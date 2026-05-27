С воды вы увидите топ московских достопримечательностей: Кремль, Храм Христа Спасителя, памятник Петру I, парк «Зарядье», собор Василия Блаженного и многое другое. Судно — небольшой симпатичный теплоход «Флагман».
Описание экскурсии
Маршрут
Причал «Китай-город / Устьинский» (посадка) — Парящий мост — Парк «Зарядье» — Собор Василия Блаженного — Кремль — Театр эстрады — Храм Христа Спасителя — Памятник Петру I — Парк искусств «Музеон» — Крымский мост — Парк Горького — Воробьёвы горы — Стадион «Лужники» — МГУ — Новодевичий монастырь — Киевский вокзал (высадка)
Организационные детали
- Продолжительность прогулки — 1 ч 25 мин
- На борту кафе-бар, кондиционер, туалет
- Прогулка доступна для гостей с животными, с детскими колясками и велосипедами
- Запрещено проносить на борт еду и алкоголь
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|билет в одну сторону взрослый
|1400 ₽
|билет в одну сторону детский , дети от 6 до 11 лет
|1000 ₽
|билет детский в 1 сторону БЕЗ МЕСТА!, детский билет от 0 до 5 лет без предоставления места
|10 ₽
|билет льготный в 1 сторону, билет строго по предъявлению удостоверения многодетной семьи все дети должны присутствовать на посадке, инвалидного и пенсионного удостоверения.
|1200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала «Китай-город/Устьинский»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 16087 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «На теплоходе «Флагман» от Китай-города до Киевской»
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы на панорамном теплоходе
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
Расписание: Ежедневно с 11:30 до 21:07
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
790 ₽ за человека
Групповая
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: На причале "Национальный центр"Россия ""
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
630 ₽ за человека
Групповая
Весь центр столицы: на теплоходе от Кремля до Киевской и обратно
Парадный маршрут для знакомства с Москвой или просто приятной прогулки
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 10:20
Завтра в 10:20
1290 ₽ за человека
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:06
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
1400 ₽ за человека