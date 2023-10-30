Драйв. Адреналин. Крутые эмоции
Бигфут — это квадроцикл с огромными колёсами почти в человеческий рост, а поездка на нём — мощь, горящие глаза и полный восторг! Словами не передать, надо прочувствовать самому.
Управлять бигфутом легко — сможет даже новичок! И безопасно — инструктор всегда рядом! А ещё незабываемо — эмоций будет через край и даже больше!
Управлять бигфутом легко — сможет даже новичок! И безопасно — инструктор всегда рядом! А ещё незабываемо — эмоций будет через край и даже больше!
Ближайшие даты:
30
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Научим управлять бигфутом и проведём инструктаж по технике безопасности
Опыт вождения не нужен. Мы обязательно покажем вам, как обращаться с бигфутом. Сперва вы попробуете прокатиться на ровной поверхности, прочувствуете педали — газ и тормоз.
Подберём трассу и будем рядом во время поездки
Вы проедете по специально подготовленным трассам: преодолеете поваленные стволы деревьев, овраги, ямы и колею. И выедете на Икшинское водохранилище. Мы подбираем маршруты индивидуально. Если вы впервые за рулём бигфута — предложим трассы полегче. Если есть большой опыт, и вы приехали за крутыми ощущениями — их и получите. Трассы будут интереснее и сложнее. Во всех случаях во время поездки инструктор находится на специальной подножке бигфута сзади.
Угостим горячим чаем и перекусом
После экстремальной поездки предложим немного расслабиться на свежем воздухе с ароматным чаем.
Организационные детали
- На бигфуте комфортно размещается до 3 человек. Допускаются дети с 3 лет.
- Управлять квадроциклом разрешено с 14 лет (строго под контролем инструктора)
- Программа проводится в любую погоду. Сиденья бигфута – с подогревом.
- Рекомендуем в осенне-весенний сезон надевать непромокаемую обувь. В остальное время года одевайтесь по погоде, как будто идёте на лесную прогулку/в минипоход.
- Активная часть мероприятия (управление бигфутом) занимает 50 минут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на турбазе «Фотон»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Москве
Меня зовут Сергей. Я профессионал в необычном активном отдыхе. Уже 4 года знакомлю жителей и гостей столицы и Подмосковья с самыми большими в России и Европе квадроциклами, или как их называют бигфутами. Мы с коллегами подготовили для вас захватывающие дух трассы, но при этом безопасные. К нам приходят и с детьми. Отдых на природе полезен и для физического здоровья, и для перезагрузки. Жду всех у себя в гостях, а вас ждут незабываемый отдых и впечатления.
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