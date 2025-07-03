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Постмодернизм по-московски: от хаоса к новой классике

Найти корни современной урбанистики и узнать, как очищали тело столицы от постсоветских грибов
Мы совершим путешествие в поздний этап капиталистического романтизма, который держался на трёх китах — БЦ, ТЦ, ЖК.

Разберём, как столичные зодчие перешли от хаоса перестройки и 90-х к постмодернистским практикам, а новые здания перевернули представления о внешности города.

Вы сравните, как изменилась Москва после ночи длинных ковшей, и убедитесь, что это была необходимая мера.
Постмодернизм по-московски: от хаоса к новой классике
Постмодернизм по-московски: от хаоса к новой классике
Постмодернизм по-московски: от хаоса к новой классике
Ближайшие даты:
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Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Небольшое погружение

2000-е. В московской архитектуре расцветал постмодернизм и блистала классика, но только в постмодернистском варианте — холодном, отстранённом, циничном. Я покажу, какие трансформации претерпел облик города тех времён, то подражая древнему Риму, то смешивая хай-тек с неоархаикой.

Анализируя историю шедевров той поры, мы проанализируем и себя — ведь любая эпоха состоит из людей и их судеб. Это большая и очень плотная по контенту экскурсия, на которой вы точно не будете скучать.

Что вас ожидает

Новый русский классицизм: гипертрофированные колонны, портики, аркады и древние развалины на Новослободской.

Мутации позднебрежневской архитектуры и новый сладостный стиль: дома-мутанты рубежа 1990–2000-х на Селезнёвской.

Архитектурные грибы как проявление коммерческого цинизма эпохи нулевых.

Олицетворение дикого капитализма: Центр Мейерхольда — авангардный театр с гостиницей, магазинами и банком.

Кусок Италии в Москве — постмодернистский район, который воспроизводит формы Древнего Рима.

БЦ «Оружейный» — имперское ар-деко или башня Иштар из романа Пелевина «Generation П».

Архитектурный каннибализм: школа телевизионного мастерства Познера, поедающая особняк.

Новое лицо правосудия: московский арбитражный суд, который выглядит как музей современного искусства.

Первая в Москве постмодернистская гостиница, задавшая моду на архитектуру модерна.

Я расскажу:

  • Как бывший главный архитектор Ашхабада стал одним из лидеров московского постмодернизма нулевых
  • Что такое капиталистический романтизм и был ли стиль у Москвы эпохи третьего тысячелетия
  • Как появились и получили распространение грибы, вернакуляры, фениксы, стаканизм и картонность в московской архитектуре капрома
  • Почему позднебрежневская архитектура стала образцом для ЖК 1990–2000-х
  • Как ворота главного входа московского зоопарка превратились из неоготического модерна в шедевр лужковского стиля

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и совершеннолетним гражданам от 18 лет, которые интересуются историей и архитектурой Москвы
  • В холодное время года серьёзно утепляемся — это продолжительная экскурсия с большим количеством объектов

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3025 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Менделеевская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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