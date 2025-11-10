Большинство маршрутов, посвящённых творческому наследию архитектора, сосредоточено вокруг Патриарших прудов. Мы отправимся по менее известным адресам, чтобы увидеть редкие и недооценённые постройки мастера. Я открою для вас новые грани Шехтеля — не только архитектора, но и дизайнера интерьеров, и художника.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Доходный дом, фасад которого стал полем для творческого эксперимента Шехтеля. Благодаря качественной реставрации мы увидим здание практически в первоначальном виде.

Дом, в котором жил Шехтель. Хотя здание не сохранилось, остались фотографии, по которым можно представить, как Франц Осипович жил в Москве. Мы обсудим, каким был его собственный дом и почему он важен для понимания стиля мастера.

Особняк с интерьерными работами Шехтеля. У этого дореволюционного особняка мы рассмотрим фасад и познакомимся с архивными изображениями интерьеров, которые создал сам архитектор.

Психиатрическая лечебница. Мы увидим знаменитую ограду и элементы декора лечебницы, в оформлении которых Шехтель участвовал как художник по металлу и камню.

Усадьба Козьмодемьянское (скорее всего, вы знаете её под другим названием) — настоящий готический дворец, где архитектор смог позволить себе размах и выразительность.

Усыпальница врача царской семьи, украшенная мозаикой по проекту Шехтеля.

Вы узнаете:

Почему в начале 20 века был так востребован стиль модерн

В чём его отличительные особенности и почему он до сих пор популярен

Как жил и творил Шехтель, что ему помогало, а что мешало

О судьбе архитектора, его неизвестных постройках, деталях фасадов и интерьеров

Организационные детали