Вас ждёт уникальное путешествие по центру Москвы, совсем не похожее на обзорные экскурсии. Кремль, Храм Христа Спасителя, Пушкинский музей и другие достопримечательности города будут от вас на расстоянии вытянутой руки, но маршрут будет проходить словно в другом измерении. Ведь в тени главных туристических мест спрятался буржуазный район с тихими переулками, которые хранят уникальные истории и секреты. За два часа аудиоэкскурсии вы познакомитесь с совсем другим обликом столицы. Вас ждёт прогулка по уединённым переулкам и уютным дворам. Вы разгадаете сравнение, которое придумала Анна Ахматова для двух столиц России: Москвы и Петербурга. Вы узнаете, куда ездили после вечеринок в 1920-х, что печатали в первой бульварной газете Москвы и как связаны холодный ангар под Можайском и Библиотека им. Ленина. Вы услышите историю про единорога и поймёте, как он связан с Михаилом Булгаковым. Вас ждёт удивительное открытие, на что Вера Мухина потратила пять сталинских премий, а еще узнаете, где находился богемный советский салон. Маршрут завершится рядом с Музеоном и парком Горького, где вы сможете отдохнуть. Познакомьтесь с необыкновенной дворянской и светской Москвой! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).