Познакомьтесь с разными эпохами Москвы через частные истории 📖 Тверской улицы тесно переплетена с «летописью» столицы ⭐️. Появившись аж в XII веке, «дорога на Тверь» изменялась вместе с Москвой и ее жителями. Дома этой улицы помнят кортежи русских царей, речи советских вождей, выступления дерзких поэтов, парады и многие-многие детали частной жизни москвичей.

Мы попробуем пристально рассмотреть знакомые места Тверской и через частные истории увидеть Москву разных эпох.

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