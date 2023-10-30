Бигфут — это квадроцикл с огромными колёсами почти в человеческий рост, а поездка на нём — мощь, горящие глаза и полный восторг! Словами не передать, надо прочувствовать самому. Управлять бигфутом легко — сможет даже новичок! И безопасно — инструктор всегда рядом! А ещё незабываемо — эмоций будет через край и даже больше!

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Описание

Что вас ожидает

Научим управлять бигфутом и проведём инструктаж по технике безопасности

Опыт вождения не нужен. Мы обязательно покажем вам, как обращаться с бигфутом. Сперва вы попробуете прокатиться на ровной поверхности, прочувствуете педали — газ и тормоз.

Подберём трассу и будем рядом во время поездки

Вы проедете по специально подготовленным трассам: преодолеете поваленные стволы деревьев, овраги, ямы и колею. И выедете на Икшинское водохранилище. Мы подбираем маршруты индивидуально. Если вы впервые за рулём бигфута — предложим трассы полегче. Если есть большой опыт, и вы приехали за крутыми ощущениями — их и получите. Трассы будут интереснее и сложнее. Во всех случаях во время поездки инструктор находится на специальной подножке бигфута сзади.

Угостим горячим чаем и перекусом

После экстремальной поездки предложим немного расслабиться на свежем воздухе с ароматным чаем.

Организационные детали