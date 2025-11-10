Мои заказы

Неизвестный Фёдор Шехтель - на авто

Погрузиться в мир модерна и хрупкой красоты в центре Москвы и за пределами Садового кольца
Большинство маршрутов, посвящённых творческому наследию архитектора, сосредоточено вокруг Патриарших прудов. Мы отправимся по менее известным адресам, чтобы увидеть редкие и недооценённые постройки мастера.

Я открою для вас новые грани Шехтеля — не только архитектора, но и дизайнера интерьеров, и художника.
Неизвестный Фёдор Шехтель - на авто© Виктория
Неизвестный Фёдор Шехтель - на авто© Виктория
Неизвестный Фёдор Шехтель - на авто© Виктория
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Доходный дом, фасад которого стал полем для творческого эксперимента Шехтеля. Благодаря качественной реставрации мы увидим здание практически в первоначальном виде.

Дом, в котором жил Шехтель. Хотя здание не сохранилось, остались фотографии, по которым можно представить, как Франц Осипович жил в Москве. Мы обсудим, каким был его собственный дом и почему он важен для понимания стиля мастера.

Особняк с интерьерными работами Шехтеля. У этого дореволюционного особняка мы рассмотрим фасад и познакомимся с архивными изображениями интерьеров, которые создал сам архитектор.

Психиатрическая лечебница. Мы увидим знаменитую ограду и элементы декора лечебницы, в оформлении которых Шехтель участвовал как художник по металлу и камню.

Усадьба Козьмодемьянское (скорее всего, вы знаете её под другим названием) — настоящий готический дворец, где архитектор смог позволить себе размах и выразительность.

Усыпальница врача царской семьи, украшенная мозаикой по проекту Шехтеля.

Вы узнаете:

  • Почему в начале 20 века был так востребован стиль модерн
  • В чём его отличительные особенности и почему он до сих пор популярен
  • Как жил и творил Шехтель, что ему помогало, а что мешало
  • О судьбе архитектора, его неизвестных постройках, деталях фасадов и интерьеров

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на Hyunday Tucson для 3 гостей или на минивэне Mercedes Benz Sprinter / Hyunday Grand Starex для 4–5 человек. По запросу установим детское кресло
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Все объекты мы осмотрим только снаружи. При желании зайдём в храм

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Баррикадная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 569 туристов
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
читать дальше

вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Яркая жизнь и мистическая архитектура Шехтеля в Москве
Пешая
2 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 15 чел.
Яркая жизнь и мистическая архитектура Шехтеля в Москве
Рассмотреть за фасадами личность архитектора и по-новому взглянуть на шедевры модерна
Начало: В центре Москвы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 8300 ₽ за всё до 15 чел.
Архитектурная сказка Шехтеля
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Архитектурная сказка Шехтеля
Увидеть постройки короля московского модерна и проследить его жизненный и творческий путь
Начало: На Триумфальной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 8 чел.
Волшебные миры Фёдора Шехтеля - в центре Москвы
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебные миры Фёдора Шехтеля - в центре Москвы
Как зодчий без диплома стал культовым мастером модерна
Начало: У метро «Пушкинская»
Расписание: во вторник и четверг в 12:00
13 ноя в 12:00
18 ноя в 12:00
1600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве