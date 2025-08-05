Групповая
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
16 авг в 11:30
23 авг в 11:30
2950 ₽ за человека
Билеты
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Расписание: Удобное для Вас время и место отправления обговариваются при бронировании
Завтра в 21:00
16 авг в 00:00
50 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главный Храм Вооруженных Сил России: «В окопах атеистов не бывает»
Начало: Московская область, Одинцовский городской округ, М
Расписание: Пятница с 18:00, суббота и воскресенье с 09:00
Завтра в 18:00
16 авг в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера5 августа 2025Нам очень понравилась экскурсия. Пришли на точку, автобусы уже стояли, оплатили все на месте. Тайминг был соблюдён. Уехали и приехали
- ЛЛариса3 августа 2025Очень интересная экскурсия по дороге и внутри. Благодарю экскурсоводов за познавательный рассказ
- ЕЕлена3 августа 2025Поездка в Главный Храм России очень понравилась, комфортабельный автобус быстро довез до места, экскурсовод по дороге рассказывал много интересного, Храм сам впечатляет, интересный музей Дорога памяти, ухоженная территория парка будет интересна и детям и взрослым Рекомендую всем эту поездку
- ААнжелика3 августа 2025Очень понравилась экскурсия! Великолепно! Остались самые яркие впечатления! 🤗
- ААнна3 августа 2025Сняла звезду за организацию:
- прибыла с дочкой на место сбора. Не понятно, как распознать нужный автобус, у экскурсовода (у нас
- РРакитина29 июля 2025Экскурсия очень интересная. Экскурсовод все рассказала очень интересно. Советую всем. Не пожалеете
- ССветлана29 июля 2025Экскурсия очень понравилась. Удобный выезд от Бородинской панорамы в 11.30. Замечательный экскурсовод в комплексе - Краснощеков Михаил Юрьевич. Если поедете на экскурсию, то выбирайте только этого экскурсовода. Не пожалеете!
- ЧЧижова29 июля 2025Все хорошо. Спасибо.
- ЕЕлена28 июля 2025Огромное спасибо за экскурсию в Храм Вооруженных Сил России и музей Дорога памяти. Особая благодарность экскурсоводу Татьяне Евгеньевне за великолепный
- ССкачкова27 июля 2025Очень понравилась экскурсия, Храм великолепен, музей подробно рассказывает, что пришлось пережить нашему народу в годы ВОВ. Эрудированные экскурсоводы, отвечали на
- ИИрина27 июля 2025Великолепный парк, музей и храм! Экскурсовод Елена Чижова очень интересно рассказывала, много нового узнали, приятный воспитанный человек! Спасибо ей огромное!
- ППраздникова27 июля 2025Замечательная экскурсия замечательный гид. Спасибо Татьяне Евгеньевне.
- ММаргарита27 июля 2025Парк Патриот впечатлил своим масштабом, уникальное место! Особенно понравился музейный комплекс. Людей было не очень много, поэтому слушать экскурсовода и
