Храм вооруженных сил России – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм вооруженных сил России» в Москве, цены от 2950 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
На автобусе
8 часов
1075 отзывов
Групповая
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
16 авг в 11:30
23 авг в 11:30
2950 ₽ за человека
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
8 часов
1 отзыв
Билеты
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Расписание: Удобное для Вас время и место отправления обговариваются при бронировании
Завтра в 21:00
16 авг в 00:00
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
Главный Храм Вооруженных Сил России: «В окопах атеистов не бывает»
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главный Храм Вооруженных Сил России: «В окопах атеистов не бывает»
Начало: Московская область, Одинцовский городской округ, М
Расписание: Пятница с 18:00, суббота и воскресенье с 09:00
Завтра в 18:00
16 авг в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    5 августа 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Нам очень понравилась экскурсия. Пришли на точку, автобусы уже стояли, оплатили все на месте. Тайминг был соблюдён. Уехали и приехали
    читать дальше

    во время
    Сам храм - невероятное место. Обязательно для посещения всем. Красота, атмосфера, потрясающая работа людей. Весь храм - произведение искусства со смыслами.
    Дорога памяти тоже впечатляет. Огромные масштабы, продуманность.
    Потом было свободное время. Нам хватило его и поесть, и погулять, и в храме свечки поставить.
    На первый раз для ознакомления, посещения с экскурсией было достаточно. В следующий раз приедем сами, чтобы ещё раз окунуться в эту атмосферу, но уже не торопясь.

  • Л
    Лариса
    3 августа 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Очень интересная экскурсия по дороге и внутри. Благодарю экскурсоводов за познавательный рассказ
  • Е
    Елена
    3 августа 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Поездка в Главный Храм России очень понравилась, комфортабельный автобус быстро довез до места, экскурсовод по дороге рассказывал много интересного, Храм сам впечатляет, интересный музей Дорога памяти, ухоженная территория парка будет интересна и детям и взрослым Рекомендую всем эту поездку
  • А
    Анжелика
    3 августа 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Очень понравилась экскурсия! Великолепно! Остались самые яркие впечатления! 🤗
  • А
    Анна
    3 августа 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Сняла звезду за организацию:
    - прибыла с дочкой на место сбора. Не понятно, как распознать нужный автобус, у экскурсовода (у нас
    читать дальше

    была замечательная Елена, грамотная, эрудированная) не было таблички или каких-то опознавательных знаков.
    - заявлено время окончания экскурсии 19.30, нас привезли на 1 час раньше (выезжали из мемориального комплекса 17.40).
    Вот теперь и не понятно: либо на сайте/билете недостоверная информация, либо экскурсовод куда-то спешила и вернула нас раньше в Москву.
    Сама экскурсия очень понравилась, мемориальный комплекс пробирает до глубины души.

  • Р
    Ракитина
    29 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Экскурсия очень интересная. Экскурсовод все рассказала очень интересно. Советую всем. Не пожалеете
  • С
    Светлана
    29 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Экскурсия очень понравилась. Удобный выезд от Бородинской панорамы в 11.30. Замечательный экскурсовод в комплексе - Краснощеков Михаил Юрьевич. Если поедете на экскурсию, то выбирайте только этого экскурсовода. Не пожалеете!
  • Ч
    Чижова
    29 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Все хорошо. Спасибо.
  • Е
    Елена
    28 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Огромное спасибо за экскурсию в Храм Вооруженных Сил России и музей Дорога памяти. Особая благодарность экскурсоводу Татьяне Евгеньевне за великолепный
    читать дальше

    рассказ и подробную информацию. Татьяна Евгеньевна - вы лучшая. Восхищена красотой храма и великолепием музея. Насколько все продумано и интересно. Благодарность всем, кто осуществил это великолепие. Пока есть такие люди, которые воплощают такую красоту в жизнь, наша страна будет непобедима.

  • С
    Скачкова
    27 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Очень понравилась экскурсия, Храм великолепен, музей подробно рассказывает, что пришлось пережить нашему народу в годы ВОВ. Эрудированные экскурсоводы, отвечали на
    читать дальше

    все наши вопросы. Мой 9 летний внук так проникся темой ВОВ, обратную дорогу много расспрашивал о детях, как они пережили ужасы войны. Я ему посоветовала обратится к прабабушке 88 лет, которая в возрасте 6 лет на Кубани жила с мамой в одном маленьком домишке с венгерскими военными, а ее сестру 16 летнюю прятали в огороде в землянке.

  • И
    Ирина
    27 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Великолепный парк, музей и храм! Экскурсовод Елена Чижова очень интересно рассказывала, много нового узнали, приятный воспитанный человек! Спасибо ей огромное!
    читать дальше

    Но было но - кошмарный, злой водитель Владимир, номер автобуса 954. Хамил, орал, не реагировал на просьбы. И очень мало свободного времени на самостоятельную прогулку. Заявлена экскурсия до 19, приехали в Москву в 18:30. Эти полчаса хотелось бы проводить в парке ещё.

  • П
    Праздникова
    27 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Замечательная экскурсия замечательный гид. Спасибо Татьяне Евгеньевне.
  • М
    Маргарита
    27 июля 2025
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Парк Патриот впечатлил своим масштабом, уникальное место! Особенно понравился музейный комплекс. Людей было не очень много, поэтому слушать экскурсовода и
    читать дальше

    перемещаться из зала в зал было комфортно. Сняла звезду за организацию (не знали номер автобуса и расстерялись на точке сбора к какой группе идти) и с учётом того, что входные билеты и в храм и в музей бесплатные считаю, что цена завышена.

