Погрузиться в мир модерна и хрупкой красоты в центре Москвы и за пределами Садового кольца
Большинство маршрутов, посвящённых творческому наследию архитектора, сосредоточено вокруг Патриарших прудов. Мы отправимся по менее известным адресам, чтобы увидеть редкие и недооценённые постройки мастера.
Я открою для вас новые грани Шехтеля — не только архитектора, но и дизайнера интерьеров, и художника.
Доходный дом, фасад которого стал полем для творческого эксперимента Шехтеля. Благодаря качественной реставрации мы увидим здание практически в первоначальном виде.
Дом, в котором жил Шехтель. Хотя здание не сохранилось, остались фотографии, по которым можно представить, как Франц Осипович жил в Москве. Мы обсудим, каким был его собственный дом и почему он важен для понимания стиля мастера.
Особняк с интерьерными работами Шехтеля. У этого дореволюционного особняка мы рассмотрим фасад и познакомимся с архивными изображениями интерьеров, которые создал сам архитектор.
Психиатрическая лечебница. Мы увидим знаменитую ограду и элементы декора лечебницы, в оформлении которых Шехтель участвовал как художник по металлу и камню.
Усадьба Козьмодемьянское (скорее всего, вы знаете её под другим названием) — настоящий готический дворец, где архитектор смог позволить себе размах и выразительность.
Усыпальница врача царской семьи, украшенная мозаикой по проекту Шехтеля.
Вы узнаете:
Почему в начале 20 века был так востребован стиль модерн
В чём его отличительные особенности и почему он до сих пор популярен
Как жил и творил Шехтель, что ему помогало, а что мешало
О судьбе архитектора, его неизвестных постройках, деталях фасадов и интерьеров
Организационные детали
Экскурсия проходит на Hyunday Tucson для 3 гостей или на минивэне Mercedes Benz Sprinter / Hyunday Grand Starex для 4–5 человек. По запросу установим детское кресло
Возможно проведение экскурсии для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
Все объекты мы осмотрим только снаружи. При желании зайдём в храм
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Виктория — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 569 туристов
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их читать дальше
вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.