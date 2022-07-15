Описание аудиогида
Вас ждёт уникальное путешествие по центру Москвы, совсем не похожее на обзорные экскурсии. Кремль, Храм Христа Спасителя, Пушкинский музей и другие достопримечательности города будут от вас на расстоянии вытянутой руки, но маршрут будет проходить словно в другом измерении. Ведь в тени главных туристических мест спрятался буржуазный район с тихими переулками, которые хранят уникальные истории и секреты. За два часа аудиоэкскурсии вы познакомитесь с совсем другим обликом столицы. Вас ждёт прогулка по уединённым переулкам и уютным дворам. Вы разгадаете сравнение, которое придумала Анна Ахматова для двух столиц России: Москвы и Петербурга. Вы узнаете, куда ездили после вечеринок в 1920-х, что печатали в первой бульварной газете Москвы и как связаны холодный ангар под Можайском и Библиотека им. Ленина. Вы услышите историю про единорога и поймёте, как он связан с Михаилом Булгаковым. Вас ждёт удивительное открытие, на что Вера Мухина потратила пять сталинских премий, а еще узнаете, где находился богемный советский салон. Маршрут завершится рядом с Музеоном и парком Горького, где вы сможете отдохнуть. Познакомьтесь с необыкновенной дворянской и светской Москвой! Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Посольство Финляндии
- Московский Дворик на Пречистенке
- Особняк архитектора Н.Г. Фалеева
- Храм Священномученика Антипы на Колымажном дворе
- Дом Пашкова
- Государственный музей архитектуры имени А.В. Щусева
- Сивцев Вражек переулок
- Дворик дома скульптора Бурганова
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации аутентичных кафе и книжных магазинов
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Воздвиженка, 3/5
Завершение: Зубовский бульвар, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
2.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
очень понравилось, потрясающая атмосера, познавательно
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А
Впечатления очень неоднозначные. Маршрут не содержит точных адресов, не всегда понятно, куда нужно идти; шаги не содержат фото локаций, а геопозиция определяется неверно, по причине чего аудиодорожка включается, а до
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О
Все ужасно организовано. Тур оплатила. Не смогла установить приложение. Оператор никак не помог. В результате деньги на ветер
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