 90-х к постмодернистским практикам, а новые здания перевернули представления о внешности города. Вы сравните, как изменилась Москва после ночи длинных ковшей, и убедитесь, что это была необходимая мера.

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Описание экскурсии

Небольшое погружение

2000-е. В московской архитектуре расцветал постмодернизм и блистала классика, но только в постмодернистском варианте — холодном, отстранённом, циничном. Я покажу, какие трансформации претерпел облик города тех времён, то подражая древнему Риму, то смешивая хай-тек с неоархаикой.

Анализируя историю шедевров той поры, мы проанализируем и себя — ведь любая эпоха состоит из людей и их судеб. Это большая и очень плотная по контенту экскурсия, на которой вы точно не будете скучать.

Что вас ожидает

Новый русский классицизм: гипертрофированные колонны, портики, аркады и древние развалины на Новослободской.

Мутации позднебрежневской архитектуры и новый сладостный стиль: дома-мутанты рубежа 1990–2000-х на Селезнёвской.

Архитектурные грибы как проявление коммерческого цинизма эпохи нулевых.

Олицетворение дикого капитализма: Центр Мейерхольда — авангардный театр с гостиницей, магазинами и банком.

Кусок Италии в Москве — постмодернистский район, который воспроизводит формы Древнего Рима.

БЦ «Оружейный» — имперское ар-деко или башня Иштар из романа Пелевина «Generation П».

Архитектурный каннибализм: школа телевизионного мастерства Познера, поедающая особняк.

Новое лицо правосудия: московский арбитражный суд, который выглядит как музей современного искусства.

Первая в Москве постмодернистская гостиница, задавшая моду на архитектуру модерна.

Я расскажу:

Как бывший главный архитектор Ашхабада стал одним из лидеров московского постмодернизма нулевых

Что такое капиталистический романтизм и был ли стиль у Москвы эпохи третьего тысячелетия

Как появились и получили распространение грибы, вернакуляры, фениксы, стаканизм и картонность в московской архитектуре капрома

Почему позднебрежневская архитектура стала образцом для ЖК 1990–2000-х

Как ворота главного входа московского зоопарка превратились из неоготического модерна в шедевр лужковского стиля

Организационные детали