Ю Юлия

М Мария читать дальше больше хотелось бы узнать непосредственно про боевые действия в 1942 на Ржевско-Вяземском выступе. Название экскурсии на это непосредственно намекает, но нам рассказывали про все на свете: от хана Берке и Александра Невского до того, что делает молодежь Волоколамска.

За маршрут и организацию - 5, за экскурсионное сопровождение - 3. Организация поездки хорошая, постарались показать все по-максимуму. Но хотелось бы больше времени провести на мемориале (20 минут не хватило на то, чтобы спокойно его осмотреть и зайти в музей). И

Т Татьяна Очень интересная экскурсия. Суперпрофессиональный гид Юлия Петровна Ковалёва - просто кладезь исторических знаний, доброжелательный и пунктуальный человек произвела незабываемые впечатления рассказами из разных исторических пластов нашей Родины

П Пашинин Очень интересная,насыщенная и разноплановая экскурсия. Всё очень понравилось. Ни разу не пожалели,что её взяли. И главное,что начали с Ржевского мемориала.

А Алла Поездка очень понравилась, в особенности гид Зубаровский Сергей Юрьевич. Очень интересно рассказывает, много чего услышали впервые. Это человек своего дела. Спасибо вашей компании за интересные экскурсии. Огромное спасибо водителю Евгению за его профессионализм.

К Кулик

В Владимир

Н Наталья читать дальше довольны все. Я православный человек, но посещение старообрядческой и лютеранской церквей было ненавязчиво, даже интересно. Орган звучал завораживающе, спасибо Елене Николаевне! Огромное спасибо работникам краеведческого и поискового музеев. Рекомендую всем выбрать один день, чтобы побывать на данной экскурсии. Уверена, никто не пожалеет. СПАСИБО организаторам, туроператорам и всем, кто причастен к организации и проведению однодневного, такого замечательного тура! Экскурсия очень понравилась. Великолепно было все: от первого незабываемого впечатления от монумента до экскурсовода Сергея Юрьевича Зубаровского и водителя, боюсь ошибиться Валерия Анатольевича. Все было настолько грамотно выстроено, что остались

Н Наталья читать дальше после ярких впечатлений о храме в Кубинке, Ржевском мемориале и экскурсии в ставку Сталина, показалась не такой уж интересной. И мне чего-то не хватило, экскурсия показалась незаконченной. Но это лично мое мнение.

Огромное спасибо экскурсоводу в деревне Хорошево. Она очень интересно и доступно рассказала о тех событиях в августе 1943, создавая интригу и увлекая слушателей своим повествованием.

Автобус был очень комфортный, водителю тоже большое спасибо за нашу приятную поездку, аккуратное вождение. Общее впечатление очень положительное. Понравилось все, но я думаю, что в завершении экскурсии надо было посетить мемориал, чтобы на позитиве завершить осмотр всех локаций. А то прогулка по городу Ржеву,

Ш Шалудин Все отлично! Интересная обзорная экскурсия. Посмотрели все понемногу. Однозначно скоро приеду на целый день в парк Патриот. Хороший экскурсовод, комфортный автобус. Спасибо.

В Валерий читать дальше от долгого дня) Мы посетили много интересных мест, но больше всего нам запомнилась Лютеранская церковь святого Луки и органный концерт! Сперва нас смутило, когда мы узнали про органный концерт, но в итоге… Наш восторг просто не описать словами! Настолько волшебного, дружеского и веселого приема мы просто не ожидали! Огромное спасибо пастору Валерию и замечательному органисту за незабываемые эмоции! Экскурсия просто потрясающая! Честно говоря, изначально мы взяли ее только изз Мемориала Советскому солдату, но и дальнейшая программа не подвела! Экскурсовод очень интересно рассказывал, нередко юморил, что помогало не устать

Н Наталья Интересная экскурсия, насыщенная, удобная по времени, четко распланированная. Удобный транспорт, экскурсовод - интересный и неутомимый рассказчик

Ч Чекурова Интересная экскурсия, насыщенная, удобная по времени, четко распланированная. Удобный транспорт, экскурсовод - интересный и неутомимый рассказчик

и ирина Замечательная экскурсия. Очень приятный гид. Увлеченный! Спасибо вам большое! Рекомендую, особенно тем, кто никогда не бывал во Ржеве и его окрестностях.