читать дальше

во время

Сам храм - невероятное место. Обязательно для посещения всем. Красота, атмосфера, потрясающая работа людей. Весь храм - произведение искусства со смыслами.

Дорога памяти тоже впечатляет. Огромные масштабы, продуманность.

Потом было свободное время. Нам хватило его и поесть, и погулять, и в храме свечки поставить.

На первый раз для ознакомления, посещения с экскурсией было достаточно. В следующий раз приедем сами, чтобы ещё раз окунуться в эту атмосферу, но уже не торопясь.