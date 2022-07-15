Вас ждёт уникальное путешествие по центру Москвы, совсем не похожее на обзорные экскурсии.

Кремль, Храм Христа Спасителя, Пушкинский музей и другие достопримечательности города будут от вас на расстоянии вытянутой руки, но маршрут будет проходить словно в другом измерении. Ведь в тени главных туристических мест спрятался буржуазный район с тихими переулками, которые хранят уникальные истории и секреты.

За два часа аудиоэкскурсии вы познакомитесь с совсем другим обликом столицы. Вас ждёт прогулка по уединённым переулкам и уютным дворам. Вы разгадаете сравнение, которое придумала Анна Ахматова для двух столиц России: Москвы и Петербурга.

Вы узнаете, куда ездили после вечеринок в 1920-х, что печатали в первой бульварной газете Москвы и как связаны холодный ангар под Можайском и Библиотека им. Ленина.

Вы услышите историю про единорога и поймёте, как он связан с Михаилом Булгаковым. Вас ждёт удивительное открытие, на что Вера Мухина потратила пять сталинских премий, а еще узнаете, где находился богемный советский салон.

Маршрут завершится рядом с Музеоном и парком Горького, где вы сможете отдохнуть.

Познакомьтесь с необыкновенной дворянской и светской Москвой!

Как проходит аудиоэкскурсия: