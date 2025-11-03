Мои заказы

На один день в Ржев (с посещением храма ВС РФ или органным концертом)

Всего несколько часов, и вы перемещаетесь из шумной Москвы в небольшой Ржев. Это один из старинных городов, за который долгое время воевали князья. Уже к XVIII веку здесь стали строиться
читать дальше

заводы и мануфактуры.

В течение дня мы прогуляемся по историческим улочкам, насладимся видами на Волгу и посетим Мемориал советскому солдату.

Также в зависимости от программы мы послушаем органный концерт или отправимся в храм Вооруженных Сил.

4.7
48 отзывов
На один день в Ржев (с посещением храма ВС РФ или органным концертом)
На один день в Ржев (с посещением храма ВС РФ или органным концертом)
На один день в Ржев (с посещением храма ВС РФ или органным концертом)

Описание экскурсии

Ржев – первый город от истока Волги. Очарование старинного купеческого города – и трагедия Великой Отечественной войны. Восставший из пепла, чудом сохранивший часть исторических застроек, город никого не оставляет равнодушным к своей истории. Красивейшие виды с высокого берега Волги – и старинные храмы с сияющими куполами, тихие улицы, берущая за душу древняя и новая история. Вы увидите Ржев сквозь века, услышите местные легенды и купеческие байки, узнаете о знаменитых ржевитянах, почтите память павших на Мемориале советскому солдату, послушаете концерт органной музыки. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ржев
  • Мемориал советскому солдату
  • Музей военной истории с диорамой «Ржевская битва» (опционально)
  • Мемориальный комплекс «Парк Мира» (опционально)
  • Музей поисковой работы (опционально)
  • Лютеранский храм святого Луки (опционально)
Что включено
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Концерт органной музыки (при выборе опции)
  • Посещение храма Вооруженных Сил (при выборе опции)
  • Билеты в музеи (опционально)
Что не входит в цену
  • Обед - 720-950 руб.
  • Концерт органной музыки (при выборе опции)
  • Посещение храма Вооруженных Сил (при выборе опции)
  • Билеты в музеи (опционально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки
  • Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
38
4
10
3
2
1
Ю
Юлия
3 ноя 2025
М
Мария
3 ноя 2025
Организация поездки хорошая, постарались показать все по-максимуму. Но хотелось бы больше времени провести на мемориале (20 минут не хватило на то, чтобы спокойно его осмотреть и зайти в музей). И
читать дальше

больше хотелось бы узнать непосредственно про боевые действия в 1942 на Ржевско-Вяземском выступе. Название экскурсии на это непосредственно намекает, но нам рассказывали про все на свете: от хана Берке и Александра Невского до того, что делает молодежь Волоколамска.
За маршрут и организацию - 5, за экскурсионное сопровождение - 3.

Т
Татьяна
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Суперпрофессиональный гид Юлия Петровна Ковалёва - просто кладезь исторических знаний, доброжелательный и пунктуальный человек произвела незабываемые впечатления рассказами из разных исторических пластов нашей Родины
П
Пашинин
22 окт 2025
Очень интересная,насыщенная и разноплановая экскурсия. Всё очень понравилось. Ни разу не пожалели,что её взяли. И главное,что начали с Ржевского мемориала.
А
Алла
19 окт 2025
Поездка очень понравилась, в особенности гид Зубаровский Сергей Юрьевич. Очень интересно рассказывает, много чего услышали впервые. Это человек своего дела. Спасибо вашей компании за интересные экскурсии. Огромное спасибо водителю Евгению за его профессионализм.
К
Кулик
24 авг 2025
В
Владимир
24 авг 2025
Н
Наталья
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Великолепно было все: от первого незабываемого впечатления от монумента до экскурсовода Сергея Юрьевича Зубаровского и водителя, боюсь ошибиться Валерия Анатольевича. Все было настолько грамотно выстроено, что остались
читать дальше

довольны все. Я православный человек, но посещение старообрядческой и лютеранской церквей было ненавязчиво, даже интересно. Орган звучал завораживающе, спасибо Елене Николаевне! Огромное спасибо работникам краеведческого и поискового музеев. Рекомендую всем выбрать один день, чтобы побывать на данной экскурсии. Уверена, никто не пожалеет. СПАСИБО организаторам, туроператорам и всем, кто причастен к организации и проведению однодневного, такого замечательного тура!

Н
Наталья
3 авг 2025
Общее впечатление очень положительное. Понравилось все, но я думаю, что в завершении экскурсии надо было посетить мемориал, чтобы на позитиве завершить осмотр всех локаций. А то прогулка по городу Ржеву,
читать дальше

после ярких впечатлений о храме в Кубинке, Ржевском мемориале и экскурсии в ставку Сталина, показалась не такой уж интересной. И мне чего-то не хватило, экскурсия показалась незаконченной. Но это лично мое мнение.
Огромное спасибо экскурсоводу в деревне Хорошево. Она очень интересно и доступно рассказала о тех событиях в августе 1943, создавая интригу и увлекая слушателей своим повествованием.
Автобус был очень комфортный, водителю тоже большое спасибо за нашу приятную поездку, аккуратное вождение.

Ш
Шалудин
2 авг 2025
Все отлично! Интересная обзорная экскурсия. Посмотрели все понемногу. Однозначно скоро приеду на целый день в парк Патриот. Хороший экскурсовод, комфортный автобус. Спасибо.
В
Валерий
24 июл 2025
Экскурсия просто потрясающая! Честно говоря, изначально мы взяли ее только изз Мемориала Советскому солдату, но и дальнейшая программа не подвела! Экскурсовод очень интересно рассказывал, нередко юморил, что помогало не устать
читать дальше

от долгого дня) Мы посетили много интересных мест, но больше всего нам запомнилась Лютеранская церковь святого Луки и органный концерт! Сперва нас смутило, когда мы узнали про органный концерт, но в итоге… Наш восторг просто не описать словами! Настолько волшебного, дружеского и веселого приема мы просто не ожидали! Огромное спасибо пастору Валерию и замечательному органисту за незабываемые эмоции!

Н
Наталья
12 мая 2025
Интересная экскурсия, насыщенная, удобная по времени, четко распланированная. Удобный транспорт, экскурсовод - интересный и неутомимый рассказчик
Ч
Чекурова
12 мая 2025
Интересная экскурсия, насыщенная, удобная по времени, четко распланированная. Удобный транспорт, экскурсовод - интересный и неутомимый рассказчик
и
ирина
11 мая 2025
Замечательная экскурсия. Очень приятный гид. Увлеченный! Спасибо вам большое! Рекомендую, особенно тем, кто никогда не бывал во Ржеве и его окрестностях.
Л
Людмила
11 мая 2025
Замечательная экскурсия. Очень приятный гид. Увлеченный! Спасибо вам большое! Рекомендую, особенно тем, кто никогда не бывал во Ржеве и его окрестностях.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Пешая
1.5 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
Завтра в 15:00
23 ноя в 13:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Храм Христа Спасителя и Ильи Пророка
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Пешая
1.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Начало: У метро «Третьяковская»
Завтра в 15:00
22 ноя в 15:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве