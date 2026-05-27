На теплоходе «Флагман» от Китай-города до Киевской

Речное путешествие по всему центру столицы на комфортабельном теплоходе
С воды вы увидите топ московских достопримечательностей: Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, парк «Зарядье», собор Василия Блаженного и многое другое. Судно — небольшой симпатичный теплоход «Флагман».
Описание экскурсии

Маршрут

Причал «Китай-город / Устьинский» (посадка) — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал (высадка)

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки — 1 ч 25 мин
  • На борту кафе-бар, кондиционер, туалет
  • Прогулка доступна для гостей с животными, с детскими колясками и велосипедами
  • Запрещено проносить на борт еду и алкоголь

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
билет в одну сторону взрослый1400 ₽
билет в одну сторону детский , дети от 6 до 11 лет1000 ₽
билет детский в 1 сторону БЕЗ МЕСТА!, детский билет от 0 до 5 лет без предоставления места10 ₽
билет льготный в 1 сторону, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.1200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

