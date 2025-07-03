Разберём, как столичные зодчие перешли от хаоса перестройки и 90-х к постмодернистским практикам, а новые здания перевернули представления о внешности города.
Вы сравните, как изменилась Москва после ночи длинных ковшей, и убедитесь, что это была необходимая мера.
Описание экскурсии
Небольшое погружение
2000-е. В московской архитектуре расцветал постмодернизм и блистала классика, но только в постмодернистском варианте — холодном, отстранённом, циничном. Я покажу, какие трансформации претерпел облик города тех времён, то подражая древнему Риму, то смешивая хай-тек с неоархаикой.
Анализируя историю шедевров той поры, мы проанализируем и себя — ведь любая эпоха состоит из людей и их судеб. Это большая и очень плотная по контенту экскурсия, на которой вы точно не будете скучать.
Что вас ожидает
Новый русский классицизм: гипертрофированные колонны, портики, аркады и древние развалины на Новослободской.
Мутации позднебрежневской архитектуры и новый сладостный стиль: дома-мутанты рубежа 1990–2000-х на Селезнёвской.
Архитектурные грибы как проявление коммерческого цинизма эпохи нулевых.
Олицетворение дикого капитализма: Центр Мейерхольда — авангардный театр с гостиницей, магазинами и банком.
Кусок Италии в Москве — постмодернистский район, который воспроизводит формы Древнего Рима.
БЦ «Оружейный» — имперское ар-деко или башня Иштар из романа Пелевина «Generation П».
Архитектурный каннибализм: школа телевизионного мастерства Познера, поедающая особняк.
Новое лицо правосудия: московский арбитражный суд, который выглядит как музей современного искусства.
Первая в Москве постмодернистская гостиница, задавшая моду на архитектуру модерна.
Я расскажу:
- Как бывший главный архитектор Ашхабада стал одним из лидеров московского постмодернизма нулевых
- Что такое капиталистический романтизм и был ли стиль у Москвы эпохи третьего тысячелетия
- Как появились и получили распространение грибы, вернакуляры, фениксы, стаканизм и картонность в московской архитектуре капрома
- Почему позднебрежневская архитектура стала образцом для ЖК 1990–2000-х
- Как ворота главного входа московского зоопарка превратились из неоготического модерна в шедевр лужковского стиля
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и совершеннолетним гражданам от 18 лет, которые интересуются историей и архитектурой Москвы
- В холодное время года серьёзно утепляемся — это продолжительная экскурсия с большим количеством объектов
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3025 ₽