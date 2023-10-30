На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде

Драйв. Адреналин. Крутые эмоции

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Бигфут — это квадроцикл с огромными колёсами почти в человеческий рост, а поездка на нём — мощь, горящие глаза и полный восторг! Словами не передать, надо прочувствовать самому.

Управлять бигфутом легко — сможет даже новичок! И безопасно — инструктор всегда рядом! А ещё незабываемо — эмоций будет через край и даже больше!
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
На самых больших в Европе квадроциклах-амфибиях - по суше и воде
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
1
ноя
2
ноя
3
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Научим управлять бигфутом и проведём инструктаж по технике безопасности

Опыт вождения не нужен. Мы обязательно покажем вам, как обращаться с бигфутом. Сперва вы попробуете прокатиться на ровной поверхности, прочувствуете педали — газ и тормоз.

Подберём трассу и будем рядом во время поездки

Вы проедете по специально подготовленным трассам: преодолеете поваленные стволы деревьев, овраги, ямы и колею. И выедете на Икшинское водохранилище. Мы подбираем маршруты индивидуально. Если вы впервые за рулём бигфута — предложим трассы полегче. Если есть большой опыт, и вы приехали за крутыми ощущениями — их и получите. Трассы будут интереснее и сложнее. Во всех случаях во время поездки инструктор находится на специальной подножке бигфута сзади.

Угостим горячим чаем и перекусом

После экстремальной поездки предложим немного расслабиться на свежем воздухе с ароматным чаем.

Организационные детали

  • На бигфуте комфортно размещается до 3 человек. Допускаются дети с 3 лет.
  • Управлять квадроциклом разрешено с 14 лет (строго под контролем инструктора)
  • Программа проводится в любую погоду. Сиденья бигфута – с подогревом.
  • Рекомендуем в осенне-весенний сезон надевать непромокаемую обувь. В остальное время года одевайтесь по погоде, как будто идёте на лесную прогулку/в минипоход.
  • Активная часть мероприятия (управление бигфутом) занимает 50 минут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на турбазе «Фотон»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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