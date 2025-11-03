Всего несколько часов, и вы перемещаетесь из шумной Москвы в небольшой Ржев. Это один из старинных городов, за который долгое время воевали князья. Уже к XVIII веку здесь стали строиться
Описание экскурсииРжев – первый город от истока Волги. Очарование старинного купеческого города – и трагедия Великой Отечественной войны. Восставший из пепла, чудом сохранивший часть исторических застроек, город никого не оставляет равнодушным к своей истории. Красивейшие виды с высокого берега Волги – и старинные храмы с сияющими куполами, тихие улицы, берущая за душу древняя и новая история. Вы увидите Ржев сквозь века, услышите местные легенды и купеческие байки, узнаете о знаменитых ржевитянах, почтите память павших на Мемориале советскому солдату, послушаете концерт органной музыки. Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ржев
- Мемориал советскому солдату
- Музей военной истории с диорамой «Ржевская битва» (опционально)
- Мемориальный комплекс «Парк Мира» (опционально)
- Музей поисковой работы (опционально)
- Лютеранский храм святого Луки (опционально)
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Концерт органной музыки (при выборе опции)
- Посещение храма Вооруженных Сил (при выборе опции)
- Билеты в музеи (опционально)
Что не входит в цену
- Обед - 720-950 руб.
- Концерт органной музыки (при выборе опции)
- Посещение храма Вооруженных Сил (при выборе опции)
- Билеты в музеи (опционально)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки
- Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
3 ноя 2025
М
Мария
3 ноя 2025
Организация поездки хорошая, постарались показать все по-максимуму. Но хотелось бы больше времени провести на мемориале (20 минут не хватило на то, чтобы спокойно его осмотреть и зайти в музей). И
Т
Татьяна
3 ноя 2025
Очень интересная экскурсия. Суперпрофессиональный гид Юлия Петровна Ковалёва - просто кладезь исторических знаний, доброжелательный и пунктуальный человек произвела незабываемые впечатления рассказами из разных исторических пластов нашей Родины
П
Пашинин
22 окт 2025
Очень интересная,насыщенная и разноплановая экскурсия. Всё очень понравилось. Ни разу не пожалели,что её взяли. И главное,что начали с Ржевского мемориала.
А
Алла
19 окт 2025
Поездка очень понравилась, в особенности гид Зубаровский Сергей Юрьевич. Очень интересно рассказывает, много чего услышали впервые. Это человек своего дела. Спасибо вашей компании за интересные экскурсии. Огромное спасибо водителю Евгению за его профессионализм.
К
Кулик
24 авг 2025
В
Владимир
24 авг 2025
Н
Наталья
10 авг 2025
Экскурсия очень понравилась. Великолепно было все: от первого незабываемого впечатления от монумента до экскурсовода Сергея Юрьевича Зубаровского и водителя, боюсь ошибиться Валерия Анатольевича. Все было настолько грамотно выстроено, что остались
Н
Наталья
3 авг 2025
Общее впечатление очень положительное. Понравилось все, но я думаю, что в завершении экскурсии надо было посетить мемориал, чтобы на позитиве завершить осмотр всех локаций. А то прогулка по городу Ржеву,
Ш
Шалудин
2 авг 2025
Все отлично! Интересная обзорная экскурсия. Посмотрели все понемногу. Однозначно скоро приеду на целый день в парк Патриот. Хороший экскурсовод, комфортный автобус. Спасибо.
В
Валерий
24 июл 2025
Экскурсия просто потрясающая! Честно говоря, изначально мы взяли ее только изз Мемориала Советскому солдату, но и дальнейшая программа не подвела! Экскурсовод очень интересно рассказывал, нередко юморил, что помогало не устать
Н
Наталья
12 мая 2025
Интересная экскурсия, насыщенная, удобная по времени, четко распланированная. Удобный транспорт, экскурсовод - интересный и неутомимый рассказчик
Ч
Чекурова
12 мая 2025
Интересная экскурсия, насыщенная, удобная по времени, четко распланированная. Удобный транспорт, экскурсовод - интересный и неутомимый рассказчик
и
ирина
11 мая 2025
Замечательная экскурсия. Очень приятный гид. Увлеченный! Спасибо вам большое! Рекомендую, особенно тем, кто никогда не бывал во Ржеве и его окрестностях.
Л
Людмила
11 мая 2025
Замечательная экскурсия. Очень приятный гид. Увлеченный! Спасибо вам большое! Рекомендую, особенно тем, кто никогда не бывал во Ржеве и его окрестностях.
