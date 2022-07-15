Кофе, кошка, Мандельштам
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Что вас ожидает 🤩
- Посольство Финляндии
- Московский Дворик на Пречистенке
- Особняк архитектора Н. Г. Фалеева
- Храм Священномученика Антипы на Колымажном дворе
- Дом Пашкова
- Государственный музей архитектуры имени А. В. Щусева
- Сивцев Вражек переулок
- Дворик дома скульптора Бурганова
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вас ждёт уникальное путешествие по центру Москвы, совсем не похожее на обзорные экскурсии.
Кремль, Храм Христа Спасителя, Пушкинский музей и другие достопримечательности города будут от вас на расстоянии вытянутой руки, но маршрут будет проходить словно в другом измерении. Ведь в тени главных туристических мест спрятался буржуазный район с тихими переулками, которые хранят уникальные истории и секреты.
За два часа аудиоэкскурсии вы познакомитесь с совсем другим обликом столицы. Вас ждёт прогулка по уединённым переулкам и уютным дворам. Вы разгадаете сравнение, которое придумала Анна Ахматова для двух столиц России: Москвы и Петербурга.
Вы узнаете, куда ездили после вечеринок в 1920-х, что печатали в первой бульварной газете Москвы и как связаны холодный ангар под Можайском и Библиотека им. Ленина.
Вы услышите историю про единорога и поймёте, как он связан с Михаилом Булгаковым. Вас ждёт удивительное открытие, на что Вера Мухина потратила пять сталинских премий, а еще узнаете, где находился богемный советский салон.
Маршрут завершится рядом с Музеоном и парком Горького, где вы сможете отдохнуть.
Познакомьтесь с необыкновенной дворянской и светской Москвой!
Как проходит аудиоэкскурсия:
- 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Рекомендации аутентичных кафе и книжных магазинов
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: улица Воздвиженка, 3 / 5Завершение: Зубовский бульвар, 2
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
h
hi+79161
15 июля 2022
очень понравилось, потрясающая атмосера, познавательно
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